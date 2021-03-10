У машины есть навигация, у вас в смартфоне Гугл-карты с Яндекс-навигатором, и то умудряемся повернуть не туда. Наверняка вы слышали невероятные истории возвращения питомцев спустя месяцы. Разобрались с экспертами, есть ли у животных «встроенные навигаторы».

К ак возвращаются кошки?

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Кошки живут рядом с человеком не одну тысячу лет, но их природа все еще остается для нас загадкой. Ученые не могут прийти к единому мнению о том, что помогает животным без труда находить свой дом. Однако факт остается фактом: оказавшись даже в сотнях, а то и в тысячах километров от дома, кошки прекрасно ориентируются на местности.

Среди российских котов-путешественников самым известным считается кот Семен из Мурманска. В 1987 году семья Синишиных возвращалась с ним на поезде из отпуска домой. Во время остановки в Москве питомец сбежал, найти его не удалось. Каково же было удивление хозяев, когда спустя шесть лет они обнаружили у себя под дверью изрядно потрепанного Семена. Животному потребовалось преодолеть 2000 км, чтобы вернуться в семью.

История кота Семена настолько впечатлила мурманчан, что они сняли про него короткометражку, а в 2013 году поставили ему памятник. Жители города уверены: если сесть на скамейку рядом с бронзовым мурлыкой и прошептать ему на ухо заветное желание, оно непременно сбудется.

Согласно одной из наиболее популярных теорий, находить путь домой кошкам позволяет их сверхчувствительность к магнитному полю Земли. Благодаря так называемой магниторецепции животное определяет направление движения, высоту и местоположение. В составе тканей кошки есть частички железа — они-то и выполняют функцию встроенного компаса, который возвращает кошек в исходный пункт. Иногда этот «прибор» немного глючит. К примеру, моя хвостатая подруга детства, кошка Зюня, три раза «летала за птичками» с балкона четвертого этажа. Стандартная постполетная процедура заключалась в том, что она приходила в наш многоквартирный дом на четвертый этаж (домофонов тогда не было) — но постоянно ошибалась подъездом.

На самом деле

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Частично подтверждает гипотезу магниторецепции серия независимых экспериментов, которую провели зоологи из США и Германии. По данным aif.ru, на первом этапе кошек посадили в закрытые коробки и возили по городу извилистым маршрутом. После того как животных выпустили на волю, они без труда нашли путь домой. На этом ученые не остановились: они вывезли кошек за город и поместили их в большой лабиринт с 24 выходами, расположенными по разным сторонам света. Крытая конструкция не позволяла испытуемым ориентироваться по солнцу или луне. Тем не менее, в 98% случаев кошки выбирали выход по направлению к их дому. А вот после того как к телу животных привязывали магнит, они теряли ориентацию в пространстве и выбирали неверный маршрут.

Мнение эксперта

Виталина Власкина, зоопсихолог

— Во время поисков потерявшегося питомца необходимо ориентироваться на его привычки и характер. Если вы знаете, что кошка привязана к дому, то в первые сутки ее, скорее всего, можно будет отыскать в соседних подъездах, подвалах или пристройках к дому. Если не сработало, то надо расклеивать объявления о пропаже и бросать клич в социальных сетях.

Если ваша кошка активна, не боится улицы и может справиться с различными провоцирующими факторами, то масштабы поисков придется расширить — такие животные убегают очень далеко.

А что помогает найти дом собакам?

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В отличие от кошек (которые, как известно, гуляют сами по себе), домашние собаки привыкли в большей степени полагаться на хозяина. А как иначе, если он — вожак стаи? Так что, оказавшись в незнакомой местности в одиночку, пес вряд ли проявит чудеса ориентирования. Своеобразными «GPS-навигаторами» у собак служат острый слух и обоняние. Они хорошо запоминают звуки и запахи, характерные для той или иной местности, будь то гул оживленной магистрали, смех детей на детской площадке или аромат свежеиспеченных слоек с мясом в пекарне по соседству от дома. Уловив похожий «сигнал», животное сопоставляет его с внутренней «базой данных». Если совместимость кажется 100-процентной, собака идет по следу.

Однако этот природный навык, как вы понимаете, нуждается в тренировке. Поэтому городские собаки зачастую способны найти дом максимум в радиусе нескольких километров. Деревенские собаки более самостоятельны, но и их способности ограничиваются пределами пары десятков километров.

Получается, книги и фильмы, в которых собаки героически прочесывают едва ли не всю страну в поисках хозяина, — не более чем художественный вымысел? Определенно, нет. Ведь из любого правила есть исключение.

Невозможно предугадать, какие эмоции будет испытывать ваша собака или кошка, оказавшись на улице в одиночку. «Некоторые животные искренне радуются внезапной свободе. Как правило, „бегуны“ обладают веселым и игривым нравом. У таких питомцев отсутствует субординация и они не понимают, для чего им в принципе нужен рядом человек», — отмечает зоопсихолог Виталина Власкина.

