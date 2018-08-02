Пластиковую бутылку опасно оставлять на жаре в салоне автомобиля. По двум причинам

В определенный момент она может вызвать возгорание в салоне. Мало шансов, но они все же есть. Гораздо больше вероятность напиться вредной водички.

Лето в этом году во многих регионах выдалось жаркое, но высокая температура действует не только на пассажиров, но и на некоторые предметы. Даже бутылка с водой при определенных обстоятельствах может стать опасной.

Палящее солнце способно даже прожечь некоторые детали интерьера. Один из пользователей Ютюба рассказал, как оставленная по неосторожности бутылка с водой в салоне автомобиля выжгла отверстия в обивке. Пластик с водой может действовать как линза, если на нем сфокусируются солнечные лучи.

Есть и другая причина, почему бутылки с водой лучше не оставлять под палящим солнцем. Нагретый пластик выделяет в жидкость вредные соединения — бисфенол и параксилол, производные канцерогенного бензола. Употребление такой «лежалой» водички может вызвать раздражение желудка. И это еще в лучшем случае!

Фото: moto.wp.pl

