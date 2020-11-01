Как заставить власти сделать дорогу или тротуар

В скором времени будет создана система оценки качества дорог, куда можно будет сообщать о недостатках транспортной инфраструктуры.

Материалы по теме Куда жаловаться на укладку асфальта в снег и дождь

Мнение граждан в вопросе создания качественных и удобных дорог начнет учитываться в рамках инициативы «Моя дорога». Реализацией проекта при поддержке Минтранса занимаются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ). Об этом было заявлено на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проходит с 11 по 13 ноября в Центре международной торговли Москвы.

Главная цель платформы «Моя дорога» — определение уровня удовлетворенности жителей состоянием дорожно-уличной сети. При этом планируется создать механизм оценки качества дорог, который позволит людям подавать жалобы. Все обращения после обработки будут поступать главам городов и районов.

Кроме того, граждане получат доступ ко всей информации, касающейся выполняемых и запланированных дорожных работ.

«Единая мультимедийная платформа „Моя дорога“ позволит каждому желающему получить конкретный участок дорожно-уличной сети, чтобы контролировать его состояние, и пройти необходимое для этого дистанционное обучение с выдачей сертификата. Также на платформе можно будет увидеть положительные изменения дорожной инфраструктуры с помощью фото- и видеоматериалов от граждан, экспертов, журналистов и блогеров», — говорит генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей Варятченко.

Согласно статистике Минтранса, довольны качеством дорог только 38% россиян. При этом вся транспортная и пешеходная инфраструктура до сих пор создается без учета требований местных жителей.

«Проектирование осуществляется транспортными инженерами самостоятельно, но вместе с тем за последние 10 лет потребительское поведение в городах значительно изменилось. Основой для проектирования городской мобильности будет являться оценка поведения жителей города», — отмечает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Проект должен заработать в 2021 году.

Новый ГОСТ предполагает другой подход к организации пешеходных переходов.

Фото: Marc-Olivier Jodoin / Unsplash