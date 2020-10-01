4 шага, чтобы приучить собаку к новой машине

Возможно, вы недавно купили автомобиль и хотите отправиться с хвостатым на природу. А быть может, вы заказали такси, потому что нужно срочно ехать к ветеринару — в любом случае перед вами стоит задача подружить питомца с незнакомой машиной. Рассказываем, как это сделать быстро и без стресса для животного (да и для вас).

Шаг 1: готовим автомобиль заранее

Знакомство с новой машиной — очень важный этап. Если первое впечатление собаки окажется негативным, потом непросто убедить ее в том, что эта большая ревущая штука не представляет угрозы. Так что желательно заранее подготовить машину к «показу».

Наличие в салоне привычных для собаки запахов будет способствовать ее привыканию к новому месту. А вот от резких ароматизаторов салона лучше на время отказаться — они могут нервировать четвероногого. Положите в машину любимую игрушку собаки, а еще лучше используйте специальную автомобильную переноску или установите автогамак (но помните, что питомец уже должен знать этот предмет). Так собака будет чувствовать себя «в своей тарелке», риск травмироваться при резком повороте или торможении у нее значительно снижается, да и вам будет удобнее перевозить животное в зафиксированном положении.

Андрей Шустов, руководитель кинологического центра «Инстинкт»

Мнение эксперта

«Часто владельцы собак предпочитают перевозить их в машине без каких-либо удерживающих устройств. Аргументируется это тем, что возить собаку в переноске или автогамаке — негуманно и лучше постелить ей на заднее сидение пледик или пеленочку.

Ну куда опаснее нахождение собаки в «свободном полете» при ДТП, от которого никто не застрахован. Кроме того, сидя в переноске, питомец не сможет выскочить в открытое окно (если вы открыли его для общения с инспектором ГИБДД) или травмировать себя при попытке выбраться из автомобиля через дверь».

Шаг 2: подводим собаку к автомобилю

Если собака никогда раньше не ездила в машине, она вряд ли захочет самостоятельно в нее запрыгнуть. Все дело, опять же, в отталкивающем ее запахе выхлопных газов и бензина. В этом случае нужно дать питомцу время привыкнуть к виду и запаху автомобиля, разрешить обнюхать. Можно даже положить руку на автомобиль и продемонстрировать: хозяин не боится эту махину — и ты не бойся. После этого попробуйте заманить пса внутрь лакомством.

Собака, у которой есть позитивный опыт поездок на машине, наверняка попытается самостоятельно забраться в автомобиль. Сделайте все, чтобы питомец при этом не поранился и не ушибся (например, если вы владелец маленькой собачки, а машина высокая). Можно установить собачий пандус, руками помочь питомцу вскарабкаться в салон, но самое безопасное решение — поставить переноску для собаки на землю, дать ей возможность туда забраться и только после этого ставить в салон. Некоторые владельцы собак учат их по команде запрыгивать в багажник машины, но это, скорее, вопрос удобства для автомобилиста.

Шаг 3: запускаем собаку в салон, заводим двигатель

С первой же поездки необходимо дать животному понять, где находится его место в машине. Нельзя допускать прогулок по всему салону, иначе в один прекрасный момент собака может полезть к вам на ручки, когда вы будете управлять автомобилем. Это, как вы понимаете, небезопасно.

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Любой хозяин знает, как ведет себя его подопечный, если он успокоился и ему комфортно. Самый верный знак — собака устраивается поудобнее или даже начинает дремать, поскольку понимает, что в ближайшее время у нее не будет возможности передвигаться. В этот момент можно заводить двигатель и начинать поездку. Но вам расслабляться рано, ведь во время движения необходимо также контролировать состояние питомца. Вот несколько признаков того, что собака снова начала нервничать и пытается сбросить напряжение:

частое и тяжелое дыхание с высунутым наружу языком

обильное слюноотделение

нервные продолжительные зевки

резкие движения

попытки выбраться из салона

Если вы заметили хотя бы один из перечисленных признаков, необходимо остановиться и дать собаке время побыть в статике. Выпускать животное на улицу не стоит.

Мнение эксперта

Андрей Шустов, руководитель кинологического центра «Инстинкт»: «Я бы порекомендовал попробовать переключить внимание собаки на хозяина. Используйте для этого любимую игрушку питомца или дайте ему лакомство — если, конечно, он будет реагировать на угощения в стрессовой ситуации. Можно просто поговорить с собакой: „Что случилось? Почему ты нервничаешь? Все в порядке“. При этом вы сами должны быть максимально спокойны, так как нервное состояние передается от хозяина животному. Отстраните собаку от двери, дайте ей возможность какое-то время осмотреться и отдышаться. После этого возобновляйте движение».

Важный момент: не гладьте собаку, которая находится в панике. Часто мы пытаемся успокоить любимца, похлопывая его по бокам и приговаривая: «молодец, хорошая собака». Если ваш питомец знает, что слова «хорошо» и «молодец» являются знаками одобрения за выполнение команд, то может сделать ошибочный вывод: я боюсь, и моему хозяину это нравится.

Шаг 4: закрепляем эффект от поездки

На самом деле, первое знакомство — только начало процесса привыкания питомца к новому автомобилю. Приучайте животное постепенно, но систематично. Это важно потому, что во время поездок происходит не только психологическая адаптация собаки к новому месту, но и адаптация ее вестибулярного аппарата. Начинайте с коротких поездок (например, вокруг дома) и постепенно увеличивайте дистанцию. Если видите, что собака начала нервничать, метаться и искать выход, то ее уровень терпения на сегодня исчерпан. Необходимо вернуться, чтобы продолжить тренировки завтра. Приучить к машине можно любую собаку — все зависит от времени и сил, которые вы готовы на это выделить.

Когда нет времени объяснять

Эти советы подходят для той ситуации, когда у вас есть возможность потратить день/неделю/месяц на то, чтобы собака привыкла к новому автомобилю. Но бывает и так, что вам нужно срочно нужно куда-то отправиться на незнакомом автомобиле — например, на такси или на машине друзей. В этом случае самым безопасным и щадящим вариантом для собаки будет, опять же, автомобильная переноска. Благодаря ей у питомца будет знакомое ему место, вне зависимости от того, в каком автомобиле он находится.

Еще три рекомендации от эксперта

Андрей Шустов, руководитель кинологического центра «Инстинкт»:

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1. Приучать собаку к чему бы то ни было, в том числе к автомобилю, лучше всего с щенячьего возраста. Если такой возможности не было, необходимо начать процесс адаптации с момента, когда животное появилось в семье.

2. Не кормите собаку перед поездкой в автомобиле, даже если вы уверены, что у нее хорошо развит вестибулярный аппарат. Велика вероятность, что поездка продлится дольше запланированного времени, а движение будет рваным, так что собаку может укачать.

3. Никогда не запихивайте собаку в машину силой. Если она не хочет забираться внутрь, значит, вы используете недостаточную мотивацию. Пора прибегнуть к «запрещенному приему» в виде кусочка сыра или колбаски. Дайте собаке понять, что автомобиль — не только необходимость, но еще и польза, ведь в нем угощают лакомством.

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