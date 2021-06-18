Renault Duster или Hyundai Creta: какой кроссовер подходит именно вам?

У нас на тесте — полноприводные версии Renault Duster и Hyundai Creta.
Duster с 1,33-литровым турбомотором и механической коробкой передач, в максимальной комплектации и с опциями стоит 1,5 млн рублей. Creta с двухлитровым атмосферником и шестиступенчатым автоматом дешевле на 50 тысяч. Мощность двигателей одинакова — 150 л.с. Оба автомобиля могут работать на 92-м бензине. Сравнимы они и по габаритным размерам.
Но все же отличий у самых популярных у нас кроссоверов больше, чем общих черт.
Где комфортнее водителю?
Renault Duster второго поколения подтянулся по эргономике, но недочеты остались. Например, у руля появилась регулировка по вылету, но ее диапазона не хватает для комфортной езды. Разметка шкалы спидометра нечеткая, первое время придется привыкать, а это дополнительное напряжение.
И хотя удачно спрофилированное, с хорошими диапазонами регулировок кресло заслуживает всяческих похвал, в дальней дороге водителю легче в Крете — у нее сиденья и органы управления расположены более удачно относительно друг друга.
А пассажирам?
Обитатели второго ряда тоже предпочтут Крету. Места для ног и высоты больше, посадка удобнее, а сиденья комфортнее. У Дастера же на втором ряду сидишь почти впритык.
Багажник: важен не только размер
Объем багажника у этих машин одинаковый — 324 литра (по нашим замерам). У обоих есть подполье. Но у Дастера выигрышнее обивка. Она не из жесткого пластика, а ворсовая — товарный вид сохраняется дольше.
А еще у дастеровского багажника более удачная форма и есть удобный лоток с мобильной поперечной перегородкой и сеткой.
Динамика и экономичность: у Дастера лучше
У автомобилей одинаковая мощность — 150 л.с. Но как по-разному они едут! Турбомотор Дастера обладает куда большим моментом (250 Нм против 192 у Креты), и он доступен уже с малых оборотов. Потому Renault уверенно объезжает Hyundai как в разгоне до 100 км/ч, так и в эластичности.
Кто-то скажет, что все дело в трансмиссии. Ведь у Дастера механическая коробка, а у Креты не самый быстрый автомат. Но Renault с вариатором даже чуть быстрее своей механической версии.
При этом Duster оказался экономичнее. Трасса, город или смешанный цикл — на протяжении теста «европеец» неизменно потреблял на полтора-два литра меньше.
Крета — лидер на хорошей дороге
В целом, управляемость хороша у обоих автомобилей. Отличия — в нюансах.
Renault Duster не так чист по обратной связи и не столь быстро реагирует на рывки рулем, как того хотелось бы. Но при этом шасси производит цельное впечатление.
Крета, наоборот, охотнее реагирует на руль, и усилие на руле куда приятнее и логичнее. Но при резкой смене полосы возникает ощущение, что передняя и задняя оси разобщены. Корма неприятно подыгрывает.
Если коротко, на разбитом асфальте Renault Duster — однозначный фаворит. Мы не говорим, что Hyundai Creta плохо справляется с ямами и колдобинами. Но энергоемкость подвески Дастера однозначно выше.
С кем не страшно вне асфальта
Клиренс Креты 17 сантиметров — весьма скромный показатель для кроссовера. Она может неплохо идти по снегу и какое-то время способна месить грязь. Но как только машина начинает скрести брюхом о грунт — готовьтесь идти за тросом.
Скромные внедорожные способности Креты особенно заметны на фоне Дастера. Он — по-прежнему лучший в классе кроссовер на бездорожье.
В теории у него те же возможности трансмиссии. Подключаемая через электромагнитую муфту задняя ось. Есть возможность ее принудительной блокировки и ассистент спуска с горы.
Но солидные углы въезда и съезда вкупе с клиренсом, превышающим 20 сантиметров, делают свое дело. Renault Duster невозмутимо преодолевает довольно сложные участки, и главным сдерживающим фактором остается дорожная резина.
Проходимость или высокие потребительские качества?
По ценам новый Duster не случайно вплотную приблизились к Крете. Эти автомобили стали прямыми конкурентами не только по статистике продаж. И выбор будет удачным, если четко понимать, где и кем автомобиль будет чаще эксплуатироваться. Для разбитых дорог и оффроуда хорош Renault Duster. В остальных случаях, особенно если вы ездите семьей, Hyundai Creta будет предпочтительнее. Она просторнее, комфортнее, удобнее.
Через несколько месяцев в продаже появится новая Creta. И первым, с кем мы ее сравним, будет, конечно, Duster. Как-то он покажет себя на фоне свежей модели? Хотя, скорее всего, эти кроссоверы так и останутся самыми популярными. И отличий между ними, как и сейчас, будет больше, чем общих черт.
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