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Как отличить поддельную запчасть от оригинальной? Рассказываем

Автоэксперт Илья Иванский назвал основные признаки контрафактных автозапчастей

В связи с растущим количеством поддельных автозапчастей на российском рынке эксперты предупреждают об их потенциальном вреде для автомобилей. Согласно информации, предоставленной руководителем сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Ильей Иванским, есть несколько ключевых признаков, которые помогут распознать подделку.

Упаковка

Первым делом следует обратить внимание на упаковку запчасти. Сомнительное происхождение детали выдадут такие признаки как:

  • Нечеткий текст или логотип бренда
  • Неровные края коробки
  • Отсутствие маркировки на деталях
  • Надписи на иностранном языке или несоответствия русскому языку
  • Отсутствие русифицированной этикетки или несоответствие информации на ней описанию в технической документации
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Внешний вид

Внешний вид детали также может вызывать вопросы. От покупки стоит отказаться, если имеют место следующие признаки:

  • Низкое качество изготовления, заусенцы или неровности
  • Отклонения в размерах и формах по сравнению с оригиналом
  • Отсутствие или несоответствие заводской маркировки, таких как:
  • VIN-код на фильтрах (обычно 17 символов)
  • Код партии на свечах зажигания
  • Логотип производителя на всех деталях

Цена

Значительное отличие цены от среднерыночной должно вызывать подозрения. Слишком низкая стоимость может быть признаком подделки. Надежным способом не нарваться на подделку будет покупка у официальных дилеров или надежных поставщиков.

Также стоит запросить сертификаты соответствия и гарантийные документы. Внимательно изучайте отзывы о продавце или производителе перед покупкой. Проверяйте детали на наличие скрытых дефектов, таких как микротрещины или неровности.

Источник: Lenta.ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
10.05.2024
Фото:Depositphotos
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