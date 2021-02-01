Введение нового порядка проведения техосмотра автомобилей сдвинули на 1 октября. Об этом премьер-министр заявил сегодня на заседании кабмина.

Материалы по теме ГИБДД назначили следить за техосмотром: указ Путина

Техосмотр по новым правилам должны были проводить уже с 1 марта, и это стало темой множества дискуссий, так как всем очевидно, что отрасль к нововведениям не готова. Ожидался коллапс на пунктах инструментального контроля, недовольны были и страховщики, ведь без диагностической карты оформить ОСАГО по закону нельзя.

«С 1 марта в нашей стране должен был вступить в силу новый порядок технического осмотра автомобилей, предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», — признал сегодня глава правительства.

Материалы по теме Skoda Karoq: низкий расход, большой багажник и горящий Check Engine

Глава правительства предложил профильным министерствам сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев, чтобы не создавалось неудобств для граждан. Для миллионов российских автолюбителей все должно работать по-человечески, отметил он.

Проект постановления о переносе сроков появится в ближайшее время.