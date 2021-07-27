Автомобили раньше разгонялись быстрее или мне кажется? Отвечает эксперт

Это и в самом деле так — в угоду экологии состав топливовоздушной смеси зачастую совершенно не «мощностной».

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

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— Современные автомобили, заточенные под экологию, должны, по идее, иметь худшую динамику по сравнению с древними машинами безо всяких евро. Так это или нет?

— Да, к сожалению любителей динамичных автомобилей, дела обстоят именно так.

Программа управления современным двигателем на любых режимах стремится к достижению минимальной токсичности отработавших газов, в том числе путем дожигания вредных компонентов в каталитическом нейтрализаторе. При этом состав топливовоздушной смеси зачастую совершенно не «мощностной», когда смесь слегка обогащена.

В результате сегодня мощность отходит на второй план. Да и сам по себе каталитический нейтрализатор ухудшает удаление отработавших газов из цилиндров.

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Фото: Unsplash