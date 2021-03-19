Не существует собаки или кошки, чье поведение не поддавалось бы коррекции. Зато есть много хозяев, у которых не хватает сил, времени или терпения, чтобы заниматься питомцем.

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Далеко не всем животным, как, впрочем, и людям, нравятся поездки в автомобиле. Однако нам справляться со стрессом гораздо проще — хотя бы потому, что мы знаем, куда и зачем мы едем. Питомцам цель визита не объяснить, так что придется запастись терпением, прежде чем механизм «надо значит надо» заработает.

Познакомить питомца с автомобилем следует заранее, за два-три дня до «часа Х». А вообще, чем больше времени у вас в запасе, тем лучше. Спешка в этом деле ни к чему. Ни в коем случае не нужно силой заталкивать животное в машину. Если речь идет о собаке, дайте ей возможность исследовать новый предмет снаружи (только не забудьте заглушить мотор). Пускай любимец привыкнет к непривычным запахам, которые исходят от этой «гигантской штуковины». Можно даже положить руку на капот машины и дать собаке понять, что ей ничего не угрожает. В случае с кошками такая демонстрация не сработает. Достаточно занести кошку в салон и дать немного освоиться.

Мнение эксперта

, зоопсихолог:

«Результат первой поездки зависит не столько от хозяина, сколько от особенностей питомца. Если животное нервное, своенравное и непослушное, велика вероятность, что изменение привычных обстоятельств станет испытанием для вас обоих. А вот спокойные кошки и собаки с устойчивой психикой, скорее всего, даже не отреагируют на раздражающие факторы (шум мотора, хлопок дверью или чей-то крик за окном). В любом случае, если проблема в поведении возникла, ее можно и нужно корректировать».

Посадка и тренировочные поездки

После того как собака привыкла к виду и запаху автомобиля, следует отработать вход в него. Перед вами стоит задача связать этот этап с приятными ассоциациями, так что держите наготове лакомство для любимца. Но применять его нужно, только если животное забирается внутрь спокойно. Далее необходимо закрыть дверь и посмотреть, как собака будет чувствовать себя внутри. Если и в этом случае питомец ведет себя адекватно (не мечется по салону, не лает и не рычит), то мы снова даем лакомство и заводим автомобиль. Первое знакомство может быть недолгим, но постепенно задачу нужно усложнять. Увеличивайте время пребывания собаки в автомобиле, пока не дойдете до того, что она станет спокойно реагировать на движение. Этот же алгоритм можно применять к кошкам.

Любимая игрушка или пледик, пахнущий домом, помогут питомцу снять напряжение во время поездки. Но если у питомца случилась серьезная истерика, эти предметы будут, увы, бесполезны.

Иногда страх охватывает животное не в момент посадки в машину, а уже во время поездки. Только не путайте обычное волнение с паникой. Вот несколько признаков того, что собаку накрывает стресс:

частое и тяжелое дыхание с высунутым наружу языком

обильное слюноотделение

нервные продолжительные зевки

резкие движения

попытки выбраться из салона.

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А вот так пытается усмирить нервы кошка:

отчаянное мяуканье

дрожь

стремление убежать из машины

тяжелое дыхание, которое сопровождается свистом или хрипами

дыхание с открытым ртом и высунутым языком, как у собаки.

Если вы заметили хотя бы один из перечисленных признаков, необходимо остановиться и дать животному время побыть в статике. Нередко владельцы в таких ситуациях сами очень нервничают. Они проявляют излишнее внимание к питомцу и тем самым только усугубляют его тревожное состояние.

Мнение эксперта

Сергей Сотников, зоопсихолог:

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«Беспокойство и истерика — два разных состояния. В первом случае достаточно легкого поглаживания и фразы: »Вот видишь, все хорошо, ничего страшного не происходит”. Подействовало? Тогда поощрите любимца лакомством. Если видите, что животное паникует, одерните его или каким-то другим образом физически выведите из этого состояния. Нужно, чтобы мозг перестроился, воспринял другой отвлекающий фактор, и тогда питомец осознает, что угрозы на самом деле нет.

С кошками такой подход может занять больше времени. В отличие от собак, они привыкли обращать внимание не на поведение хозяина, а на то, что происходит вокруг. Кроме того, они, как правило, пытаются справиться с возникшей проблемой самостоятельно».

