Споры по поводу вакцинации питомцев (и людей) не утихнут никогда. Одни владельцы настаивают, что прививка является самым надежным средством профилактики; другие считают вакцинацию выкачиванием денег. Чью сторону занимать, каждый собачник и кошатник решает сам. Только, если откажетесь от прививки, нужно учесть все риски:

Собака/кошка может заболеть, заразить других животных или даже погибнуть. Ключевое слово «может». Опять же, ни одна вакцина не дает 100-процентной гарантии, что питомец никогда не заболеет. Но если это случится, вакцинированный кот или пес перенесет болезнь гораздо спокойнее.

Если непривитый пес укусит прохожего, вас скорее всего обяжут поместить животное на десятидневный карантин в ветучреждение. Делается это, чтобы исключить бешенство. А вот если бы собака была привита в течение последних 12 месяцев, ее могли бы изолировать по месту вашего жительства.

Даже если ареал обитания вашего кота ограничивается пределами двушки в панельной девятиэтажке, он все равно может подхватить какую-нибудь инфекцию. Причем принесете ее с улицы вы или ваши гости — на обуви и одежде. Чем слабее иммунитет животного, тем серьезнее будут осложнения.

Вы можете получить штраф за собаку или кошку, у которой нет прививки от бешенства. В России вакцинация против этого заболевания является обязательной. Так, согласно ст. 5.6 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, за уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек против бешенства предусмотрен штраф до 3000 рублей.





Сегодня многие ветклиники предлагают вакцинировать собак и кошек против COVID-19. Однако, согласно официальной позиции Всемирной организации здоровья животных (МЭБ), серьезной необходимости прививать питомцев нет, так как они находятся в группе низкого риска и не играют значительной роли в распространении коронавируса.





Какие прививки необходимы собакам?

Возраст собаки, с которого следует начать вакцинацию, зависит от того, когда питомец появился у вас в доме. Если щенка отдали совсем малышом, в 1–1,5 месяца, то начинать прививать его можно с 6-недельного возраста. Если щенок появился в вашем доме, когда ему было 2 месяца и более, обычно проводят стандартную схему вакцинации — в 8 и 12 недель. Ревакцинацию проводят раз в год с интервалом 12 месяцев. Эта схема может корректироваться, так что лучше проконсультируйтесь с врачом.

А как быть, если собаку вы нашли на улице или вам отдали ее в добрые руки уже взрослой? В таком случае животное заведомо считается невакцинированным. И даже наличие ветпаспорта у хвостатого не всегда означает, что он действительно был привит. В этом случае рекомендуется посетить ветеринара — вероятнее всего, вашего питомца будут вакцинировать. Все потому, что риск гипервакцинации несопоставим по последствиям с риском возникновения заболеваний и осложнений.

Мы подготовили для вас перечень обязательных прививок, которые требуются собаке:





Назначение вакцины Описание Ревакцинация для взрослых собак прививка против чумы плотоядных «Чумка» может проявляться в различных формах, и это часто затрудняет диагностику. Вирусная инфекция особенно опасна для щенков, но заболеть могут собаки всех возрастов. каждые 3 года прививка против парвовирусного энтерита Кишечная вирусная инфекция. Парвовирус очень заразен и развивается молниеносно. Заболевание вызывает сильную рвоту и диарею, так что животное может погибнуть от обезвоживания всего за пару дней. каждые 3 года прививка против лептоспироза Заболевание вызывается бактериями, может передаться собаке через почву или, если она, к примеру, глотнет воды из лужи. Микроорганизмы из рода Leptospira проникают в организм через поврежденные участки кожи и слизистых оболочек. Болезнь протекает настолько быстро, что владельцы питомца часто даже не успевают обратиться к врачу.

ежегодно, с интервалом в 12 месяцев прививка против вирусного гепатита Острое инфекционное заболевание, провоцирует рвоту, желтуху и воспалительный процессы в печени. Наиболее подвержены вирусному гепатиту щенки и собаки в возрасте до трех лет. каждые 3 года прививка против бешенства Вирусная инфекция, которая смертельно опасна не только для других животных, но и для человека. Симптомами является шаткая походка, повышенное слюноотделение, часто — повышенная агрессия. В некоторых случаях наблюдается паралич нижней челюсти, глотки и задних конечностей.

ежегодно, с интервалом в 12 месяцев





А какие прививки необходимы кошкам?

Первую прививку питомцу рекомендуется делать по достижению 8–10 недельного возраста. Котенку вводят вакцину против кальцивироза, ринотрахеита и панлейкопении. Прививку от бешенства делают, когда котенок достигнет 12-месячного возраста. Чаще всего выполняется одновременно с ревакцинацией, проводимой через 3–4 недели после первой прививки (проконсультируйтесь с вашим ветеринаром. — Прим. ред.). Взрослых кошек вакцинируют против тех же инфекций, что и котят. Ревакцинация проводится ежегодно, раз в 12 месяцев всю жизнь.





Назначение вакцины Описание Ревакцинация для взрослых кошек прививка против панлейкопении (кошачьей чумки) Вирусное заболевание, при котором поражается пищеварительная система, респираторные органы и сердце. Болезнь особенно опасна для котят и кошек пожилого возраста. ежегодно, с интервалом в 12 месяцев прививка против кальцивироза Вирусная инфекция, поражающая слизистые оболочки ротовой полости и органы верхних дыхательных путей. Болезнь может передаваться от больных животных, по воздуху или через одежду/обувь человека. ежегодно, с интервалом в 12 месяцев прививка против ринотрахеита Респираторное заболевание, которое вызывает герпес кошек. Заразить животное может больная кошка или кошка-носитель вируса. ежегодно, с интервалом в 12 месяцев прививка против бешенства Смертельное заболевание, опасное в том числе для человека. В группу риска входят кошки, регулярно посещающие улицу, — болезнь может передаваться через укус зараженного животного или через зараженных грызунов, которых поедает кошка. ежегодно, с интервалом в 12 месяцев





Мнение эксперта





Импортные вакцины выигрывают у отечественных





— На мой взгляд, вакцины зарубежного производства все-таки имеют преимущества перед российскими аналогами. Такие препараты считаются менее аллергенными и дают более напряженный иммунитет (то есть более стойкий и длительный. — Прим. ред.). Исходя из своего опыта работы, могу сказать, что животные, привитые российскими вакцинами, заболевают впоследствии чаще. Но опять же, специальных исследований на данную тему я и мои коллеги не проводили.

