Перенос ТО делает 1,2 млн автовладельцев преступниками

Срок действия диагностических карт продлили… Но как быть владельцам 4-летних машин, у кого их не было, а в этом году нужно проходить первое ТО?

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Из-за неготовности проводить техосмотр по новой схеме правительство решило продлить сроки действия диагностических карт до 1 октября 2021 года. То есть на 7 месяцев. Сделано это было всего за четыре дня до вступления закона в силу.

Напомним, что без диагностической карты страховые компании не имеют права продавать автовладельцам полис ОСАГО. В свою очередь, езда без страховки наказывается штрафом, который, согласно части 2 статьи 12.37 КоАП РФ, составляет 800 рублей. Но до 1 октября 2021 года большинству автомобилистов этого можно не опасаться: благодаря указу премьера Михаила Мишустина срок действия диагностических карт продлен, а значит страховые компании смогут на законных основаниях продавать полисы ОСАГО.

Но кое о ком власти забыли. С 1 апреля 2020 года транспортным средствам в возрасте до четырех лет диагностическая карта не нужна — ОСАГО на них можно оформить без прохождения техосмотра. Это касается легковых машин, некоторых грузовых автомобилей (до 3,5 тонн) и мотоциклов. Владельцам этих транспортных средств продлевать просто нечего — у их машин и байков никогда не было диагностических карт.

Речь идет о транспортных средствах, которые были куплены в 2018 году. Согласно статистике АЕБ, тогда в России был продан 1 800 591 новый автомобиль. Все они в 2021 году должны пройти техосмотр. Кто-то успел сделать это до 1 марта 2021 года, кто-то сделает это после 30 сентября по новым правилам… А как быть тем, кто купил машину в период с марта по сентябрь 2018 года? АЕБ подсчитала, что за этот период в России было продано 1 194 968 новых автомобилей. На начало этого периода приходится и пик продаж мотоциклов, но статистики нет. Адвокат Сергей Радько прямо указывает на проблему владельцев 4-летних машин, и мы приводим полное его высказывание.

— Чем больше и строже государство пытается «отрегулировать» давно себя изжившую (пожалуй, с момента самого своего создания) систему злосчастного техосмотра, тем более оно загоняет в угол себя, а заодно и всех автомобилистов, во благо которых это, разумеется, все и делается. Но нынешняя ситуация дошла до полнейшего абсурда, и вот почему.

Все последнее время система ТО планомерно и целенаправленно (задолго до пандемии) фактически переводилась на «удаленку». Продажа диагностических карт в придачу к полисам ОСАГО (конечно же, под неусыпным контролем РСА) привела к тому, что многие операторы техосмотра полностью ушли в виртуальное пространство, где с успехом и продолжили «проверять» автомобили на предмет их исправности. При этом материальная база для осмотра в реале стала ненужной, и многие компании от нее попросту отказались.

В итоге это привело к тому, что проверить автомобиль как положено, с осмотром и изучением его технического состояния, стало просто негде. Поэтому поправки в соответствующий закон, обязывающие операторов техосмотра направлять в информационную систему техосмотра фотоснимки проверяемого автомобиля с геолокацией, застали всех врасплох.

Нехотя признавая это, государство сделало попытку в очередной раз отложить вступление в силу нового порядка. Однако возникла другая проблема — новый порядок предусмотрен федеральным законом, который вступает в силу 1 марта 2021 года, в понедельник, а озаботилось правительство этим вопросом только 25 февраля 2021 года, в четверг, когда оставался лишь один рабочий день для срочного исправления ситуации. При этом было совершенно очевидно, что внести поправки в федеральный закон за один день в принципе нереально.

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В результате было принято довольно странное решение — вступление в силу новых правил техосмотра не отложено, однако действие старых диагностических карт с целью исключения необходимости прохождения техосмотра по новым правилам, соблюсти которые никакой возможности нет, было просто продлено.

Между тем, своим решением правительство многих автомобилистов и операторов ТО поставило в еще более неудобное положение. Избавив от необходимости прохождения техосмотра тех, у кого есть диагностическая карта (продлив срок действия этих карт до 1 октября 2021 года), совершенно забыли о тех, у кого этой карты в принципе нет, но она срочно потребуется. Это касается тех, у кого ранее был новый автомобиль, не требующий прохождения техосмотра, но сейчас, по достижении возраста четырех лет, пройти техосмотр автомобилю придется (ведь без диагностической карты купить полис ОСАГО законно не получится).

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А это означает, что многим автомобилистам все-таки придется обратиться на пункты ТО для прохождения осмотра, и этот осмотр должен будет проводиться по новым правилам (закон-то никто не отменял), однако соблюсти эти правила операторы техосмотра пока не в состоянии, а проведение осмотра с нарушением правил чревато наказанием.

Означает это лишь одно — в данный переходный период неопределенности станет еще больше, пройти техосмотр законно будет в принципе невозможно, и в результате многие продолжат эксплуатировать свои автомобили без техосмотра и полиса ОСАГО.

Михаил Мишустин велел сделать все возможное, чтобы с 1 октября 2021 года система техосмотра заработала без сбоев.

Фото: адвокат Сергей Радько, depositphotos.com