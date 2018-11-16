Перемазаться в дороге немудрено. А каким препаратом (и при помощи каких манипуляций) легче всего отчистить грязные руки, выяснили эксперты «За рулем».

А может быть... душа человека обитает в его руках? Ведь всё, что мы делаем с миром, мы делаем руками.

Рэй Брэдбери. Золотые яблоки Солнца

Препараты для очистки рук могут быть упакованы в тару трех видов — это тюбик, банка и диспенсер. Банке и диспенсеру место скорее в гараже, а тюбик хорошо бы приютить в багажнике. Кстати, руки после обработки любым препаратом следует вытереть тряпкой. Лучше всего — специальной, дорогой, но подойдут и отрезки старого полотенца или простыни. А вот синтетическую ткань лучше не брать — вытирает из рук вон плохо.

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Большинство препаратов показало достаточную эффективность, откровенных провалов не случилось. Тем сложнее нам было выстроить рейтинг. При подведении итогов пришлось учитывать цену разовой рукомойки. Опытным путем измерено, что для «помывки» необходимо зачерпнуть примерно 8–10 граммов или миллилитров препарата (рука сама берет приблизительно столько). Для испытаний мы создали смесь отработанного масла, битума и сажи — получилось очень грязно.

Все результаты получены исходя из экспертной оценки чистоты рук после каждого испытания, а также с учетом стоимости единицы товара. Чем дешевле грамм или миллилитр препарата, тем выше при прочих равных условиях оценка. Больше других нам понравились: итальянский Atas Candiman и наш ASTROhim АС‑210. Иностранное средство больше подходит для гаражного применения: килограммовой банке место на полке. А российский флакон мы рекомендуем положить в багажник — много места не займет и не разольется.

Abro НС-141, США

Очиститель рук

Цена 250 руб.

Вес 397 г

В составе ощущается присутствие микрочастиц абразива. Справился с задачей очень уверенно. Правда, цена за такой объем высоковата. Наша оценка: 4 Arexons, Италия

Очиститель рук

Цена 190 руб.

Вес 375 г

Вроде работает — чувствуется присутствие микроабразива. Но назвать руки идеально чистыми нельзя: частицы грязи остались. Наша оценка: 3 ASTROhim АС‑210, Россия

Крем для очистки рук с абразивом профессиональный

Цена 110 руб.

Объём 250 мл

Дешево и сердито — оттер всю грязь без затруднений. Выгодное и практичное приобретение. Наша оценка: 5+

ASTROhim AC-217, Россия

Крем для очистки рук профессиональный

Цена 195 руб.

Вес 460 г Профессиональный крем подтвердил свое назначение — с такими руками можно сесть за руль. Наша оценка: 5 Atas Candiman, Италия

Моющая паста для рук с глицерином

Цена 229 руб.

Вес 1000 г

Препарат в килограммовой банке не подвел: большое количество абразива «вгрызлось» в грязь — и та капитулировала. Абсолютный лидер по удельной стоимости: за вложенный рубль получаешь максимум чистящего средства! Наша оценка: 5+ Eurol 645440, Нидерланды

Очиститель рук

Цена 1849 руб.

Объём 4500 мл Самая большая и, соответственно, самая дорогая участница испытаний отработала хорошо. Голландская паста с микроабразивом удалила грязь довольно лихо. Наша оценка: 4

G-Power GP-500, no name

Паста-скраб для очистки рук

Цена 260 руб.

Объём 650 мл Препарат с обнадеживающим названием (англ. scrub — тереть, скрести, чистить) превратил грязные руки в чистые, за что ему спасибо. Наша оценка: 4 Grass, Россия

Средство для очистки рук

Цена 274 руб.

Объём 1000 мл Абразивность невысокая. Грязь ­удалена не полностью, да и струя из носика пошла не сразу. Цена — одна из самых низких. Наша оценка: 3 Lavr Ln1701, Россия

Паста для рук очищающая

Цена 214 руб.

Объём 500 мл Присутствие абразива ощущается слабо. Но задачу выполнил быстро и без дополнительных уговоров. И по финансам всё в разумных пределах. Наша оценка: 4

Liqui Moly 8053, Германия

Жидкая паста для очистки рук

Цена 640 руб.

Объём 500 мл

Препарат с громким именем не порадовал: руки отмыл, но осталось ощущение жирности. Да и цена единицы продукции одна из самых высоких в выборке. Наша оценка: 2 Permatex Fast Orange, США

Очиститель рук

Цена 290 руб.

Объём 221,5 мл

Мелкоабразивная «американка» отработала неплохо. Но если учесть цену единицы объема, такая покупка самая невыгодная: получается мало продукта на каждый потраченный рубль. Наша оценка: 3 Pingo 85010–1, Россия

Паста для очистки рук

Цена 155 руб.

Объём 650 мл

Можно сказать так: убирает грязь быстро и «в ноль». С финансовой точки зрения — одна из самых выгодных покупок. Наша оценка: 5

Pingo 85080–8, Россия

Паста для эффективной очистки рук

Цена 120 руб.

Объём 200 мл Крупноабразивное средство отра­ботало на отлично — не осталось ни грязи, ни абразива. Правда, дороговато при столь небольшом объеме. Наша оценка: 4 Runway RW3061, Россия

Очиститель рук

Цена 145 руб.

Объём 450 мл Кремообразный безабразивный очиститель понравился. К результату замечаний нет, и по деньгам очень выгодная покупка. Наша оценка: 5 Snap-on Nitro-Gold, США

Очиститель для рук с маслом сои

Цена 132 руб.

Объём 120 мл Флакончик скромного объема отчистил руки от грязи, но при этом оставил на них собственный абразив — нехорошо. Цена невысокая, но ведь и объем маленький. Наша оценка: 2

Snap-on WOD423, США

Очиститель рук

Цена 1230 руб.

Вес 2,05 г

Очиститель с тончайшим абразивом отработал уверенно: ни грязи, ни абразива. Цена приемлемая. Наша оценка: 4 Чистик 6302 Profi, Россия

Чистящая паста для рук

Цена 275 руб.

Объём 470 мл Крупные частицы абразива остаются на руках, что портит общее впечатление. Наша оценка: 3 Чистик 6402 Хвойный, Россия

Чистящая паста для рук

Цена 235 руб.

Объём 450 мл Огромные частицы абразива неприятны для кожи — не царапают, но ощущение не очень. Впрочем, грязь отчистил. Наша оценка: 3

Удачных поездок и чистых рук!