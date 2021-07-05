5 лютых штрафов для водителей в России

Многие думают, что максимальное материальное наказание за нарушение правил дорожного движения составляет 30 000 руб. В такую сумму действительно обойдется пьяное вождение, но только в первый раз. На самом деле можно попасть и на миллионный штраф.

1. До 500 000 руб. за пьяное вождение

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За первый инцидент с пьянкой за рулем, отказом от медосвидетельствования или передачу управления нетрезвому лицу положен штраф в 30 000 руб., а в довесок — лишение прав на срок до 2 лет. Дальше — больше.

Вступившая в силу с 1 июля 2021 года новая редакция 264-й статьи УК грозит штрафом в 200 000–300 000 руб. для тех, кто уже попадался на пьяном вождении, и до 500 000 руб. для пьяных водителей, ранее осужденных за ДТП с человеческими жертвами.

2. До 500 000 руб. за негабаритный груз

Если вы решили отвезти на дачу стальную балку в собственной легковушке, то за превышение габаритов на 50 см от разрешенного правилами дорожного движения оштрафуют на 10 000 руб. За то же самое нарушение с юрлица возьмут уже 500 000 руб. В зоне риска оказываются автолюбители на каршеринговых и арендованных машинах. Компания-владелец автомобиля оплатит счет и следом выставит претензию водителю с требованием возместить расходы.

Собственник транспортного средства попадет на полмиллиона рублей и в том случае, если превышение зафиксировала автоматическая камера.

3. До 500 000 руб. для лжеинвалидов

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Статья 12.4 КоАП беспощадно карает юрлиц за установку на автомобилях сирен, мигалок, фонаря такси, а также знака «Инвалид» (который, к слову, и так с 1 января 2021 года фактически перестал действовать, перейдя в электронную форму).

Поэтому не стоит пытаться выдать взятый напрокат автомобиль за машину оперативных служб или прикидываться инвалидом: помимо 500 000 руб. придется расстаться и с предметом административного правонарушения — той самой табличкой или мигалкой. Штраф для частников — 5000 рублей.

4. До 300 000 руб. за парковку на газоне

Штрафы за парковку на газонах регулируются на местном уровне. В Москве с физического лица могут взять 5000 руб., а с юридического — все 300 000 руб. Помните про каршеринг?

Штраф для юрлица в 300 000 руб. за зафиксированную на фото парковку на газоне возможно отменить. Такие прецеденты есть. Но на разбирательство уйдет немало времени, денег и сил.

5. До 1 000 000 руб. для самовольных рекламщиков

Статья 14.38 КоАП предусматривает гигантские штрафы за нанесение на транспортное средство рекламных надписей и размещение конструкций (например, электронное табло на крыше с бегущей рекламной строкой), создающих угрозу безопасности дорожного движения. Это касается и звуковой рекламы. Обычные граждане отделаются наказанием максимум в 5000 руб., а вот для юрлиц ответственность доходит до отметки в 1 000 000 руб.

Рекламная табличка с бегущей строкой приведет к штрафу в 500 000 руб.

Многие нарушения гораздо дороже, если совершить их за рулем автомобиля, оформленного на юрлицо. Теоретически в суде можно добиться отмены постановления о штрафе или снижения его до уровня, установленного для граждан , но для этого потребуется договариваться с организацией-владельцем, собирать документы и тратить деньги на консультации с автоюристами. А самый действенный способ, избежать лишних трат — не нарушать.





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Фото: ИТАР-ТАСС, depositphotos.com