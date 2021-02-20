Требования к операторам ТО упростят. Но не сразу

Проект поправок опубликован сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Проект поправок в ведомственный приказ Минтранса, упрощающий требования к производственно-технической базе операторов техосмотра, опубликовали сегодня на regulation.gov.ru.

Сам приказ вступает в силу с 1 марта вместе с «большой реформой ТО», а поправки — с 1 сентября 2021 года, до этого момента операторы вынуждены будут работать по ранее утвержденному приказу, требования которого могут выполнить не все участники рынка.

Большая часть изменений носит, на первый взгляд, сугубо технический характер, но это позволяет многим пунктам инструментального контроля включиться в систему, требованиям которой они ранее не соответствовали. Например, если оператор проверяет грузовики массой до 3,5 тонны или автобусы до 5 тонн, то при наличии смотровой канавы допустимая высота здания может быть 3,3 метра вместо 3,5. Таким образом, уменьшается высота въездных и выездных ворот. А ширина помещения сокращается с 6 до 5,5 метров. Допустимая глубина смотровой канавы уменьшается с 1,5 м до 1,3–1,1 метра. Если на пункте ТО нет возможности использовать подъемник или канаву, то можно применять эстакаду. Таким образом, для некоторых пунктов отпадает необходимость тратиться на реконструкцию.

Если по нынешней редакции приказа для каждой диагностической линии (а их может быть несколько) должен быть свой комплект приборов (дымометр, люфтометр, течемер, устройство для замера светопропускания), то поправки позволяют иметь одно устройство на весь пункт.

Согласно проверке РСА, не все пункты ТО соответствуют нынешним нормативам, так как были построены еще в советские времена. Из-за этого оператор не может получить или подтвердить аккредитацию. Теперь станет легче. Относительно приборов — стоят они недешево, кроме того, требуют периодической поверки, поэтому операторам в этом смысле станет проще, да и много приборов на один пункт не нужно.

Поправки еще будут обсуждаться, и казалось бы, они точечные, но снижают нагрузку на операторов, и аккредитаций станет больше, что позволит избежать очередей, когда «большая реформа техосмотра» вступит в силу. Впрочем, не все пожелания учтены в поправках. До сих пор непонятно, будет ли действовать переходный период, в течение которого операторы смогут работать еще по старым требованиям.

Сами операторы просят переходный период в один-два года и увеличение тарифов на проведение ТО, чтобы они могли отбить затраты. Иначе заниматься этим бизнесом будет невыгодно. Также стало известно, что многие операторы пока не могут подключиться к новой Единой информационной системе техосмотра (ЕАИСТО-М) МВД. Якобы из-за того, что РСА не вполне корректно передала сведения об операторах.

Поэтому операторы находятся в некотором замешательстве: то ли сейчас им срочно вкладываться, брать кредиты, чтобы соответствовать новым правилам, то ли подождать более мягкого варианта, то ли вообще уйти с рынка.

Ранее глава ГИБДД отмечал, что не во всех регионах хватает пунктов для осуществления ТО. Это может создать проблемы, когда все заработает по новым правилам. Поэтому региональным властям посоветовали заранее решить эту проблему.



Фото: ТАСС

