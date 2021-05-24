УАЗ запускает в производство кемпер Байкал

Цена будет известна после получения ОТТС. Европейская версия машины стоила около 2 млн рублей.

Материалы по теме Автодом в кузове «буханки»: там можно жить!

Пресс-служба Ульяновского автозавода объявила о старте производства кемпера Байкал, спроектированного на базе «буханки», микроавтобуса семейства СГР. Кемперы будут собирать на мощностях предприятия «Автодом» в Ульяновске.

Об этом кемпере мы уже рассказывали — ранее он был доступен только европейским клиентам, однако потенциальный спрос в России, по данным УАЗа, оказался довольно высоким, поэтому Байкал доработали по функционалу и комфорту и готовы предложить отечественным любителям путешествий.

Основа нового комплекта салонной мебели УАЗ Байкал — диван-трансформер: в комплекте со столешницей он образует обеденную зону, а также имеет два ремня безопасности, двигается по всему салону (или вовсе убирается) и раскладывается в кровать размерами 1950х1200 мм.

В левой стороне салона — кухонный модуль со встроенным холодильником с верхней загрузкой, газовой плитой, мойкой с крышкой в виде разделочной доски, смесителем для подачи воды и выдвижным ящиком для хранения столовых приборов. Здесь же ниша для транспортировки портативного туалета, шкаф для багажа и технический отсек с двумя 20-литровыми баками для воды.

Между водительским и пассажирским отсеками — мебельный блок со столешницей и нишей для хранения газовой плиты; параллельно он является ступенькой для подъема на второй ярус, к кровати в подъемной (или стационарной) крыше. Справа по борту — ящики для хранения вещей, блок включения освещения (LED-подсветка первого и второго ярусов), розетка 220В и разъем USB. Мебель сделана из облегченной ламинированной фанеры, а кузовной металл обшит листами АБС-пластика.

Предусмотрено четыре варианта надстроек с увеличением высоты салона до 1650 или 2000 мм и получением дополнительного спального места. Крыша поднимается механизмом типа «ножницы» и амортизаторами, у нее непромокаемый тент, москитные сетки и открывающиеся прозрачные вставки. В походном положении сложенный верх фиксируется ремнями. Есть и варианты со стационарной высокой крышей — у них нет дополнительного «спальника» наверху, зато имеются боксы для багажа в передней и задней частях салона.

Силовой агрегат — 112-сильный бензиновый ЗМЗ (забор воздуха — шноркелем), 5-ст. МКП, полный привод с «понижайкой». В Байкале предусмотрен лифт-комплект кузова с пневмоэлементами для изменения клиренса. Шины — BF Goodrich All Terrain.

Эти машины будут продавать через официальных дилеров УАЗ. Старт продаж — после получения российского ОТТС. Цены пока не сообщаются.

В прошлом году мы тестировали европейскую версию Байкала, и цена машины, на наши деньги, составляла около 2 млн рублей.

Фото: УАЗ