Некоторые породы собак особенно склонны к стрессу. К их числу относятся доберманы, овчарки, доги, афганские борзые, различные виды терьеров. Среди кошек самой хрупкой психикой обладают персы, сиамцы и представители других азиатских пород. Таким питомцам при смене обстановки требуется больше внимания хозяина.

Как долго приучать животное к машине?

Все индивидуально и зависит от характера животного, его эмоциональной устойчивости. Если зверь закатывает истерики всякий раз, оказавшись в салоне, необходимо ездить как можно чаще. Не возбраняется делать короткие вылазки на машине даже несколько раз в день. Будьте терпеливы, но при этом настойчивы — в конечном счете животное осознает, что опасности нет, и начнет демонстрировать уверенное поведение. Если определенная нервозность у кошки или собаки присутствует, но вы видите, что ситуация не критичная, достаточно будет продолжительной поездки в первый день. На второй день мы закрепляем полученный результат. После можно быть уверенным, что дальнейшие поездки на машине не доставят питомцу серьезного психологического дискомфорта.

В некоторых случаях можно дать успокоительное, чтобы животному было легче справиться со стрессом (проконсультируйтесь с ветеринаром! — Прим. ред.). Но учтите, что в таком случае проблема не решается — вы на время ее блокируете. Если не удается победить страхи питомца своими силами, лучше озаботиться не подбором медикаментов, а поиском специалиста по коррекции поведения животных.

Мнение эксперта

Сергей Сотников, зоопсихолог:

«К специалисту следует обращаться в тот момент, когда вы вообще не чувствуете динамики исправления. Если после очередной поездки понимаете, что на 1–2% стало лучше, чем было, это значит, что вы справляетесь.

Приручение животного к автомобилю в чем-то похоже на сдачу экзамена в ГИБДД на автодроме. Кто-то способен самостоятельно обучиться теории и практике вождения, проехав без единого сбитого конуса. Кому-то требуются поддержка и знания инструктора. Но в случае с инструктором обучение однозначно пройдет безопаснее».

Переноска: брать или не брать?

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Некоторым хозяевам кажется дикостью запереть животное на час-другой в переноске. На самом деле, эта идея не лишена смысла. Во-первых, питомец не сможет свободно перемещаться по салону во время движения, а значит не получит травму при резком торможении или при ДТП. Кроме того, для многих животных переноска становится «убежищем», в котором оно может укрыться от «внешних угроз». Особенно любят замкнутое пространство кошки — они чувствуют себя в безопасности со всех сторон и могут контролировать свою территорию. Важно соблюсти одно условие: на момент поездки в автомобиле животное должно быть знакомо с переноской. Если зверь не знает или не любит переноску, пребывание в ней обернется дополнительным стрессом, в том числе и для вас. Прибавьте сюда повышенную эмоциональную возбудимость собаки или кошки, и нервный срыв обеспечен.

Если мой питомец неконтролируем

Не существует собаки или кошки, чье поведение не поддавалось бы коррекции. Зато есть много хозяев, у которых не хватает сил, времени или терпения, чтобы заниматься питомцем. Часто владельцы с энтузиазмом берутся за приучение собаки или кошки к автомобилю, но бросают все на полпути. Причина — синдром завышенных ожиданий. Мы требуем от питомца, чтобы он вел себя определенным образом, забывая, что каждый кот или пес уникален. У него есть свой характер, привычки и задатки, с которыми тоже нужно считаться. Вы же не ждете, что необщительный и от природы замкнутый человек вдруг начнет радоваться малейшей возможности выступить перед публикой? Тем не менее, он может научиться справляться с волнением, если того требуют обстоятельства. Вспомните этот пример в следующий раз, когда займетесь воспитанием четвероногого друга, — с животными такой подход тоже работает.

Мнение эксперта

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Сергей Сотников, зоопсихолог:

«Любую собаку или кошку можно избавить от страха перед автомобилем. Вопрос лишь в том, в какой степени. Если каждый раз во время поездки питомец истошно кричит, рвет когтями обивку салона, пытается выбраться, то лучшее, что можно сделать, — минимизировать стресс. Для понимания: он никогда не будет чувствовать себя »в своей тарелке”, находясь в салоне автомобиля. Но и пагубными последствиями для психики любимца это не обернется. А если проблема состоит лишь в том, чтобы придать животному немного уверенности, то ее можно легко исправить».