Мы везем с собой кота: 3 «не навреди»

Воду и пеленки надо взять. А без еды он обойдется!

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Кошки — очень эмоциональные животные, они вообще легко подвержены стрессам, а автомобиль — источник множества неприятных звуков и запахов. Поэтому мало кто из этой пушистой семейки легко переносит поездки. Но и этот сложный для котэ момент можно постараться... правильно, сгладить!

В Правилах дорожного движения перевозка домашних животных не регламентируется, однако законы безопасной перевозки хвостатых-усатых-полосатых питомцев все же существуют.

Вот советы зоозащитников (Союз волонтеров САО «Собачка как собачка»), которым приходится постоянно перевозить зверей, больных и здоровых, малышей и пожилых, знакомых и незнакомых, по одному и группами.

Ваш питомец — не бездушный багаж, а живое существо со своими особенностями и запросами. Ответственность за жизнь и здоровье кошки во время поездки несет хозяин, и именно он обязан позаботиться о том, чтобы путешествие было безопасным и комфортным.

Не навредить кошке/кошкам

Перевозить животное рекомендуется в специальном контейнере для транспортировки — достаточно просторном, чтобы кошке было удобно в нем находиться. Если питомцев несколько, у каждого должен быть свой, и лучше разместить его (или их) на заднем сиденье, закрепив ремнем безопасности на случай резкого торможения или маневра. Если кошка тяжело переносит поездку в закрытом контейнере, попробуйте зафиксировать ее на заднем сиденье при помощи шлейки. В этом случае пригодится специальный гамак или чехол для перевозки животных в автомобиле. Фиксировать необходимо: кошка, не ограниченная в передвижении, может выпрыгнуть в открытое окно или дверь. Перевозить кошку в багажнике недопустимо! Во время поездки кошка может вести себя беспокойно — тяжело дышать, жалобно мяукать. Это проявления стресса, и хозяин должен постараться успокоить животное — ласково поговорить с ним или погладить, если есть такая возможность. Очень хорошо, если кошку может сопровождать пассажир, которого она знает. Обязательно следите за климатом в салоне. Духота, перепады температуры, холод и сквозняк могут ухудшить самочувствие кошки. Если поездка длится более 10–12 часов, необходимо делать остановки. Можно вывести кошку на шлейке для прогулки, но только в том случае, если она приучена к этому. Не забывайте предлагать кошке попить (без еды ваш питомец может обойтись). И возьмите с собой достаточный запас пеленок на тот случай, если кошка сделает свои дела в переноске. Если вы выходите из автомобиля надолго, лучше взять переноску с кошкой с собой, а не оставлять ее одну без присмотра, особенно в жаркое или холодное время года. После окончания путешествия оставьте кошку в покое, ведь ей нужно время, чтобы прийти в себя.

Так кота перевозить не надо!

Не навредить водителю и пассажирам

Кошку нежелательно перевозить на руках. Она может испугаться резкого толчка или громкого звука и поцарапать или укусить человека. Нельзя разрешать зверям самостоятельно перемещаться по автомобилю. Случаев, когда «гуляющая сама по себе» кошка во время движения бросалась под ноги или на голову водителя, описано немало. Если животное забьется под педали, последствия могут быть крайне неприятными не только для него, но и для водителя и пассажиров, в том числе встречных и попутных машин.

Не навредить чехлам и сиденьям

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Во время стресса кошки начинают интенсивно сбрасывать шерсть, и если животное находится не в переноске, сиденья покроются слоем трудноудалимого пуха.

Острые кошачьи когти опасны для чехлов и обивки сидений (особенно жалко кожаный салон, правда?).

Кроме того, питомца может укачать — со всеми вытекающими последствиями.

Рецепт спасения интерьера один: котик всю дорогу должен находиться в контейнере, а не на сиденье.

Что надо сделать, чтобы животное в дороге не потерялось, узнайте тут.

Фото: depositphotos и «За рулем»