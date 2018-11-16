А может быть... душа человека обитает в его руках? Ведь всё, что мы делаем с миром, мы делаем руками.
Рэй Брэдбери. Золотые яблоки Солнца
Препараты для очистки рук могут быть упакованы в тару трех видов — это тюбик, банка и диспенсер. Банке и диспенсеру место скорее в гараже, а тюбик хорошо бы приютить в багажнике. Кстати, руки после обработки любым препаратом следует вытереть тряпкой. Лучше всего — специальной, дорогой, но подойдут и отрезки старого полотенца или простыни. А вот синтетическую ткань лучше не брать — вытирает из рук вон плохо.
Большинство препаратов показало достаточную эффективность, откровенных провалов не случилось. Тем сложнее нам было выстроить рейтинг. При подведении итогов пришлось учитывать цену разовой рукомойки. Опытным путем измерено, что для «помывки» необходимо зачерпнуть примерно 8–10 граммов или миллилитров препарата (рука сама берет приблизительно столько). Для испытаний мы создали смесь отработанного масла, битума и сажи — получилось очень грязно.
Все результаты получены исходя из экспертной оценки чистоты рук после каждого испытания, а также с учетом стоимости единицы товара. Чем дешевле грамм или миллилитр препарата, тем выше при прочих равных условиях оценка. Больше других нам понравились: итальянский Atas Candiman и наш ASTROhim АС‑210. Иностранное средство больше подходит для гаражного применения: килограммовой банке место на полке. А российский флакон мы рекомендуем положить в багажник — много места не займет и не разольется.
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Abro НС-141, США
Очиститель рук
В составе ощущается присутствие микрочастиц абразива. Справился с задачей очень уверенно. Правда, цена за такой объем высоковата.
Наша оценка: 4
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Arexons, Италия
Очиститель рук
Вроде работает — чувствуется присутствие микроабразива. Но назвать руки идеально чистыми нельзя: частицы грязи остались.
Наша оценка: 3
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ASTROhim АС‑210, Россия
Крем для очистки рук с абразивом профессиональный
Дешево и сердито — оттер всю грязь без затруднений. Выгодное и практичное приобретение.
Наша оценка: 5+
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ASTROhim AC-217, Россия
Крем для очистки рук профессиональный
Профессиональный крем подтвердил свое назначение — с такими руками можно сесть за руль.
Наша оценка: 5
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Atas Candiman, Италия
Моющая паста для рук с глицерином
Препарат в килограммовой банке не подвел: большое количество абразива «вгрызлось» в грязь — и та капитулировала. Абсолютный лидер по удельной стоимости: за вложенный рубль получаешь максимум чистящего средства!
Наша оценка: 5+
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Eurol 645440, Нидерланды
Очиститель рук
Самая большая и, соответственно, самая дорогая участница испытаний отработала хорошо. Голландская паста с микроабразивом удалила грязь довольно лихо.
Наша оценка: 4
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G-Power GP-500, no name
Паста-скраб для очистки рук
Препарат с обнадеживающим названием (англ. scrub — тереть, скрести, чистить) превратил грязные руки в чистые, за что ему спасибо.
Наша оценка: 4
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Grass, Россия
Средство для очистки рук
Абразивность невысокая. Грязь удалена не полностью, да и струя из носика пошла не сразу. Цена — одна из самых низких.
Наша оценка: 3
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Lavr Ln1701, Россия
Паста для рук очищающая
Присутствие абразива ощущается слабо. Но задачу выполнил быстро и без дополнительных уговоров. И по финансам всё в разумных пределах.
Наша оценка: 4
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Liqui Moly 8053, Германия
Жидкая паста для очистки рук
Препарат с громким именем не порадовал: руки отмыл, но осталось ощущение жирности. Да и цена единицы продукции одна из самых высоких в выборке.
Наша оценка: 2
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Permatex Fast Orange, США
Очиститель рук
Мелкоабразивная «американка» отработала неплохо. Но если учесть цену единицы объема, такая покупка самая невыгодная: получается мало продукта на каждый потраченный рубль.
Наша оценка: 3
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Pingo 85010–1, Россия
Паста для очистки рук
Можно сказать так: убирает грязь быстро и «в ноль». С финансовой точки зрения — одна из самых выгодных покупок.
Наша оценка: 5
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Pingo 85080–8, Россия
Паста для эффективной очистки рук
Крупноабразивное средство отработало на отлично — не осталось ни грязи, ни абразива. Правда, дороговато при столь небольшом объеме.
Наша оценка: 4
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Runway RW3061, Россия
Очиститель рук
Кремообразный безабразивный очиститель понравился. К результату замечаний нет, и по деньгам очень выгодная покупка.
Наша оценка: 5
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Snap-on Nitro-Gold, США
Очиститель для рук с маслом сои
Флакончик скромного объема отчистил руки от грязи, но при этом оставил на них собственный абразив — нехорошо. Цена невысокая, но ведь и объем маленький.
Наша оценка: 2
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Snap-on WOD423, США
Очиститель рук
Очиститель с тончайшим абразивом отработал уверенно: ни грязи, ни абразива. Цена приемлемая.
Наша оценка: 4
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Чистик 6302 Profi, Россия
Чистящая паста для рук
Крупные частицы абразива остаются на руках, что портит общее впечатление.
Наша оценка: 3
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Чистик 6402 Хвойный, Россия
Чистящая паста для рук
Цена 235 руб.
Объём 450 мл
Огромные частицы абразива неприятны для кожи — не царапают, но ощущение не очень. Впрочем, грязь отчистил.
Наша оценка: 3
Удачных поездок и чистых рук!
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