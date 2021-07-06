Проверено «За рулем»: автобокс MaxBox PRO 460

Вмещает много, весит мало, монтируется просто.

Модель MaxBox PRO 460 — это качественный и практичный бокс средней ценовой категории. При габаритах 175×84×42 см бокс вмещает 460 л поклажи. Весит бокс вместе с комплектом крепежа 12,5 кг, а внутрь вы можете положить до 50 кг вещей.

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Монтаж бокса на автомобиль прост — он крепится к поперечинам П‑образными скобами с гайками-барашками. Открывание крышки предусмотрено на обе стороны, что облегчает погрузку в тесных местах. Бокс запирается ключом с тремя фиксаторами — это затрудняет кражи. Корпус выполнен из прочного АБС-пластика, допускающего эксплуатацию при температурах — 30…+50 °C.

Достоинством модели является широкий выбор цветов: черный обычный и глянцевый, серый, белый и с покрытием «под карбон» серого и черного оттенков.

Приобрести бокс MaxBox PRO 460 вы можете в интернет-магазине «За рулем» по цене от 15 690 рублей за модель черного цвета.