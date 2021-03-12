Доехать живым: 12 лайфхаков от дальнобойщика

Даже если вы едете по хорошо знакомой дороге, стоит включить навигатор. Наверняка у вас хорошая память, но помнить все на 1000 км пути вы не можете. Тем более вы не знаете, где сейчас идет ремонт дороги, появилась новая камера контроля скорости, произошла авария. А вся эта информация помогает избежать стрессов.

Но, конечно, доверять навигатору на 100% не стоит, особенно если настроен кратчайший маршрут. Если есть дорожка на 500 метров короче, чем основная дорога, то прибор поведет вас по этой «козьей тропе» — и потеряете кучу времени и нервов. Вывод простой: на попытки навигатора свернуть нас с выбранного пути реагируем критично.

3. Не примеряйте маску супермена

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Водители легковушек любят хвалиться друг перед другом, как они проезжали 1000–1500 км «в один присест». Дальнобойщики могли бы похвалиться и большими «рекордами», но помалкивают. По европейскому соглашению, которое регулирует работу международных автоперевозчиков (оно действует и в России), в течение суток водитель может находиться за рулем не больше девяти часов — причем с одним или двумя перерывами по 45 минут. В отдельных случаях — до десяти часов, но такое допускается не больше двух раз в неделю. После этого водитель должен отдыхать одиннадцать часов, непрерывно. За нарушение полагается серьезный штраф.

Поверьте, эти нормы возникли не на пустом месте, и они касаются людей, которые живут за рулем. Не думайте, что вы выносливее. После 4–5 часов непрерывного движения у водителя резко снижается скорость реакции и проявляется эффект «туннельного зрения».

4. Выезжайте ранним утром

Лучшее время, чтобы выехать из города, — на рассвете. В таком случае вы избежите утренних пробок. А в пункт назначения в другом городе приедете не в час пик, а в спокойное послеобеденное время. Мы ведь рассчитываем провести за рулем не больше 9 — максимум 10 часов, верно?

5. Не боритесь со сном

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Никогда не боритесь со сном, по крайней мере долго. Если чувствуете, что глаза закрываются, воспользуйтесь методом Штирлица: остановитесь в безопасном месте и поспите. Если же вам нужно ехать без остановок, возьмите в путь напарника, с которым будете меняться за рулем. Пока один спит — другой едет. Хотя спать (и высыпаться) в движущейся машине, тем более легковой, могут не все — особенно в сидячем положении. А любое другое будет небезопасным. Так что лучше вернуться к пункту 1 и составить маршрут так, чтобы у вас всегда были комфортные ночевки.



6. Ориентируйтесь на мусорные баки

Не знаете, где встать, чтобы подремать? Ориентируйтесь на мусорные баки. Их ставят на площадках для стоянки транспорта. Как правило, такие стоянки достаточно большие, чтобы вы могли встать подальше от баков. Но лучший вариант — это крупные АЗС или платные стоянки для дальнобойщиков. Старайтесь встать на ночевку на освещенном участке стоянки, а еще лучше под видеокамерами наблюдения.

7. Время — деньги

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Платных дорог в стране все больше. Иногда они помогают существенно сократить время в пути (например, поездка из Москвы в Санкт-Петербург с максимально разрешенной скоростью по бесплатной M-10 занимает 9,5 часов, а по платной M-11 — 6,5).

Но за удовольствие приходится платить. Чтобы поменьше стоять на пунктах оплаты (вернее, не стоять вовсе), стоит приобрести транспондер. Он экономит не только время, но и деньги — с транспондером вы получаете скидку в 15–20%. Правда, чтобы оправдать эту покупку (примерно 1500 рублей), придется прокатиться по той же M-11 раз шесть туда-обратно.

8. Ешьте в проверенных местах

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Питание в пути — большая тема. Но главное — не есть в случайных местах и избегать жирной пищи. Первое — потому что велика опасность пищевого отравления, а второе — потому что жирная, тяжелая пища вызывает сонливость.

Часто приходится слышать от опытных водителей совет обедать там, где едят дальнобойщики: дескать, они знают, где самые вкусные, дешевые и безопасные обеды. Увы, мне не всегда везло, когда я следовал этому совету. И теперь предпочитаю либо сетевые пункты питания, либо тянуть на бутербродах до ближайшего крупного города, где легче найти приличное кафе. А дальнобойщики рекомендует перекусывать яблоками или морковью. Фильм «Гонщики» смотрели? Вот...

