Проектировщикам теперь не придется думать загодя об организации дорожного движения, которую потом будут «натягивать» на то, что получилось.

Материалы по теме На дороги нашлось 100 млрд рублей

Госдума проголосовала за новый подход к проектированию дорог. Теперь при этом не будет расписываться организация дорожного движения. Это ускорит процесс создания проектов трасс и дорог — проектировщикам не нужно будет просчитывать места установки знаков, светофоров, переходов, камер и рисовать разметку.

Такой подход предложили в Минтрансе в ответ на поручение президента Владимира Путина ускорить темпы сдачи новых трасс, пишет «Коммерсантъ».

Теперь в законе «Об организации дорожного движения» нет требования разрабатывать проекты организации дорожного движения, и это «оптимизация процедур в сфере строительства», а также «сокращение сроков согласования документации и сроков получения разрешений на строительство», как говорится в пояснительной записке к пакету поправок.

Заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев объяснил, что к моменту сдачи объектов продуманная на этапе проектирования организация дорожного движения устаревает.

Легче станет и застройщикам, которые, проектируя дома, не будут отвлекаться на организацию движения во дворах, включая выезд на проходящую рядом дорогу, и парковки.

Проекты организации дорожного движения станут разрабатываться перед вводом объектов в эксплуатацию, а займутся этим местные департаменты транспорта, Росавтодор и «Автодор».

Новый подход может не позволить в дальнейшем организовывать безопасное движение на сданных объектах, считает член президиума межрегиональной общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин:

К примеру, нужно установить опоры под знаки, табло или камеры на мосту, но как это сделать, если конструктивно они не были предусмотрены проектом?

С ним согласен член Общественного совета при минтрансе Московской области Андрей Мухортиков, которого заботит ширина проектируемых дорог:

В итоге не будут обеспечены пропускная способность и безопасность движения. Сэкономят время, но выяснится, что потраченные миллиарды использованы неэффективно. Вместо того чтобы наращивать компетенцию проектировщиков, предлагается сначала построить, а потом придумывать, как грамотно все организовать. Это ставит телегу впереди лошади.

В этом году в России должен заработать сервис оценки качества дорог, где будет учитываться мнение граждан. Но пока непонятно, на какой стадии находится проект.

Фото: АГН «Москва»