Новая система техосмотра забуксовала в первый же день

Несмотря на то, что введение нового порядка отложили до осени, некоторые машины все равно должны проходить ТО.

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Вчера в России стартовала реформа техосмотра, которая призвана навести порядок на рынке, но в первый же день обнаружились серьезные проблемы. Как только к системе ЕАИСТО МВД стали массово подключаться операторы, она стала виснуть и оформление одной карты растягивалось на несколько часов.

Несмотря на объявленный правительством мораторий на полгода, некоторых автомобилей он не коснулся: техосмотр по новым правилам должны проходить владельцы машин-четырехлеток, которые делают это впервые, а также авто, срок техосмотра для которых кончился до 1 февраля 2021 года.

С 1 марта процедура техосмотра сопровождается обязательным фотографированием машин, прибывающих на пункты техосмотра, а операторы заверяют диагностические карты электронной подписью. Вся информация поступает в новую систему ЕАИСТО МВД, с ней-то и возникли проблемы.

Перебои начались днем, когда к системе подключился столичный регион, притом что утром на Дальнем Востоке все работало. Сотрудник одного из операторов рассказал «Коммерсанту», что за полтора часа он смог оформить документы только на одну машину. Похожие проблемы были и у других операторов — программа работала так, что на оформление одной карты требовалось несколько часов, хотя раньше уходило 10–15 минут.

Положительный момент — пострадали и мошенники, которые ранее продавали карты без прохождения техосмотра. Они по-прежнему предлагают купить «левый» техосмотр за 650–1500 руб., но заявку обещают обработать в течение нескольких дней, потому что ЕАИСТО «висит». При этом фото машины нигде прислать не просят. Что это будет за «техосмотр», большой вопрос.

Новая система не справилась с нагрузкой, когда к ней начали массово подключаться операторы по всей стране. Нужно было дать им время на тестирование, тогда они смогли бы лучше подготовиться и обкатать новую систему. Ведь требования для подключения к ЕАИСТО стали гораздо строже, а каналы — более защищенными.

В переходный период законно пройти техосмотр будет сложно, и в результате многие продолжат эксплуатировать свои автомобили без техосмотра и полиса ОСАГО, предупреждает адвокат Сергей Радько.



Фото: Егор Алеев/ТАСС