Отношение к поездкам у собак и кошек никак не связано с их размером или породой. Это вопрос воспитания и физиологических особенностей конкретного животного. А они такие разные!..

Рассказываем, как подготовить животных к поездке и сделать так, чтобы она прошла максимально комфортно и безопасно.

Сначала — мини-тест

Как, по-вашему, должно вести себя животное в дороге? Если вы представили идиллическую картинку — собака, удобно расположившись на сиденье, рассматривает проносящиеся за окошком виды, а кошка, свернувшись, дремлет на полке у заднего стекла, то у вас никогда не было собаки. Или кошки. Или автомобиля.

Что они ощущают на самом деле?

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Многие собаки и большинство кошек испытывают во время поездки дискомфорт, и лишь некоторые представители хвостатого семейства переносят путешествия хорошо, говорят зоопсихологи. Ничего удивительного: в автомобиле на животное обрушивается лавина новых звуков и запахов, вызывающих у чувствительных зверей неприятные ощущения. Дорожная тряска и мелькание пейзажа за окном могут вызвать укачивание и тошноту.

В идеале надо приучать питомца к поездкам с детства, тогда собака или кошка не будут бояться машины и всего, что с ней связано. Если же мы возим наших животных только к ветеринару, то в их восприятии авто будет связано лишь с болезненными процедурами и страхом перед врачом.

Личный опыт

Охотник Александр Тукмаков и русский спаниель Джина. Автомобиль — УАЗ Хантер

«Конечно, Джина обожает свою „собачью работу“ и всегда заранее знает, когда мы поедем в лес. К поездкам приучена с щенячьего возраста и, будучи воспитанной собакой, в дороге ведет себя сдержанно, место в машине занимает по команде, дерганье в пробках переносит терпеливо, на заправке не выскакивает. Что чувствует? Скорее всего, предвкушает охоту и на досадные мелочи не отвлекается».

Они читают мысли!

Наши питомцы обладают так называемым шестым чувством — интуицией, которая связана, прежде всего, с работой мозга, то есть с высшей психической деятельностью. Согласно исследованиям зоопсихологов, живущие с людьми кошки и собаки очень тонко чувствуют настроение человека и даже могут предвидеть его намерения. Не успел хозяин подумать о чем-то, как животные уже это поняли и начали реагировать.

«Хвостик» может начать проявлять беспокойство, едва мы задумаемся о поездке. Животные могут реагировать и на определенные действия хозяина, и на его высказывания. Причем одни и те же действия человека в повседневных условиях и при сборах в путь могут вызывать разную реакцию у питомца. Собака будет прятаться, скулить, кошка — мяукать, демонстрируя нежелание собираться в дорогу.

Личный опыт

Журналист Андрей сменил не один и не два автомобиля. Котов в его жизни было два, причем №1 и №2 — очень разные.

«Шестилетний Лакс — наш второй питомец. Первый, Каспер, прожил в семье 17 лет и был заядлым путешественником, причем с первого раза запомнил дорогу на дачу, где мог вволю погонять мышей и лягушек. Пятничным вечером заныривал в переноску с разбегу, а на любое отклонение от маршрута реагировал с точностью и скоростью тетеньки из навигатора. Но чтобы вывезти Каспера с дачи, требовалось заблаговременно его отловить и запереть. Всю дорогу домой он громко выражал недовольство, и это было недовольство не поездкой, а разлукой с дачной вольницей.

А Лакс — домосед, мы так и не смогли его приучить к машине. Дорогу он терпит, но ощутимо страдает — вплоть до расстройства желудка. Приходится все время держать трясущиеся от ужаса шесть кило кота, не считая веса переноски, на коленях — удовольствие для всех пассажиров, и говорящих, и мяукающих, ниже среднего…»

Как подготовиться к поездке. Советы зоозащитников

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Готовиться к путешествию начинаем заранее. Чтобы минимизировать стресс во время перевозки, за неделю до поездки поставьте переноску там, где зверь обычно играет, и откройте дверцу — пусть животное привыкнет к дорожному домику.

Успокаивающие средства — капли или таблетки, лучше на гомеопатической основе — тоже начинаем давать заблаговременно.

Отлично зарекомендовали себя успокаивающие феромоны — их излучает диффузор, который включают в розетку, или ошейник.

За 3–4 часа до поездки животное лучше не кормить, а вот напоить можно. Собаку нужно обязательно выгулять.

К счастью, большинство питомцев достаточно быстро адаптируются после переезда. Очень важно обеспечить зверю спокойную обстановку, чтобы он мог отдохнуть, поспать. Собаке или кошке важны ваша забота и ласка: если видите, что животное нуждается в вас, не оставляйте его одного.

Благополучие и здоровье животного во многом зависят от хозяина. Проявите терпение и ответственность, и любая поездка пройдет успешно!

Благодарим за содействие в подготовке материала сотрудников союза волонтеров САО «Собачка как собачка».

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Фото: из архива Александра Тукмакова и depositphotos