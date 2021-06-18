Renault Duster или Hyundai Creta: какой кроссовер подходит именно вам?

Creta хороша для перемещений по городу большой семьей. Duster - для поездок по разбитой грунтовке на дачу или в отпуск вдвоем.

У нас на тесте — полноприводные версии Renault Duster и Hyundai Creta.

Duster с 1,33-литровым турбомотором и механической коробкой передач, в максимальной комплектации и с опциями стоит 1,5 млн рублей. Creta с двухлитровым атмосферником и шестиступенчатым автоматом дешевле на 50 тысяч. Мощность двигателей одинакова — 150 л.с. Оба автомобиля могут работать на 92-м бензине. Сравнимы они и по габаритным размерам.

Но все же отличий у самых популярных у нас кроссоверов больше, чем общих черт.

Где комфортнее водителю?

Материалы по теме Duster с вариатором: 500 км по магистралям и бездорожью

Renault Duster второго поколения подтянулся по эргономике, но недочеты остались. Например, у руля появилась регулировка по вылету, но ее диапазона не хватает для комфортной езды. Разметка шкалы спидометра нечеткая, первое время придется привыкать, а это дополнительное напряжение.

И хотя удачно спрофилированное, с хорошими диапазонами регулировок кресло заслуживает всяческих похвал, в дальней дороге водителю легче в Крете — у нее сиденья и органы управления расположены более удачно относительно друг друга.

А пассажирам?

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Обитатели второго ряда тоже предпочтут Крету. Места для ног и высоты больше, посадка удобнее, а сиденья комфортнее. У Дастера же на втором ряду сидишь почти впритык.

Багажник: важен не только размер

Объем багажника у этих машин одинаковый — 324 литра (по нашим замерам). У обоих есть подполье. Но у Дастера выигрышнее обивка. Она не из жесткого пластика, а ворсовая — товарный вид сохраняется дольше.

А еще у дастеровского багажника более удачная форма и есть удобный лоток с мобильной поперечной перегородкой и сеткой.

Сиденье Креты — простое с виду, но удобное. С приятной плотной набивкой и удачным профилем спинки и подушки. Водительское сиденье Дастера отлично спрофилировано, имеет регулировку поясничного подпора.

Комбинация приборов Креты — образец лаконичности. Лунная подсветка стрелок и шкал отлично читается, а борткомпьютер информативен. К приборной панели Дастера нужно привыкнуть — спидометр с нечетной оцифровкой. А дисплей трипкомпьютера скуп на информацию

Динамика и экономичность: у Дастера лучше

У автомобилей одинаковая мощность — 150 л.с. Но как по-разному они едут! Турбомотор Дастера обладает куда большим моментом (250 Нм против 192 у Креты), и он доступен уже с малых оборотов. Потому Renault уверенно объезжает Hyundai как в разгоне до 100 км/ч, так и в эластичности.

Кто-то скажет, что все дело в трансмиссии. Ведь у Дастера механическая коробка, а у Креты не самый быстрый автомат. Но Renault с вариатором даже чуть быстрее своей механической версии.

При этом Duster оказался экономичнее. Трасса, город или смешанный цикл — на протяжении теста «европеец» неизменно потреблял на полтора-два литра меньше.

Двухлитровый атмосферный двигатель Креты — достаточный по мощности, но везет хуже турбомотора Renault. Да и аппетит мог бы быть скромнее. 1,33-литровый турбомотор после Арканы и Каптюра достался и Дастеру и дал ему то, чего никогда раньше не было, — динамику.

Крета — лидер на хорошей дороге

В целом, управляемость хороша у обоих автомобилей. Отличия — в нюансах.

Renault Duster не так чист по обратной связи и не столь быстро реагирует на рывки рулем, как того хотелось бы. Но при этом шасси производит цельное впечатление.

Крета, наоборот, охотнее реагирует на руль, и усилие на руле куда приятнее и логичнее. Но при резкой смене полосы возникает ощущение, что передняя и задняя оси разобщены. Корма неприятно подыгрывает.

Если коротко, на разбитом асфальте Renault Duster — однозначный фаворит. Мы не говорим, что Hyundai Creta плохо справляется с ямами и колдобинами. Но энергоемкость подвески Дастера однозначно выше.

Hyundai Creta не идеален, но по-прежнему один из лучших среди бюджетных паркетников по настройке шасси. Нынешний Renault Duster сильно подтянулся в ездовых дисциплинах и вплотную приблизился к Крете.

С кем не страшно вне асфальта

Материалы по теме Hyundai Creta с пробегом: есть 3 нарекания

Клиренс Креты 17 сантиметров — весьма скромный показатель для кроссовера. Она может неплохо идти по снегу и какое-то время способна месить грязь. Но как только машина начинает скрести брюхом о грунт — готовьтесь идти за тросом.

Скромные внедорожные способности Креты особенно заметны на фоне Дастера. Он — по-прежнему лучший в классе кроссовер на бездорожье.

В теории у него те же возможности трансмиссии. Подключаемая через электромагнитую муфту задняя ось. Есть возможность ее принудительной блокировки и ассистент спуска с горы.

Но солидные углы въезда и съезда вкупе с клиренсом, превышающим 20 сантиметров, делают свое дело. Renault Duster невозмутимо преодолевает довольно сложные участки, и главным сдерживающим фактором остается дорожная резина.

Не нужно питать иллюзий насчет внедорожных талантов Креты. Преодолеть снежную целину или неглубокую раскисшую грунтовку — да. Но не более. Renault Duster — паркетник только на словах. По проходимости он может бросить вызов и настоящим внедорожникам вроде Lada Niva Travel.

Проходимость или высокие потребительские качества?

Материалы по теме 3 главных постулата для тех, кто съезжает с асфальта

По ценам новый Duster не случайно вплотную приблизились к Крете. Эти автомобили стали прямыми конкурентами не только по статистике продаж. И выбор будет удачным, если четко понимать, где и кем автомобиль будет чаще эксплуатироваться. Для разбитых дорог и оффроуда хорош Renault Duster. В остальных случаях, особенно если вы ездите семьей, Hyundai Creta будет предпочтительнее. Она просторнее, комфортнее, удобнее.

Через несколько месяцев в продаже появится новая Creta. И первым, с кем мы ее сравним, будет, конечно, Duster. Как-то он покажет себя на фоне свежей модели? Хотя, скорее всего, эти кроссоверы так и останутся самыми популярными. И отличий между ними, как и сейчас, будет больше, чем общих черт.

Материалы по теме 100 рублей, способные спасти жизнь

Самые доступные кроссоверы российского рынка — тут.

Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.