— Рассказы про то, что где много дальнобойщиков, там и поесть можно, верны процентов на 80–90. Все зависит от трассы и географии. Но надо смотреть и по другим критериям. Я всегда избегал питаться в больших придорожных заведениях общепита, а если и приходилось, то старался брать самые простые первые блюда, типа куриного супчика, а к нему чай и выпечку (если есть). Знание принципа действия микроволновой печи привело к выводу, там, где еду разогревают в микроволновке, есть можно все. Невкусно, но и по большей части безопасно, ибо пища нейтральна.







9. Всегда держите в машине запас питьевой воды

Вода необходима, чтобы мыть руки. Если закончится жидкость в бачке стеклоомывателя — заполнить его до ближайшей заправки. В перерывах между вождением обязательно умываться — бодрит. И, конечно, пить. Особенно важно запастись водой, если вы путешествуете летом, с детьми, по незнакомой дороге с большими перегонами между АЗС.

10. Связи много не бывает

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Дальнобойщики общаются по радиосвязи на 15-м канале (частота 27,135 МГц). При желании и вы в свою легковую машину можете поставить CB-рацию и пользоваться этим каналом, чтобы узнавать обстановку на дороге, получать достоверный прогноз погоды, уточнять маршрут и многое другое. Главное — не засорять эфир. С частными переговорами переходите на другие каналы.

Но даже при том, что в каждом грузовике стоят CB-радиостанция, водитель держит при себе пару телефонов. Один из них — самый простой и надежный, с большим аккумулятором, чтобы не приходилось часто заряжать. И — желательно — с симкой другого оператора связи. В дороге может быть всякое. Чем больше средств связи (и разнообразнее), тем лучше.

Георгий Кучменко, дальнобойщик:

— Ставить «сибишку» в легковую машину я бы не стал: дальнобойщики народ грубый и далекий от политеса. В эфире постоянно звучат ненормативная лексика и реклама, начиная от торговых и общепитовских точек до женщин с низкой социальной ответственностью. А на кольцевых автодорогах больших городов я выключал рацию напрочь!

Толковой информации в звучащем потоке довольно мало в том числе из-за малого радиуса действия СВ-станций. В основном, это устойчивая связь только в прямой видимости, что означает хороший прием-передачу на попутно движущихся автомобилях. От встречного транспорта вы успеваете принять и сказать в ответ лишь пару предложений.

11. Проверяйте состояние машины

Зачем дальнобойщики пинают колеса? У многих это профессиональная привычка — сниженное давление может привести к разрушению шины. Последствия — разнообразные и нередко тяжелые. Водители большегрузного транспорта вообще внимательно относятся к состоянию машин. Водителей легковушек эта тема заботит меньше. Хотя на осмотр тех же колес при остановке уходит пара минут. Потратьте их с пользой — все равно нужно как-то размяться.

И еще при каждой остановке надо протереть стекла, особенно если часть маршрута вам предстоит проехать при низком солнце или ночью. С замутненными стеклами ехать в таких условиях и некомфортно, и утомительно.

Георгий Кучменко, дальнобойщик:

— Попинать колеса — дело нужное! Попинай сам и посмотри у соседа, ибо в чужом огороде лучше увидишь какую-либо бяку, чем в своем. Это не шутка — проверено жизнью.

12. Сохраняйте спокойствие

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Опытные водители знают, что во многих регионах есть свои особенности вождения. Но это не значит, что нужно подражать местным водителям. Анализировать их действия, чтобы предугадывать дальнейшие, обязательно. Но даже если все вокруг поголовно нарушают ПДД, все равно старайтесь ехать по правилам. Если в горах вас со свистом обгоняют тонированные Приоры, а у вас более мощная и дорогая иномарка, не пытайтесь восстановить статус-кво. Вы эти машины (и ездоков в них) видите в первый и последний раз.

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Разумеется, мы собрали здесь не все, что можно рассказать о больших поездках на автомобиле. Если пропустили что-то важное, напомните об этом нам и коллегам по потоку — в комментариях чуть ниже.

Фото: depositphotos