В мэрии Москвы рассказали о новых маршрутах круизных теплоходов

Собянин: Из Москвы отправятся круизные теплоходы почти в 50 городов России

Круизные теплоходы из Москвы отправятся до почти 50 крупных городов и населенных пунктов России. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В новом сезоне круизные компании пойдут по новым туристическим направлениям. Среди новинок, например, эксклюзивный маршрут от Северного речного вокзала через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам с возвращением в столицу. Также через Москву пройдет 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме с посещением 27 городов», – говорится в сообщении.

По словам Собянина, отправиться в путешествие теперь можно, посетив на теплоходе Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад и другие города Центральной России. Начинается маршрут от Северного речного вокзала в Москве, а заканчивается на Южном, теплоход курсирует по таким рекам, как Волга, Ока и Москва-река.

Кроме того, вне зависимости от сезона по Москва-реке продолжают курсировать рейсовые электросуда, ежедневно они перевозят пассажиров по маршрутам «Киевский — Сердце столицы» и «ЗИЛ — Печатники», напомнил Собянин. Этот вид транспорта очень востребован у москвичей, поэтому в этом году планируется продлить действующий маршрут от Киевского вокзала до парка «Фили», а также сделать ряд новых остановок.

Правительство Москвы успешно реализует программу в части развития столицы как города-курорта, и комфортные, доступные и безопасные речные прогулки – неотъемлемая часть этой концепции, подытожил мэр.

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Источник: sobyanin.ru