Правки в ГОСТ: меняются пешеходные переходы

Зигзагообразное движение, сужение проезжей части, Z-образные подходы к переходам, ограничение 20 км/ч, камеры...

Материалы по теме МВД: будут хорошие дороги — будет меньше ДТП

Смертность на дорогах России к 2024 году должна снизиться в 3,5 раза по сравнению с показателями 2017 года. Чтобы достичь этого показателя, в российский дорожный ГОСТ вносится ряд нововведений, касающихся пешеходных переходов. Вступить в силу они должны в 2021 году.

Автором дополнений, делающихся по заказу Минтранса, стал РосдорНИИ, пишет «Коммерсантъ». В частности, появились нормы, согласно которым можно будет организовывать нерегулируемые пешеходные переходы через четырехполосные дороги. Для этого по столь широкой дороге в сутки должно проезжать не более 12 тысяч транспортных средств со скоростью менее 60 км/ч, разделительная полоса при этом должна быть приподнята над проезжей частью. Двух- и трехполосные дороги можно будет оборудовать нерегулируемыми переходами при суточном трафике более 15 тысяч автомобилей. Перед выходом на проезжую часть предусматриваются Z-образные подходы, подобные тем, которые уже давно устраиваются на железных дорогах.

Подъезжая к пешеходному переходу, водители должны сбрасывать скорость до 20 км/ч, если тот находится в жилой зоне (где, к слову, скорость и без того ограничена до того же уровня). На 2-полосных дорогах скорость в районе переходов должна быть снижена до 30 км/ч, а на 4-полосных — до 40 км/ч, если они находятся в черте городов и населенных пунктов. При этом опасные переходы (от которых, вроде бы, хотят избавиться) необходимо оснащать видеокамерами.

На перекрестках со светофорами с дополнительной секцией, регулирующей поворот направо, включать ее можно будет одновременно с сигналом, разрешающим переход улицы, но через 5–10 секунд после начала движения пешеходов. Это позволительно для дорог 3-й и 4-й категорий.

Прописывается в ГОСТ и мера по «успокоению движения» за счет сужения проезжей, зигзагообразной разметки, уменьшения ширины полос и организации «змеек» перед переходами, которые в ГОСТе названы термином из мира автоспорта — «шиканы». «Змейки» можно будет устраивать на дорогах с интенсивностью движения до 500 машин в сутки, если рядом нет выездов из дворов.

За что нельзя штрафовать водителей при проезде пешеходного перехода — разъяснения главы ГИБДД.

Фото: Chris TDL International / Unsplash