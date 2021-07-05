5 лютых штрафов для водителей в России

1. До 500 000 руб. за пьяное вождение
За первый инцидент с пьянкой за рулем, отказом от медосвидетельствования или передачу управления нетрезвому лицу положен штраф в 30 000 руб., а в довесок — лишение прав на срок до 2 лет. Дальше — больше.
Вступившая в силу с 1 июля 2021 года новая редакция 264-й статьи УК грозит штрафом в 200 000–300 000 руб. для тех, кто уже попадался на пьяном вождении, и до 500 000 руб. для пьяных водителей, ранее осужденных за ДТП с человеческими жертвами.
2. До 500 000 руб. за негабаритный груз
Если вы решили отвезти на дачу стальную балку в собственной легковушке, то за превышение габаритов на 50 см от разрешенного правилами дорожного движения оштрафуют на 10 000 руб. За то же самое нарушение с юрлица возьмут уже 500 000 руб. В зоне риска оказываются автолюбители на каршеринговых и арендованных машинах. Компания-владелец автомобиля оплатит счет и следом выставит претензию водителю с требованием возместить расходы.
Собственник транспортного средства попадет на полмиллиона рублей и в том случае, если превышение зафиксировала автоматическая камера.
3. До 500 000 руб. для лжеинвалидов
Статья 12.4 КоАП беспощадно карает юрлиц за установку на автомобилях сирен, мигалок, фонаря такси, а также знака «Инвалид» (который, к слову, и так с 1 января 2021 года фактически перестал действовать, перейдя в электронную форму).
Поэтому не стоит пытаться выдать взятый напрокат автомобиль за машину оперативных служб или прикидываться инвалидом: помимо 500 000 руб. придется расстаться и с предметом административного правонарушения — той самой табличкой или мигалкой. Штраф для частников — 5000 рублей.
4. До 300 000 руб. за парковку на газоне
Штрафы за парковку на газонах регулируются на местном уровне. В Москве с физического лица могут взять 5000 руб., а с юридического — все 300 000 руб. Помните про каршеринг?
5. До 1 000 000 руб. для самовольных рекламщиков
Статья 14.38 КоАП предусматривает гигантские штрафы за нанесение на транспортное средство рекламных надписей и размещение конструкций (например, электронное табло на крыше с бегущей рекламной строкой), создающих угрозу безопасности дорожного движения. Это касается и звуковой рекламы. Обычные граждане отделаются наказанием максимум в 5000 руб., а вот для юрлиц ответственность доходит до отметки в 1 000 000 руб.
Многие нарушения гораздо дороже, если совершить их за рулем автомобиля, оформленного на юрлицо. Теоретически в суде можно добиться отмены постановления о штрафе или снижения его до уровня, установленного для граждан, но для этого потребуется договариваться с организацией-владельцем, собирать документы и тратить деньги на консультации с автоюристами. А самый действенный способ, избежать лишних трат — не нарушать.
- Пять ловушек для водителей, которые появились этим летом, — тут.
- Безопасно парковаться теперь стало легче — благодаря защите камеры заднего вида. Используйте возможности вашего автомобиля на 100% благодаря интересным предложениям нашего интернет-магазина.
- Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.
Фото: ИТАР-ТАСС, depositphotos.com