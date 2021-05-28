Как не устать за рулем: 2 дельных совета и 7 правил

Все это вам пригодится, если решились отправиться в отпуск на машине. Дорога дальняя, опасностей на пути подстерегает масса. Главное — грамотно чередовать работу за рулем (а это именно работа!) и отдых.

Материалы по теме Как переночевать в машине и проснуться: 3 правила

Отправляясь в дальнюю дорогу с семьей или друзьями, нужно помнить о нескольких важных правилах, делающих поездку приятной и безопасной. И, пожалуй, самое важное правило — соблюдать режим.

1. Как долго ехать?

Считается, что профессиональный водитель после 4 часов нахождения за рулем должен сделать остановку длительностью 45 минут, а суммарное время работы не должно превышать 10 часов. Установлено, что более длительный «пилотаж» ведет к потере внимательности и возникновению ошибок.

Поэтому для опытного водителя именно такой ориентир будет правильным: суммарно 12 часов в пути, учитывая время остановок. В пересчете на пробег получится примерно 800–900 км. И поверьте, все знают, что вы можете проехать гораздо больше, лишних подтверждений ваших способностей совершенно не требуется.

2. Вовремя остановиться!

Последние 100–150 км лучше не стараться проехать через силу, а встать на ночлег. Ведь именно эти, последние и самые тяжелые участки пути наиболее опасны — на них приходится более 80% всех аварий, пишет АиФ. Конечно, лучше всего запланировать ночлег заранее (если есть опыт, постарайтесь сразу мысленно «отсечь» эту последнюю сотню) в крупном населенном пункте или на подъезде нему.

Материалы по теме Старая севастопольская дорога — лучший маршрут для путешествия

Что еще поможет?

Вот краткий свод правил, которые также пригодятся вам в дальней дороге:

Продумайте маршрут заранее , с точками отдыха и ночлега, проследите его по бумажной карте и будьте готовы использовать в дороге — не полагайтесь слепо на навигатор.

, с точками отдыха и ночлега, проследите его по бумажной карте и будьте готовы использовать в дороге — не полагайтесь слепо на навигатор. Выезжайте рано утром , хорошо выспавшись, — максимум сил, минимум пробок.

, хорошо выспавшись, — максимум сил, минимум пробок. Возьмите дополнительную батарею и пауэр-банк к телефону — так вы избежите риска спалить предохранитель прикуривателя и не «попасть» при отсутствии электричества поблизости.

— так вы избежите риска спалить предохранитель прикуривателя и не «попасть» при отсутствии электричества поблизости. Запаситесь аудиокнигами — музыка может наскучить, а хорошую книжку вы будете слушать часами.

— музыка может наскучить, а хорошую книжку вы будете слушать часами. Останавливаясь на отдых, съезжайте подальше от дороги — обочину используют только при экстренных случаях. Подойдет съезд к поселку или специальной площадке.

— обочину используют только при экстренных случаях. Подойдет съезд к поселку или специальной площадке. Вы сэкономите силы, если откажетесь от частых обгонов , а периодическое движение за фурами защитит от дорожных неожиданностей и сэкономит топливо.

, а периодическое движение за фурами защитит от дорожных неожиданностей и сэкономит топливо. Сделайте главным приемом пищи завтрак, а в остальное время обойдитесь водой, сухофруктами, орехами, леденцами — так вы избежите сонливости за рулем.

А если вы пассажир и видите, что водитель устал, его можно занять разговором — но не более чем на час, дольше этот прием не работает.

Что должно быть в багажнике, если собрались в дальнюю дорогу? Называем 12 важных вещей.

Фото: YouTube/Квартет И