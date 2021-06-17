Проверено «За рулем»: автобокс на крышу

Материалы по темеКакой мне нужен бокс на крышу?
Автобокс емкостью 240 л и размерами 135×59×37 см весит всего 6 кг, а вместить может до 50 кг груза.
Бокс из черного, немаркого пластика крепится к поперечинам четырьмя П‑образными хомутами. Интересен способ соединения верхней и нижней части — они стягиваются ремнем с храповым механизмом. Бокс со снятой крышкой очень удобно загружать.
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Столь простая конструкция — выбор тех, кто не любит переплачивать и нечасто пользуется боксом. При хранении нижнюю часть можно поместить в верхнюю, уменьшив габариты.
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В интернет-магазине «За рулем» MaxBox PRO 240 можно приобрести за 6490 рублей.
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Фото: фирма-производитель и Depositphotos