Проверено «За рулем»: автобокс на крышу

Модель MaxBox PRO 240 отличается простой и надежной конструкцией.

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Автобокс емкостью 240 л и размерами 135×59×37 см весит всего 6 кг, а вместить может до 50 кг груза.

Бокс из черного, немаркого пластика крепится к поперечинам четырьмя П‑образными хомутами. Интересен способ соединения верхней и нижней части — они стягиваются ремнем с храповым механизмом. Бокс со снятой крышкой очень удобно загружать.

Столь простая конструкция — выбор тех, кто не любит переплачивать и нечасто пользуется боксом. При хранении нижнюю часть можно поместить в верхнюю, уменьшив габариты.

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В интернет-магазине «За рулем» MaxBox PRO 240 можно приобрести за 6490 рублей.





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