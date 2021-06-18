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Хотите вы этого или нет, верите в такое развитие автопрома или нет, но электрический транспорт — это будущее, которое наступит быстрее, чем думают и оптимисты, и скептики. Меньше чем через 20 лет Великобритания и Франция перестанут продавать машины с ДВС.

Но автопроизводители давно занимаются разработкой моделей с альтернативными двигателями. Концерн Jaguar Land Rover недавно представил стратегию развития под названием Reimagine. Рассказываем, что в ней интересного для автовладельцев нынешних и будущих.

Что там в Европе?

Европа считается одним из трендсеттеров автомобильного мира. Штаб-квартиры многих крупных производителей базируются здесь, а это значит, что большинство решений должно соответствовать законам Евросоюза и учитывать те шаги, которые предпринимают политики. Особенно это касается ужесточения экологических норм.

Европейские лидеры давно говорят об отказе от двигателей внутреннего сгорания в пользу гибридных технологий и электрического транспорта.

Например, Великобритания, одна из самых консервативных автодержав, с 2035 года вводит запрет на продажу бензиновых, дизельных или гибридных автомобилей. Это на пять лет раньше, чем планировалось. На это британцы выделили миллиард фунтов — его потратят не только на субсидирование покупок электромобилей, но и на развитие городской инфраструктуры и развертывание сети зарядных станций по всей стране. К 2050 году британское правительство планирует свести к нулю уровень выхлопных газов .

Во Франции ситуация похожа. Правительство планирует ввести запрет на продажу автомобилей с бензиновым двигателем к 2040 году. Но этот переход французы начали с трансформации коммерческого и общественного транспорта. Мотивы очевидны — забота об экологии и планомерный отказ от электроэнергии, получаемой от неэкологичных источников.

И как процесс?

За десять месяцев прошлого года в Европе продали 500 тыс. электромобилей и гибридов. За тот же период годом раньше — 354 тысячи. Аналитики ОПЕК (а это организация, объединяющая нефтедобывающие страны) утверждают, что им пришлось скорректировать планы по общему количеству продаж электромобилей. Изначально эксперты заявляли, что к 2040 году в мире будет продано 50 млн электромобилей, но уже год спустя прогноз изменился. По новым подсчетам ОПЕК, к 2040 году по планете будет ездить более 250 миллионов автомобилей с электрическими двигателями.

Как Jaguar Land Rover участвует в этом?

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Компания представила новую концепцию бренда. Генеральный директор компании Тьерри Боллоре анонсировал амбициозную цель: к 2039 году стать брендом с нулевым углеродным следом, то есть полностью перевести модельный ряд на электрические моторы. Все ради заботы об экологии и снижения количества автомобилей с ДВС. К концу десятилетия у всех моделей Jaguar и Land Rover будут электрические версии.

Что конкретно изменится?

С 2025 года модельный ряд Jaguar должен состоять только из электромобилей. Land Rover, из-за своей внедорожной истории, будет идти к электричеству более размеренно. Сначала компания начнет вводить электрические модели — первая поступит в продажу в 2024 году. На смену классическим ДВС более активно станут приходить гибридные агрегаты, которые уже есть в модельном ряду. К 2030 году каждая модель Land Rover обзаведется электроверсией .

А что с платформой?

Для поддержки перехода на электричество будут использовать три архитектуры: две для Land Rover и новую Pure-BEV, эксклюзивно для Jaguar.

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Будущие модели Land Rover окажутся построены на модульной продольной архитектуре, которая позволяет использовать модели с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями (по сути, гибридные установки), а также на электрической модульной архитектуре (EMA).

Тьерри Боллоре также рассказал, что компания собирается отказаться от дизельных силовых агрегатов к 2026 году. Сейчас она инвестирует в технологию водородных топливных элементов. Первые технические образцы на водородных двигателях должны появиться на тестовых полигонах к концу текущего года.

А что с электрокарами Jaguar Land Rover сейчас?

Флагманским электромобилем компании Jaguar Land Rover сейчас является I-Pace, который вышел в 2018 году и оказался тепло принят журналистами и автолюбителями. В I-Pace устанавливаются два электромотора суммарной мощностью 400 лошадиных сил, которые разгоняют его до сотни за 4,8 секунды. А батарея объемом 90 кВт⋅ч позволяет проезжать на одном заряде до 470 километров.

А гибриды?

Эти модели пользуются популярностью у жителей больших городов, так как расход большого Range Rover в городских условиях составляет 5–6 литров, что гораздо экономичнее текущих дизельных двигателей, и уж точно меньше вредят природе.

Сегодня в России можно купить Range Rover PHEV, Range Rover Sport PHEV, а также Jaguar I-Pace.

Фото: фирмы-производители