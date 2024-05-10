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В мэрии Москвы рассказали о новых маршрутах круизных теплоходов

Собянин: Из Москвы отправятся круизные теплоходы почти в 50 городов России

Круизные теплоходы из Москвы отправятся до почти 50 крупных городов и населенных пунктов России. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«В новом сезоне круизные компании пойдут по новым туристическим направлениям. Среди новинок, например, эксклюзивный маршрут от Северного речного вокзала через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам с возвращением в столицу. Также через Москву пройдет 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме с посещением 27 городов», – говорится в сообщении.

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По словам Собянина, отправиться в путешествие теперь можно, посетив на теплоходе Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад и другие города Центральной России. Начинается маршрут от Северного речного вокзала в Москве, а заканчивается на Южном, теплоход курсирует по таким рекам, как Волга, Ока и Москва-река.

Кроме того, вне зависимости от сезона по Москва-реке продолжают курсировать рейсовые электросуда, ежедневно они перевозят пассажиров по маршрутам «Киевский — Сердце столицы» и «ЗИЛ — Печатники», напомнил Собянин. Этот вид транспорта очень востребован у москвичей, поэтому в этом году планируется продлить действующий маршрут от Киевского вокзала до парка «Фили», а также сделать ряд новых остановок.

Правительство Москвы успешно реализует программу в части развития столицы как города-курорта, и комфортные, доступные и безопасные речные прогулки – неотъемлемая часть этой концепции, подытожил мэр.

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Источник: sobyanin.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
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Фото:АГН «Москва»
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