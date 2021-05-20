Госдума проголосовала за новый подход к проектированию дорог. Теперь при этом не будет расписываться организация дорожного движения. Это ускорит процесс создания проектов трасс и дорог — проектировщикам не нужно будет просчитывать места установки знаков, светофоров, переходов, камер и рисовать разметку.
Такой подход предложили в Минтрансе в ответ на поручение президента Владимира Путина ускорить темпы сдачи новых трасс, пишет «Коммерсантъ».
Теперь в законе «Об организации дорожного движения» нет требования разрабатывать проекты организации дорожного движения, и это «оптимизация процедур в сфере строительства», а также «сокращение сроков согласования документации и сроков получения разрешений на строительство», как говорится в пояснительной записке к пакету поправок.
Заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев объяснил, что к моменту сдачи объектов продуманная на этапе проектирования организация дорожного движения устаревает.
Легче станет и застройщикам, которые, проектируя дома, не будут отвлекаться на организацию движения во дворах, включая выезд на проходящую рядом дорогу, и парковки.
Проекты организации дорожного движения станут разрабатываться перед вводом объектов в эксплуатацию, а займутся этим местные департаменты транспорта, Росавтодор и «Автодор».
Новый подход может не позволить в дальнейшем организовывать безопасное движение на сданных объектах, считает член президиума межрегиональной общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин:
К примеру, нужно установить опоры под знаки, табло или камеры на мосту, но как это сделать, если конструктивно они не были предусмотрены проектом?
С ним согласен член Общественного совета при минтрансе Московской области Андрей Мухортиков, которого заботит ширина проектируемых дорог:
В итоге не будут обеспечены пропускная способность и безопасность движения. Сэкономят время, но выяснится, что потраченные миллиарды использованы неэффективно. Вместо того чтобы наращивать компетенцию проектировщиков, предлагается сначала построить, а потом придумывать, как грамотно все организовать. Это ставит телегу впереди лошади.
- В этом году в России должен заработать сервис оценки качества дорог, где будет учитываться мнение граждан. Но пока непонятно, на какой стадии находится проект.
Фото: АГН «Москва»