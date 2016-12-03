Вот какие вещи понадобятся вам в путешествии в первую очередь.

Одно дело, если вы перевозите вещи с квартиры на квартиру или на/с дачи. Тут простор для творчества безмерен. Как вынесли вещи из дома, так можно и напихивать в машину. А вот если путь предстоит дальний, то к размещению вещей в автомобиле следует подойти обдуманно. Хотя и в недалекой поездке не советую заваливать барахлом знак аварийной остановки и огнетушитель. Мало ли что…

Путешествие к морю

Материалы по теме 5 ярких гаджетов для автопутешествий

Такая дорога обычно занимает не более двух или, в крайнем случае, трех дней до места, а затем последует более-менее стационарный отдых в гостинице или на частной квартире. Пробег — от 1000 до 4000 км в одну сторону. Все же дальше к морю, особенно с детьми, обычно не ездят, а то пол-отпуска проведешь в дороге.

Как правильнее разместить вещи перед такой поездкой? Тут, прежде всего, нужно определиться, собираетесь ли вы ночевать в машине или в гостинице по дороге. Почти любой внедорожник, хэтчбек или универсал позволяет расположиться на ночлег двум взрослым людям. Автору с ростом 183 см приходилось вдвоем, да еще и с небольшой собачкой, ночевать в короткой Ниве. Только нужно правильно подготовить укладку вещей.

Вещи должны быть запакованы в относительно плоские сумки. Тогда на ночь сумки положите перед передними сиденьями, максимально сдвинете их вперед и застелите место за ними. Заднее сиденье, в зависимости от модели машины, можно не брать с собой вовсе. Получается довольно просторно по длине и относительно комфортно, особенно если захватить пару надувных матрасов. А плоские сумки с мягкими вещами позволят нивелировать неровности.

Жесткие пластиковые чемоданы лучше будут смотреться в аэропорту. В машине выгоднее мягкие сумки и рюкзаки.

Если в дорогу собрались больше двух человек, то ночевать лучше в гостинице, а вещи в автомобиле положить так, чтобы ночью в машине не было заметно дорогих сумок, чемоданов или фирменных рюкзаков — лишитесь стекла и вещей. Ну или все, что не поместилось в багажный отсек, нужно перетаскать в гостиницу.

Путешествие ради путешествия

Такая поездка предполагает перемещение от одного интересного места к другому в течение всего отпуска. Здесь вещей обычно приходится брать несколько больше, поскольку отсутствие стационарного места отдыха приводит к тому, что одежду труднее стирать. Кроме того, возможно посещение большого количества разных мест, где необходимо соблюдать определенный дресс-код. Основные правила укладки вещей — те же, что и в предыдущем случае.

Путешествие на рыбалку

Опытным рыбакам советы давать — дело неблагодарное, а новичкам лучше поехать первый раз с матерыми рыболовами. Тут можно посоветовать не пытаться прятать в машине незаконные снасти или запрещенный улов. Попадетесь — проблем не оберешься.

Еще надо помнить о средствах повышения проходимости автомобиля. Причем оценивать ситуацию надо, когда еще только собираетесь подъехать к водоему. Дело в том, что водоем — это всегда низина, из которой по окончании рыбалки придется выбираться на подъем. Почва более увлажнена, а то и заболочена. И если еще пойдет дождь, то выбраться своим ходом от места рыбалки будет непросто.

Расширение пространства

На крышу можно установить классический решетчатый багажник. Но это скорее дачный вариант.

В дальнюю дорогу лучше взять пластиковый бокс: он и более обтекаемый, и вещи лучше защитит от пыли и дождя.

Только его нужно загружать легкими объемными вещами. Еще существуют держатели велосипедов, которые можно установить как на крышу, так и на заднюю часть машины. Для любителей велосипедных вылазок от места базирования — вещь незаменимая.

