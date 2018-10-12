Британские ученые: испытывающие жажду за рулем так же опасны, как и пьяные водители

Вы вдруг замечаете, что стали допускать на дороге небольшие, но потенциально опасные ошибки. И вроде бы выспались, и нормально себя чувствуете, а что-то все же не то! Может, дело в том, что вас мучает жажда?

В данном случае речь вовсе не об алкоголе, а о вашем водном балансе. Водный баланс человека — это очень важный фактор, которым не следует пренебрегать, ведь жидкость является основой любой клетки. Ученые из университета Лафборо провели исследование, чтобы выявить, как влияет обезвоживание на реакции человека.

Участникам тестирования сначала давали 200 мл жидкости в час, а в день испытания они получили всего лишь по 25 мл воды в такой же промежуток времени. Выяснилось, что в первом случае испытуемые допускали в среднем по 47 незначительных ошибок за рулем, а когда они были обезвожены, сделали 101 ошибку, что похоже на то, как если бы они находились под воздействием алкоголя.

Когда организм обезвожен, человек хуже соображает, у него наступает состояние сонливости и апатии, что приводит к досадным ошибкам, например, пропуску нужного поворота или съезда на шоссе. Более 90% аварий в мире происходит из-за человеческой ошибки, а обезвоживание часто становится сопутствующим фактором таких ошибок, поскольку жажда затуманивает мозг в то время, когда вам нужно быть предельно собранным и внимательным.

Чтобы поддерживать водный баланс в организме, советуют ученые, всегда держите под рукой в машине бутылку воды и пейте мелкими глотками. При этом кофе и кола воду не заменяют, настаивают специалисты.

Между тем известно, что пластиковую бутылку лучше не оставлять надолго в салоне, особенно в жару. Употребление «лежалой» водички может вызвать отравление. И это еще в лучшем случае!

в лучшем случае! Другое исследование британских ученых показало, что уступать место пожилым людям в общественном транспорте вредно. И вот почему.

Водителям находиться более двух часов в день за баранкой автомобиля вредно, полагают те же британские ученые. Это приводит... к оглуплению! Логичное объяснение этому также нашлось.

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