Жители нескольких улиц в центре столицы этого уже добились, пусть и частично, — под предлогом того, что транзитные машины из соседних микрорайонов мешают им жить.

Пока — эксперимент. Но паспорт предъявите!

В Москве создан опасный прецедент: вследствие многочисленных жалоб жителей на шум власти ограничили въезд на автомобилях и мотоциклах в район Патриарших прудов тем водителям, кто тут не зарегистрирован. Ограничение действует в вечернее время в пятницу, субботу и воскресенье. Автомобилисты, которые хотели просто проехать транзитом этот район, были крайне удивлены наличию нескольких блок-постов ГИБДД, которые разворачивали «чужих» без ­объяснения причин.

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Спустя некоторое время появилась информация, что это «эксперимент» и правового статуса у таких ограничений нет. Статуса нет, а запрет есть! И проехать район Патриарших в определенные часы невозможно без наличия паспорта с данными о прописке. Жаловаться можно — в «Спортлото».

Опасность ситуации заключается в том, что ящик Пандоры можно только открыть, джинна в бутылку обратно уже не запихнуть. Примеру жителей Патриарших тут же последовали жители других районов Москвы, которые захотели сделать из своего места жительства тихий экспериментальный уголок. Так, аналогичное заявление уже написали жители района Арбат, которым очень мешают автомобили и мотоциклы, хотя улица уже много лет сугубо пешеходная.

Проблема-то есть...

Тем не менее, надо признать, что проблема транзитного трафика существует, и это беда всех крупных городов, не имеющих скоростных фривеев, то есть выделенных транзитных магистралей, которые позволяют быстро и без остановок перемещаться из одной части города в другую, минуя районную улично-дорожную сеть.

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Автомобилисты вынуждены ехать мимо чьих-то домов просто потому, что других дорог нет.

Даже вылетные магистрали у нас проектировались таким образом, чтобы совмещать функции магистрали и местной дорожной сети. То есть конфликт транзитного трафика и местных жителей был запрограммирован, точнее запроектирован изначально. Как вы понимаете, «транзитники» — это жители соседнего микрорайона, а не соседней области .

Что делать с таким тяжелым наследием, когда у нас почти во всех городах страны дороги представляют из себя такого мутанта, скрещенного из функций транзитной дороги, которая должна быть скоростной, и дороги для местного трафика, которая должна быть медленной и удобной для пешеходов, не знает никто. По мере развития городов такие дороги-мутанты обросли инфраструктурой и новыми жилыми домами, что вывело конфликт на новый уровень.

И выход есть. Но проще запретить

Как ни странно, решением является не запрет движения шумных и мешающих жить чужих автомобилей, а строительство выделенной скоростной сети дорог, обладающих большой пропускной способностью и позволяющих принять транзитный трафик на себя. По такому пути пошел Токио, и это самый успешный пример в мире. Система многоуровневых дорог Expressway в Токио является сегодня чуть ли не туристическим объектом. Кто не был в Токио, может зайти на панорамы крупнейшего поискового сервиса и посмотреть, как это выглядит в реальности. Впечатляет. С одним «но»: не каждому городу чисто эстетически подойдут поднятые на 20‑метровую высоту дороги, проложенные через историческую застройку и жилые микрорайоны. Машины ведь не исчезли — просто если раньше они ехали на уровне первого этажа, то теперь едут на уровне пятого .

Очевидно, что при наличии выделенного и быстрого маршрута объезда пользоваться медленной районной сетью для транзитного передвижения будет гораздо меньше автомобилей, что резко увеличит комфорт проживания людей в этих локациях. Запреты на движение — путь в тупик, который лишь усиливает конфликт между теми, кто «здесь живет», и теми, кому «только проехать». Решением же является строительство современных транзитных скоростных городских дорог, возможно, и на втором (третьем и так далее) уровне с использованием шумозащитных технологий.

Если же пойти путем запретов на движение, то аналогичные требования запретить движение «чужих», которые «мешают», начнут раздаваться со всех сторон. Если этот процесс не остановить, то он приведет к распаду единой ткани города на фрагменты и сам город станет похож на большое СНТ, где каждый участок за забором, а проехать можно только по одной дороге, да и то не всегда.

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Фото: Сергей Карпухин/ТАСС