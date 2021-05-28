Как не устать за рулем: 2 дельных совета и 7 правил

Отправляясь в дальнюю дорогу с семьей или друзьями, нужно помнить о нескольких важных правилах, делающих поездку приятной и безопасной. И, пожалуй, самое важное правило — соблюдать режим.
1. Как долго ехать?
Считается, что профессиональный водитель после 4 часов нахождения за рулем должен сделать остановку длительностью 45 минут, а суммарное время работы не должно превышать 10 часов. Установлено, что более длительный «пилотаж» ведет к потере внимательности и возникновению ошибок.
Поэтому для опытного водителя именно такой ориентир будет правильным: суммарно 12 часов в пути, учитывая время остановок. В пересчете на пробег получится примерно 800–900 км. И поверьте, все знают, что вы можете проехать гораздо больше, лишних подтверждений ваших способностей совершенно не требуется.
2. Вовремя остановиться!
Последние 100–150 км лучше не стараться проехать через силу, а встать на ночлег. Ведь именно эти, последние и самые тяжелые участки пути наиболее опасны — на них приходится более 80% всех аварий, пишет АиФ. Конечно, лучше всего запланировать ночлег заранее (если есть опыт, постарайтесь сразу мысленно «отсечь» эту последнюю сотню) в крупном населенном пункте или на подъезде нему.
Что еще поможет?
Вот краткий свод правил, которые также пригодятся вам в дальней дороге:
- Продумайте маршрут заранее, с точками отдыха и ночлега, проследите его по бумажной карте и будьте готовы использовать в дороге — не полагайтесь слепо на навигатор.
- Выезжайте рано утром, хорошо выспавшись, — максимум сил, минимум пробок.
- Возьмите дополнительную батарею и пауэр-банк к телефону — так вы избежите риска спалить предохранитель прикуривателя и не «попасть» при отсутствии электричества поблизости.
- Запаситесь аудиокнигами — музыка может наскучить, а хорошую книжку вы будете слушать часами.
- Останавливаясь на отдых, съезжайте подальше от дороги — обочину используют только при экстренных случаях. Подойдет съезд к поселку или специальной площадке.
- Вы сэкономите силы, если откажетесь от частых обгонов, а периодическое движение за фурами защитит от дорожных неожиданностей и сэкономит топливо.
- Сделайте главным приемом пищи завтрак, а в остальное время обойдитесь водой, сухофруктами, орехами, леденцами — так вы избежите сонливости за рулем.
А если вы пассажир и видите, что водитель устал, его можно занять разговором — но не более чем на час, дольше этот прием не работает.
- Что должно быть в багажнике, если собрались в дальнюю дорогу? Называем 12 важных вещей.
Фото: YouTube/Квартет И