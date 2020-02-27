Везу пернатого к ветеринару. 6 обязательных шагов

Даже одна неудачная поездка может серьезно омрачить вашу дружбу с любимой птичкой.

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Это с собаками или кошками все просто (без обид, владельцы кошек и собак!): загрузил в машину, пристегнул специальным ремнем безопасности или посадил в переноску — поехали! С птицами дело обстоит серьезнее.

Чаще всего это довольно хрупкие существа, для которых даже краткосрочная «смена места жительства» оборачивается стрессом. Само собой, процедура транспортировки птиц будет отличаться в зависимости от их вида, размеров и ареала обитания. Мы собрали общие рекомендации ветеринаров, которые помогут пернатому доехать без особых проблем.

Специальных требований к перевозке питомцев личным транспортом в ПДД не значится. Однако золотое правило «безопасность — превыше всего» никто не отменял. Важно, чтобы во время движения пернатый товарищ не отвлекал вас от дороги. Поэтому стоит заранее позаботиться о надежных и комфортных средствах его размещения в салоне.

Мой дом — моя крепость

Как ни странно, не следует перевозить птиц в привычной для них клетке. Велик риск, что животное запомнит резкую смену обстановки и связанные с ней неприятные эмоции. Это значит, что в последующем питомец может даже дома чувствовать себя в этой клетке «не в своей тарелке». Вы же не хотите, чтобы любимый попугай ни с того ни с сего начал неистово себя расчесывать и выщипывать перья? К тому же регулярный стресс может породить разного рода болячки. Для поездок в автомобиле с птицами среднего и крупного размера отлично подойдет переноска-рюкзак. Как правило, в комплекте уже предусмотрена жердочка и кормушка. Такой вид переноски удобен тем, что мало весит, занимает немного места в салоне и главное — рюкзак можно закрепить на сиденье ремнем безопасности. Это сводит к минимуму шансы птички получить травму при резком торможении.

При выборе аксессуара обращайте внимание на то, чтобы он был как можно более закрытым. Так вы убережете питомца от резких перепадов температур.

3. В зимний период желательно обернуть переноску одеялом или пледом — только не перекрывайте отверстия для поступления воздуха. Некоторые специалисты советуют положить на дно переноски солевую грелку. Ее можно купить в интернете или в магазинах спорттоваров.

Помните, что перевозка большинства видов птиц в холодное время года — экстренная мера. Не следует подвергать питомца риску переохлаждения без крайней необходимости.

Очумелые ручки

Бюджетный вариант переноски для мелких птиц (например, волнистых попугайчиков) можно сделать своими руками. Для этого подойдет обычная картонная коробка. Коробка не должна быть настолько маленькой, чтобы птице было не повернуться, и настолько большой, чтобы она металась и билась о стенки. Кроме того, коробка не должна источать резкие запахи, которые могут вызвать у пернатого друга отравление. О чистоте и свободном доступе кислорода говорить излишне.

В жаркую погоду лучше отказаться от идеи перевозки птицы в картонной коробке — велик риск теплового удара. Лучше отдайте предпочтение хорошо проветриваемой покупной переноске.

Предстартовая подготовка

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4. Большая ошибка — сажать птицу в переноску непосредственно перед поездкой. В этом случае стресса не избежать. Дайте время освоиться на новом месте, понять, что угрозы нет. В идеале, конечно, нужно еще в детстве приучить птичку к переездам. В общем, начните «моральную подготовку» за несколько дней до путешествия. Сажайте питомца в переноску на 10–15 минут ежедневно. Тогда в назначенную дату проблем с «упаковкой» возникнуть не должно.

5. Машину тоже следует подготовить заранее. В зимнее время перед выездом необходимо прогреть салон, а летом — исключить возможность сквозняков. Допускается временное включение кондиционера в салоне (только не переусердствуйте).

6. Желательно, чтобы кто-то из членов семьи поехал на заднем сиденье вместе с пернатым другом. Ласковые разговоры и «вкусняшки» в дорогу — залог комфортной поездки. Не забудьте обеспечить птицу едой и питьем, а также положить в переноску любимую игрушку. Она позволит занять внимание пернатого и отвлечет от переживаний.

Во время движения соблюдайте скоростной режим, воздержитесь от резких перестроений и торможений. Лихачество за рулем в принципе излишне, но особенно — когда у вас на борту ценный пернатый груз.

Фото: depositphotos, pinterest, ebay