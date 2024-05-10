Что будет с ценами на бензин этим летом

«РГ»: в России цены на бензин будут незначительно расти все лето

В России бензин продолжит дорожать, но незначительно, прогнозируют аналитики группы «Деловой Профиль». По данным Росстата, с начала текущего года подорожание бензина отстало от средней инфляции почти вдвое (1,2%), а дизеля – в 4 раза (0,6%). При этом цены на заправках растут уже шесть недель подряд, но повышение по регионам происходит неравномерно.

Специалисты прогнозируют, что сезонное подорожание горючего завершится не раньше начала осени. Но резкого роста цен при этом не будет. Вероятно, стоимость горючего достигнет средней инфляции, но не превысит ее, считают аналитики.

В числе причин повышения стоимости топлива они называют увеличение расходов на оборудование и персонал, рост тарифов и цен на нефть.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: Российская газета