Иногда собаки возвращаются — личный опыт

Не хочу отбирать у вас веру в то, что потерявшийся питомец непременно найдется — пускай не сегодня и даже не завтра. Как минимум один такой счастливый случай есть. Осенью 2017 года мы с подругой подобрали бесцельно бродившую по двору собаку. Внешний вид животного был настолько удручающим, что решили отвезти его к ветеринару. Собака, однако, оказалась почти здоровой, за исключением небольшого расстройства желудка. Выяснилось также, что она породистая и абсолютно глухая. В клинике предположили, что хозяева просто избавились от нее как от «бракованной».

Мы развесили объявления о находке, но ни одного звонка от потенциальных хозяев нам не поступило. Спустя восемь месяцев подруга выгуливала теперь уже «свою собаку Бекку» неподалеку от дома, как ее окликнул мужчина с псом точно такой же породы. «Бекка» бросилась к нему и едва ли не сразу дала почесать пузико. Владельцы собак поймут — такой чести удостаивается не каждый двуногий.

Опущу долгие подробности верификации животного (в частности, номер клейма совпал с номером в щенячьей карточке). «Бекка» оказалась жесткошерстным фокстерьером Евой, которая убежала из дома в паре километров от нас.

Мнение эксперта

Виталина Власкина, зоопсихолог:

— Разыскать домашнюю собаку зачастую гораздо проще, чем кошку. Питомец может убежать «погулять», но затем он, скорее всего, вернется на свою улицу или даже к своему дому. Поэтому в первые дни после пропажи очень важно, чтобы кто-то из членов семьи постоянно находился дома и периодически осматривал окрестности — наверняка любимец будет вас ждать. У меня был случай, когда собака нашлась возле моего дома через месяц.

Исключение — если на побег собаку что-то спровоцировало. Допустим, она испугалась взрыва петарды или залпа фейерверка. Неслучайно в новогодние праздники резко возрастает количество пропавших домашних собак.

Собаки маленьких пород ориентируются на местности заметно хуже, чем их крупные сородичи. Они могут убежать гораздо дальше, за пределы своей улицы. Это следует учитывать при подаче объявлений.

Как предотвратить побег?

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Истории чудесного возвращения питомцев случаются. Но лучше не испытывать судьбу и приложить максимум усилий, чтобы четвероногий друг не потерялся. Вместе со специалистами Союза волонтеров САО «Собачка как собачка» мы составили топ-5 приборов и способов, которые увеличат вероятность нахождения.

1. Жетон с телефоном хозяина — самое простой и недорогой вариант. Если собаку или кошку найдут, то будет кому сообщить о находке.

Стоимость жетона с нанесенным телефоном: от 200 рублей

2. Электронный чип — хороший способ идентифицировать животное. Как правило всех «потеряшек» проверяют на наличие чипа. Если он есть, найти хозяина будет очень легко. Кроме этого, в неоднозначных ситуациях (например, вам не хотят отдавать потерянную собаку) наличие зарегистрированного чипа очень помогает разрешить вопросы в пользу хозяина.

Стоимость чипирования с занесением в базы данных: от 1000 рублей

3. Электронный ошейник с GPS-передатчиком — дорогое устройство, но оно почти наверняка поможет найти убежавшее животное.

Стоимость: от 2500 рублей

4. Выгульник для кошек — питомец будет находиться на улице в закрытом помещении и никуда не убежит.

Стоимость: от 4000 рублей, но можно построить самостоятельно

5. Электронный забор для собак и кошек — пожалуй, самый экзотический способ ограничить ареал выгула животных. Но он не защищает питомца от контакта с другими собаками или кошками, а ведь среди них могут быть больные.

Стоимость: от 3000 рублей

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К сожалению, даже современные устройства защиты от побега бессильны перед человеческой халатностью. Одним хозяевам лень гулять с псом, так что они просто выпускают его во двор, чтобы тот порезвился. Другие не видят ничего плохого в том, что кошка свободно разгуливает по дачному участку — не запирать же в четырех стенах? А между тем, согласно данным всероссийской системы поиска пропавших животных Pet911, ежедневно в стране теряется порядка 300 питомцев. Меньше половины из них удается разыскать. А ведь за все, что происходит с нашими питомцами, ответственны только мы. Так пусть это будет что-то хорошее.

Мнение эксперта

Виталина Власкина, зоопсихолог:

— Часто владельцы думают, что побег причинил их питомцу психологическую травму. Это не так — травма становится травмой лишь в момент, когда мы, хозяева, обозначаем ее для себя таким образом. Нам свойственно относиться к домашним животным как к маленьким детям. Но по факту собака или кошка является выносливым и разумным хищником. Животное в состоянии оценить любую ситуацию и сделать из нее выводы. Не исключено, что после возвращения любимца ваши отношения укрепятся. Главное — пережить этот момент вместе.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Лев Федосеев, Unsplash, depositphotos.com, личная страничка эксперта