Единственная ситуация, в которой животное должно быть привито отечественной вакциной против бешенства «Рабикан», — после покусов. Если питомец не был вакцинирован и его покусали, то в течение двух дней вы обязаны обратиться в СББЖ (станция по борьбе с болезнями животных. — Прим. ред.). В обычных ветклиниках такую прививку не делают.





Как подготовить питомца к вакцинации?

Процедура подготовки к прививкам у кошек и собак схожая. Прежде всего необходимо нанести визит ветеринару и убедиться, что животное полностью здорово, — больного питомца прививать нельзя. То же самое относится к беременным кошкам и собакам, а также тем, кто проходит период реабилитации, так как иммунитет ослаблен.

За 10 дней до прививки или чуть раньше обязательно проводится дегельминтизация. На животных, которые проходят обработку от глистов каждый месяц, это правило не распространяется, их можно вакцинировать в любой день. Точную схему лучше уточнить у врача — все индивидуально. Если не проглистовать питомца, даже своевременно сделанная прививка не защитит его от болезни. Кроме того, могут проявиться различные аллергические реакции.





Едем на прививку

Если вы знаете, что у вашего питомца слабый вестибулярный аппарат и его укачивает в автомобиле, можете не кормить его перед прививкой. Однако врачи не запрещают кормить или поить питомца перед поездкой. Дать воды в пути тоже не возбраняется.

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Многие кошки и собаки внутренним чутьем ощущают, что поездка не сулит ничего хорошего, и начинают нервничать. В этом случае можно дать успокоительное — противопоказаний к этому нет.

После того как животному сделают прививку, рекомендуется побыть в ветклинике еще 15–20 минут. Это необходимо на случай, если вдруг у любимца проявится аллергия. Изменения в его самочувствии вы обязательно заметите: как правило, опухает мордочка, повышается слюноотделение или животное высовывает наружу язык. Согласитесь, если такие симптомы застигнут вас в дороге, приятного мало — лучше, чтобы поблизости находились врачи. Ничего из вышеперечисленного не наблюдается? Тогда можно ехать домой.









Прививка в домашних условиях не всегда безопасна





Марина Лебедева, главный врач ветеринарного центра «Юнивет-Троицк»:

— Врач скорее, нежели владелец, увидит, что с животным не все в порядке,. Прежде чем провести вакцинацию, ветеринар проводит полный осмотр пациента, измеряет его температуру. Хозяину животного задают ряд вопросов, которые помогут выяснить, существуют ли какие-то риски для здоровья в связи с вакцинацией.





Помимо прочего, после вакцинации в ветеринарном паспорте животного ставится специальная отметка — приклеивается этикетка с флакона препарата, ставится печать ветучреждения и врача, который сделал прививку. Для обычных вакцин против вирусных инфекций это не так актуально, однако в случае вакцинации против бешенства наличие ветпаспорта очень важно. Даже если вы приобретете ветеринарный паспорт и самостоятельно проставите отметки о вакцинации, без печатей ветклиники и врача, документ будет считаться недействительным.





Что делать после прививки?

После вакцинации организм вашего питомца особенно уязвим, поэтому в первые несколько дней ему необходимо уделить максимум вашего внимания и заботы. У животного может наблюдаться сонливость, апатия, снижение аппетита. Обычно такие симптомы проходят за 2–3 дня и не требуют ветеринарного вмешательства. Через пару недель после прививки у вашего кота или пса вырабатывается стабильный иммунитет, который сохраняется в течение 12 месяцев (в зависимости от вида вакцины. — Прим. ред.), Затем уровень защиты постепенно начнет снижаться. Именно поэтому вакцинация — не разовое мероприятие, а циклическая процедура, которая проводится на протяжении всей жизни четвероногого друга .









Мнение эксперта





Сообщите врачу, если заметите побочные эффекты





Марина Лебедева, главный врач ветеринарного центра «Юнивет-Троицк»:

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— Вакцины, применяемые сегодня в ветеринарии, являются инактивированными. Это означает, что заболеть и умереть от них невозможно. Однако, так же как и у людей, у некоторых животных могут проявляться побочные эффекты. Одна и та же вакцина у одного щенка в помете может вызвать аллергическую реакцию, а у другого нет.

В таких случаях вводят инъекционно антигистаминные средства, например «Димедрол» или «Супрастин» (дозировку назначает врач. — Прим. ред.). Далее требуется пристальное внимание за самочувствием пациента. Мы всегда просим владельцев животных предупреждать нас о том, что возникла аллергическая реакция на вакцину.





Прививка — дело хозяйское

Прививать своего любимца или нет, каждый решает для себя. Основные аргументы противников вакцины сводится к тому, что это бесполезное занятие и привитые животные могут точно так же заболеть. В этом есть доля истины: прививка — не панацея. Но шансов заболеть у привитого животного меньше. Это как ходить по стройке в каске и без: вероятность «поймать» кирпич в обоих случаях одинаковая. Однако большинство из нас все же предпочло бы находиться в каске.





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