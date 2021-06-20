Собственный участок — даже огороженный забором! — отнюдь не дает права делать на нем всё что угодно. А за его пределами запретов и того больше.

Место, возможность, условия — все вроде есть. И «ласточке» уход от владельца, а не от чужого дяди на мойке. Заодно можно и небольшое обслуживание провести. И самому приятно, и экономия на услугах... Но большинство из нас даже не задумывается, что такие действия нередко наказуемы.

Мойка

Вы же наверняка драите машину не по старинке — водой и тряпкой, а с «керхером», шампунем и прочими полиролями? Вот они-то и порождают состав правонарушения. Использование агрессивной химии запрещено, если она затем не проходит через очистные сооружения. И даже если у вас организован слив в собственную канализацию, не факт, что это окажется законным: бытовая система не рассчитана на нейтрализацию веществ, использующихся при мойке машины. Тем более, что чаще всё уходит в землю или в общую сточную канаву за забором.

Штраф можно получить, например, по статье 6.3 КоАП РФ— за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-гигиенического благополучия. Правда, чисто символический: статьей предусмотрено предупреждение или постановление на 100–500 рублей. По статье 6.4 того же кодекса — за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта — санкция побольше — 500–1000 рублей.

Больше в федеральном законодательстве подходящих статей нет. Зато они есть в каждом региональном кодексе. Например, для Московской области это статья 6.1.1 со штрафом 1000–5000 рублей. Местные власти дотошно прописывают собственные санкции и перечень мест, где мыть автомобиль нельзя. Обычно это дворы, общественные пространства, парковые зоны. Размер наказания варьируется, но не превышает 5000 рублей.

У воды — строже

Отдельно регламентируется поведение вблизи водоемов, в так называемой водоохранной зоне. Действия, которые могут обернуться ее загрязнением, попадают под статьи 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов») и 8.42 («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»).

По первой можно получить до 2500 рублей штрафа, по второй — до 4500. А если привлекут по более «тяжелым» пунктам статьи 8.42, то наказание вырастет до 20 000 рублей за «использование территории первого пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением санитарно-эпидемиологических требований».

Пару лет назад правительство России внесло в Госдуму законопроект об усилении наказания за нарушение санитарных норм на берегах водоемов. Предлагалось увеличить штрафы до 20–50 тысяч рублей.По словам юридического эксперта Павла Ивченко, законопроект описывает правонарушения, под которые попадают слив ядовитых жидкостей, оставление бытовых отходов, порча верхнего слоя почвы. Поправки с повышением, впрочем, не были приняты.

Как понять, что я «в зоне»?

Размер водоохранной зоны зависит от размеров самого водоема. Минимальный установлен для рек протяженностью не более 10 км — не менее пятидесяти метров. А вот если она тянется на 50 км и более, то ширина охранной зоны увеличивается до 200 м. Для моря запретная зона максимальная и составляет 500 м. Таким образом, даже территория собственного участка может попадать в водоохранную зону, и любая хозяйственная деятельность там должна вестись по особым правилам.

А кто следит?

Ловят нарушителей во время рейдов — обычно только около водоемов. Так что в популярном месте отдыха схлопотать штраф можно легко. И даже не за мойку: заезжать в водоохранную зону тоже нельзя! На своем участке можно попасться в объектив коптеру (да-да, практикуют теперь и такие методы) или социально активному соседу, который сообщит «куда следует».

Квалифицировать нарушение должен уполномоченный орган, зафиксировавший правонарушение. В зависимости от ситуации и региона это может быть представитель местного самоуправления, отвечающий за состояние окружающей среды (например, отдел природопользования, экологической безопасности или охраны окружающей среды), природоохранная прокуратура либо Роспотребнадзор. Решение по материалам надзорного органа выносит суд.

Ремонт тоже под запретом?

Мелкий ремонт вроде замены фильтров, тормозных колодок или свечей вам никто не запрещает — грязи от этого нет. А вот замена масла или антифриза попадает под те же регулирующие меры, что и мойка. Но тут несколько легче. Если вы аккуратно сливаете всё в емкость, которую потом закрываете и утилизируете, — претензий нет. К сожалению, в процессе мойки с шампунем так сделать не получится.

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Фото на заставке: depositphotos