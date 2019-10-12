Мягкий автобокс: хорошая, удобная штука — журнал За рулем

Мягкий автобокс: хорошая, удобная штука

Бокс — незаменимая вещь для автопутешественников, но нужен он пару раз в год. Всё остальное время приходится ­возить на крыше балласт: в квартире такую «торпеду» держать негде, а гараж и дача есть далеко не у всех.

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Именно по этой причине наше внимание привлек мягкий складной бокс SHERPACK (цена в интернет-магазине «За рулем» — 6200 рублей). Для хранения он требует чуть больше мéста, чем чехол с удочками.

Бокс можно установить на любой автомобиль, снабженный поперечинами на крыше, расстояние между которыми от 300 до 780 мм. Его фиксируют четыре хомута с удобными гайками-барашками, - установка на редакционную Ладу Ларгус заняла не больше пяти минут, при этом никакой инструмент не потребовался.

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Габаритные размеры бокса составляют 100 × 80 × 40 см, максимальная нагрузка — 50 кг. Полезный объем (270 литров) можно использовать рациональнее, чем в случае с жестким боксом. Например, если какая-нибудь коробка на пару сантиметров больше высоты бокса, то пластиковый просто не закроется, а мягкий подстроится под форму груза. Материал водонепроницаем, застежка-молния очень крупная и прочная. Несмотря на мягкую конструкцию, бокс хорошо сохраняет форму и позволяет двигаться со скоростью до 130 км/ч благодаря жестким стальным профилям в основании.

  • Всё, что должен знать каждый автопутешественник, вы найдете в этой публикации.
  • Большую популярность автобокс SHERPACK получил благодаря своей универсальности, невысокой цене и компактности.

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