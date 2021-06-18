Иномарка с мотором Чайки и еще 6 неожиданных фактов об автомобилях

Их мы нашли в июльском выпуске «За рулем».

1. Renault Duster — автомобиль во многом уникальный — удивил и на этот раз. Девять из десяти его покупателей выбирали механическую коробку. Мотивы понятны — так надежнее (и дешевле, конечно). Но это при том, что больше половины новых автомобилей у нас продаются с автоматами.

2. Новый китайский кроссовер Haval Jolion в версии 4х4 — это эксклюзивное предложение для России. И еще удивительнее, что от переднеприводных эти машины будут отличаться не только задним модулем подвески, но и кузовом с оригинальным полом под привод.

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3. В фильмах киногерои или шоумены лихо ставят машину на один бок и едут на двух колесах. А на серийной Гранте выполнить такой трюк можно? Да, но если жестко связать два ведущих колеса, «выбросив» стоящий между ними дифференциал. Ведь этот узел при отрыве одного колеса мгновенно снизит до нуля момент на «приземленном». И машина остановится. О других секретах дифференциалов читайте в журнале в статье «Крутящий момент истины».

4. Электромобиль Volkswagen ID.3 поражает не только оригинальными техническими решениями, но и странным оснащением. Например, у него нет запасного колеса, но есть штатный домкрат. В списке опций значится фаркоп, но буксировать прицеп и другие автомобили на нем нельзя.

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5. В топы списка самых популярных металлов для автомобиля скоро попадет... литий. Ведь он входит в состав элементов батарей электромобилей и гибридов, которых становится все больше. И среди прочих «автомобильных» металлов он окажется самым мягким (режется ножом) и самым легким (не тонет в воде).

6. Porsche с четырьмя дверями были и до серийной Панамеры. В 1987 году переделали четырехместный прототип 928–4, подаренный Ферри Порше на его 75-летие. Автомобилю изменили переднюю часть и добавили еще одну пару дверей, открывающихся против движения. Построенный в единственном экземпляре прототип назвали Porsche 928 Studie H50.

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7. На наши машины раньше часто ставили двигатели от иномарок. А было так, чтобы... наоборот? Пожалуйста, один из уникальных случаев — двигатель от Чайки ГАЗ-13 установили в родстер Chevrolet Corvette знаменитого каскадера Александра Микулина. С этим агрегатом машина снималась в кино (например, в фильме 1981 года «Отпуск за свой счет») и удивительным образом дожила до сегодняшних дней.

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