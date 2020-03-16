Ежегодно в России происходит около 400 тысяч случаев наезда на животных.

Предотвратить подобную ситуацию бывает очень сложно. Некоторые виды зверей (например, лоси или олени) пугливы и могут выскочить на дорогу перед автомобилем в последнюю секунду. Как правило, такие инциденты заканчиваются не только гибелью животного, но и серьезным ущербом для автомобиля.

Шаг 1: включаем «аварийку» и оцениваем ситуацию

Мы не будем морализировать на тему того, что водитель всегда должен быть начеку: от ДТП с животными не застрахован никто. Первое, что в такой ситуации необходимо сделать, — включить «аварийку» и выставить знак аварийной остановки (не менее 15 метров от машины в населенном пункте и не менее 30 — на трассе. — Прим. ред.). Далее нужно позвонить по телефону «112» и вызвать на место ДТП инспекторов ГИБДД. Если в салоне есть пострадавшие или если в результате полученных повреждений вашу машину нельзя перемещать и она стоит посреди проезжей части, об этом нужно сообщить дежурному. Многим из нас, конечно же, хочется оказать первую помощь сбитому животному. Но будьте осторожны: обезумевший от шока дикий зверь может вас лягнуть или укусить.

Совет эксперта

адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»:

— Дождитесь приезда инспекторов ГИБДД. Помните, что наезд на животное, в результате которого автомобиль получил повреждения, попадает в категорию «ДТП». Следовательно, если вы сбили животное и просто уехали, но при этом попали в объектив камер дорожного наблюдения или есть свидетели происшествия, вы можете быть привлечены к ответственности по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление места ДТП». Она предусматривает лишение права управления ТС на срок до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток.

Шаг 2: собираем «вещдоки»





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В том случае, когда все пассажиры отделались легким испугом, а автомобилю причинен незначительный ущерб, необходимо зафиксировать обстоятельства ДТП на камеру телефона. Сфотографируйте все вмятины, осколки, тормозной путь. Во время съемки сделайте несколько общих планов — так сотрудникам ГИБДД будет легче понять, как двигались вы, откуда выскочило животное и почему вы не успели среагировать. В идеале у вас в машине должен работать видеорегистратор, который является самым достоверным свидетелем происшествия.

После того как вы все зафиксировали, необходимо убрать машину с проезжей части, отгородив «вещдоки» знаком аварийной остановки. Находясь в автомобиле посреди оживленной проезжей части, вы рискуете спровоцировать повторное ДТП — возможно, с более серьезными последствиями.

Шаг 3: ждем ГИБДД и записываем свидетелей

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Далее нам остается ждать приезда инспекторов. Только они уполномочены давать оценку действиям водителя и определять виновника ДТП. Так что до этого момента мы не рекомендуем вступать в полемику с внезапно объявившимся хозяином животного и уж тем более передавать ему деньги в качестве «моральной компенсации».

Ограничьтесь только записью контактов владельца животного и очевидцев аварии.

Сотрудники ДПС должны зафиксировать обстоятельства происшествия, взять с вас и с хозяина животного объяснения, а также опросить свидетелей. Помните, что справку о ДТП на руки водителям теперь не выдают. Вместо нее виновнику должны вручить постановление о привлечении к административной ответственности, а пострадавшему — выдать копию постановления.

Совет эксперта

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»:

— Установить виновника ДТП на месте бывает проблематично. Поэтому, как и в случае со сбитым пешеходом, водителям часто назначают автотехническую экспертизу. По результатам станет понятно, имел ли водитель техническую возможность избежать наезда. Все будет зависеть от обстоятельств. Допустим, лось внезапно выскочил на дорогу, а водитель не был предупрежден знаками об ограничении скорости или появлении диких животных на дороге, — о каком наказании в данном случае может идти речь?

В Административном кодексе РФ не предусмотрено ответственности за наезд на животное. Водитель, признанный виновным в таком ДТП, может попасть максимум на штраф за превышение скорости по статье 12.9 КоАП РФ.

Наличие на дороге знака «Дикие животные» (знак 1.27 ПДД РФ) не может влиять на степень вашей вины, поскольку знак является предупреждающим и не устанавливает ограничений или запретов. Но такой знак вполне может стать для суда финальным штрихом в общей картине — ведь вы не были внимательны, как того требовали обстоятельства.

Если вы — виновник ДТП

Понятие «животное» в Гражданском кодексе трактуется однозначно — это не что иное, как имущество гражданина. Когда водителя признали виновным в совершении ДТП, на него, в соответствии с ч. 1 ст. 1079 ГК РФ, распространяется обязанность «возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего». То есть владелец пострадавшего животного может претендовать на возмещение морального ущерба в судебном порядке.

Совет эксперта

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»:

— Проблем с выплатой компенсации хозяину животного быть не должно. По ОСАГО покрывается восстановление имущества — в данном случае животного. Можете говорить владельцу: «Я застрахован по ОСАГО, готов возместить ущерб в пределах обозначенного лимита 400 тысяч рублей».

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Примерно так же ситуация обстоит со сбитыми дикими животными. Только их ценность в глазах государства значительно выше, чем домашних. По закону собственником диких животных является лесное хозяйство, ответственное за тот или иной участок дороги. В контексте ч.1 ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей среды» вы являетесь «физическим лицом, причинившим вред окружающей среде в результате ее порчи, уничтожения», а значит «обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством». Своего рода прайс представлен в приказе Минприроды России. Разброс очень большой. К примеру, за сурка или бобра придется отдать в казну шесть тысяч рублей, а за снежного барана — уже 100 тысяч. Впрочем, лимит по ОСАГО покрывает этот ущерб.

Если виноват владелец животного

Остается вопрос, за чей счет чинить собственную машину после аварии? Если вы не являетесь виновником аварии и ваша ответственность застрахована по полису ОСАГО, на компенсацию рассчитывать не приходится. В отличие от каско, такой тип страховки рассчитан только на покрытие ущерба, причиненного третьим лицам. Единственный вариант — попытаться «по-человечески» договориться с хозяином животного об оплате ремонта машины. Либо начинать готовить документы в суд. Опираться следует на ч.1 ст. 1064 ГК РФ: «Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред».

Однако помните, что процесс может повлечь не только временные, но и значительные финансовые затраты.