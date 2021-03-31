В ЦБ допустили отвязку ОСАГО от техосмотра

Это может произойти, если не будет налажен механизм аккредитации СТО, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

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Владимир Чистюхин считает, что функцию аккредитации операторов техосмотра следует передать от страховщиков к Росаккредитации. Страховые компании — частные предприятия и не совсем хорошо с этим справляются, а государственная структура может легко этим заниматься, это ее основной функционал. Своими мыслями зампред ЦБ поделился с «Финмаркетом».

Он также допустил разъединение страхования ОСАГО и прохождение техосмотра.

«Насчет отвязки диагностической карты. Надо понимать: если хорошего механизма по аккредитации станций техобслуживания создано не будет, то нам надо будет обеспечить доступность полисов ОСАГО. Допустить ситуацию, когда из-за отсутствия диагностических карт добросовестные автовладельцы не могут купить полис ОСАГО, не очень хотелось бы. Поэтому как один из вариантов реагирования на ситуацию такое решение я допускаю», — заявил чиновник.

Ранее отвязать «автогражданку» от техосмотра просил Российский союз автостраховщиков. Там предположили, что на первоначальном этапе реформы техосмотра могут быть сбои, но водители не должны получить еще и проблемы, связные с доступностью ОСАГО. Тем более что по закону «автогражданка» должна быть доступной, и водители не имеют права выезжать на дорогу без полиса, это квалифицируется как правонарушение.

Согласно положениям нового закона о техосмотре, с 1 марта этого года все диагностические карты на автомобили оформляют в электронном виде. Однако почувствовав, что пункты ТО к реформе не готовы, правительство предоставило водителям-физлицам отсрочку до 1 октября этого года.

Фото: АГН «Москва»