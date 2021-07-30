Не спи за рулем! 9 проверенных способов победить сон

На самом деле работает только один — остановиться и поспать полчаса-час. Остальные подсказки помогут продержаться за рулем некоторое время, если вставать на ночлег здесь и сейчас небезопасно.

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1. Дискомфорт своими руками

Известно, что на хорошей дороге заснуть проще, чем на разбитой. Придется усложнить себе жизнь самостоятельно. Например, поднять спинку кресла прямо. Некоторые водители ставят себе горчичник между лопатками. Жжение помешает быть расслабленным и сонным.

2. Пожуйте что-то кислое

Не наедайтесь перед поездкой — от плотной еды клонит в сон. А прогнать его поможет пища, которую придется долго разжевывать или рассасывать и которая обладает «ярким» вкусом. Подойдут кислые яблоки, дольки апельсина, лимона, сухофрукты.

3. Пусть в салоне будет прохладно

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Доводить себя и пассажиров до простуды, конечно, не стоит. Наша задача — создать легкий дискомфорт, мешающий расслабиться.

4. Пейте

Лучше не кофе и не энергетик, которые берут у организма энергию «взаймы» и могут вызвать сердцебиение, а зеленый чай или воду из бутылок. Организм, вынужденный «перекачивать» жидкость, немного взбодрится, ну и наполненный мочевой пузырь не позволит уснуть.

5. Используйте резкие запахи

Ароматизатор, парфюм, ароматическое масло. Не переусердствуйте, чтобы не разболелась голова.

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6. Протрите лицо и шею влажными салфетками

Если нет возможности умыться холодной водой.

7. Выйдите из машины и разомнитесь

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Пара приседаний, наклонов, дыхательные упражнения помогут отогнать сон.

Дайте отдохнуть глазам: посмотрите вдаль, потом на близкий предмет, «нарисуйте» глазами квадрат, треугольник.

8. Включите энергичную музыку

А вот прослушивание аудиокниги или образовательного подкаста, наоборот, может убаюкать.

9. Попросите пассажиров разговаривать с вами.

Лучше на какие-то спорные темы. И, конечно, попросите их следить за вашим состоянием. Лучше если никто (кроме детей) в машине не будет спать — сопение рядом действует заразительно.

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Человек не замечает перехода из бодрствования в сон — поэтому почти четверть ДТП случаются из-за усталости и засыпания за рулем.

Главные признаки, что сон вот-вот вас «свалит»:

вы часто зеваете;

вы начали медленно моргать;

вы непроизвольно концентрируетесь на дальних участках дороги;

вы замедленно реагируете на вопросы.

Если вы или пассажиры заметили эти признаки, немедленно сворачивайте с дороги, голову на руль (или куда получится) и — спать! Хотя бы полчаса.

Останавливайтесь в мотелях

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У водителя, долго сидящего за рулем, ухудшаются реакции, теряется чувство скорости, падает острота зрения. Согласно статистике, вероятность попасть в аварию после 12-часового пребывания за рулем примерно в 9 (!) раз выше, чем после 6 часов за рулем.

Останавливайтесь отдохнуть в мотелях или хотя бы каждые два часа тормозите у заправки — размяться, выпить чаю, отдохнуть.