Хорошим расширением пространства является прицеп. Вещей можно положить немерено, но ехать с прицепом на дальнее расстояние, да еще если по горному серпантину, — удовольствие небольшое. Динамика автопоезда очень сильно падает. Расход топлива растет. Проходимость тоже получается никакая. Зато в прицепе-даче можно жить. Но ехать с таким в дальнюю дорогу еще тяжелее.

Главные вещи

Перед путешествием убедитесь, что классический «набор автомобилиста» у вас в наличии и исправен. Знак аварийной остановки, огнетушитель и аптечка должны быть исправными и размещены в легкодоступном месте. У огнетушителя и аптечки должны быть соблюдены сроки годности.

Возите это с собой всегда, а не только «на дальняк».

Очень полезно иметь в дороге буксирный трос, который тоже не надо «хоронить» под грудой вещей.

— и эти компоненты должны быть доступны. Конечно, запаска в вашем автомобиле может быть размещена по-разному. Одно дело — на задней двери внедорожника, тут все как на ладони. Только домкрат и баллонник не закапывайте подо все вещи. Немного сложнее доставать запаску из-под днища автомобиля, но тоже не худший вариант. Самое плохое решение для путешествующих — запаска на дне багажного отделения. Доставать долго, и все вещи придется вытащить на обочину. Для такого варианта настоятельно рекомендую возить с собой большой кусок клеенки или толстого полиэтилена. Тогда на него можно выложить вещи и им же прикрыть от дождя, который, как назло, начнется именно в этот момент.

Существует отличная альтернатива запаске! Во многих случаях ситуацию спасет электрический компрессор. Подкачал спущенное колесо и дотянул до шиномонтажа. Только не «хороните» компрессор под грудой вещей, разместите в легкодоступном месте. Ну а если вы освоили технологию ремонта шин с помощью жгутиков, то меньше будете бояться гвоздей на дороге.

Но любая, даже мелкая поломка — и у вас грязные руки. В машине запас и питьевой, и технической воды (руки мыть) должен быть. Еще полезно иметь тюбик со средством для очистки рук.

Что еще из технических вещей взять с собой? Если мотор расходует масло, то лучше иметь его запас с собой, чем бегать потом в поисках. В бачок омывателя лучше добавить какой-нибудь «мухомой». Еще хорошо иметь аэрозольный флакончик для чистки следов насекомых. Также полезно иметь бутылочку с очистителем битумных пятен: свежие брызги отмыть проще сразу, чем ждать, пока они «зачерствеют».

Обязательно возьмите с собой в перчаточном ящике лампы для фар и задних фонарей.

Материалы по теме 10 способов развлечь ребенка (и себя) в дороге

Сотрудник ДПС может заставить вас дожидаться рассвета, если у автомобиля не будут гореть обе фары и оба задних габаритных огня. Продаютсядля конкретного автомобиля — такой есть смысл возить с собой всегда.

Советую положить в дальнем углу багажника запасной водительский дворник. Особенно если у щетки вашей машины редкий размер или экзотическое крепление.

Зарядник для телефона — обязательное устройство в автомобиле всегда, а в дальней дороге тем паче.

Навигатор, видеорегистратор, радар-детектор. Кто-то любит все в одном, кто-то считает, что каждое устройство должно быть автономным. Я считаю, что оптимальный навигатор живет в смартфоне, видеорегистратор обязателен, а радар-детектор не нужен. Держать разрешенную скорость спокойнее и дешевле, чем слушать почти непрерывный ложный писк.

Оружие? В боевом состоянии его перевозить запрещено. А потому самое большее, что могу посоветовать иметь с собой, — перцовый баллончик. Ну или предметы двойного назначения, например туристический топорик… Такие предметы должны быть под рукой.

Однако путешествие окажется только лучше, если все эти штуки вам в дороге не понадобятся!

Всё, что должен знать каждый автопутешественник, вы найдете в этой публикации.

Фото: depositphotos.com