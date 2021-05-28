Все они — в свежих выпусках журнала «За рулем».

1. В «буханках» появились… биотуалеты. Их устанавливают в кемперы Байкал, которые выпускают на базе ульяновского микроавтобуса. Еще один удивительный факт: туалеты в УАЗах попросили сделать иностранцы. Больше всего кемперов уходит в Германию.

2. Первый советский автомобиль с автоматом мог появиться еще в середине прошлого века. Такую коробку для длиннобазного Москвича-400, предназначенного для работы в такси, спроектировали сразу после войны в одном из КБ. Опытный образец длинного Москвича собрали, но довели ли до ума автомат, из архивных материалов не ясно.

3. Поиски альтернативного топлива для автомобилей — не новомодный тренд. Так, в 1952 году создали грузовик НАМИ-018, работающий на дровах. Машины на паровой тяге должны были работать на лесозаготовках — бензин и солярку туда доставлять проблематично, а твердое топливо всегда под рукой. Но грузовик оказался очень прожорливым — на каждый километр он расходовал несколько килограммов дров. И сделали вывод, что бензин все-таки выгоднее.

Материалы по теме Когда надо менять масло в коробке: список моделей

4. Почему масло для автоматических коробок называют жидкостью? Потому что она не только смазывает детали, но и передает крутящий момент и управляет механизмами, переключающими передачи. А в вариаторах еще и обеспечивает нужную силу, «склеивающую» рабочие поверхности конусов и ремня.

5. Самые массовые наши автомобили — Жигули — изначально воспринимались как одноразовые из-за тонкого металла кузова (и несъемных крыльев), сложного и дорогого обслуживания, повышенных требований к топливу и техническим жидкостям. Занятно — сейчас мы также ругаем современные автомобили, сравнивая их с Жигулями.

6. Любопытно, что разработчики автомобилей перенимали не только технические, но и маркетинговые решения. Так первый советский дизельный грузовик ЯАЗ-200 проектировали с оглядкой на американский Mack. И по примеру иномарки на капот установили фигурку (маскот) — только бульдога заменили на медведя. А когда ЯАЗ-200 стали собирать в Минске под индексом МАЗ-205, на капоте появился зубр, который является неофициальным символом Белоруссии.

Материалы по теме Электробус столицы: он может проехать 59 км. Но это нормально

7. В Москве электробусы активно вытесняют автобусы с дизельными двигателями, а в Питере вместо них появятся «криобусы». Власти Северной столицы заключили контракт на поставку 250 автобусов ЛиАЗ-5292 LNG на сжиженном охлажденном метане. Газ хранится в криобаках при температуре минус 160 градусов, а топлива хватает в среднем на 300 км.

Чтобы не ждать очередной подборки любопытных фактов, просто подпишитесь на журнал. Там еще много интересного!

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Возможные варианты подписки: