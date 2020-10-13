Инспекторам разъяснили, за что нельзя штрафовать

Это касается правил проезда пешеходных переходов. До сих пор в этом вопросе существуют разночтения.

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Глава ГИБДД Михаил Черников направил в региональные органы ГИБДД разъяснения по поводу наказания водителей на пешеходных переходах, сообщает «Коммерсант».

По ПДД водитель, приближаясь к нерегулируемому переходу, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим улицу или «вступившим на проезжую часть». Уступить дорогу — значит не начинать движение, если это заставило пешехода остановиться, изменить траекторию движения или скорость. Но если траектории движения пешехода и машины не пересекаются, то уступать дорогу водитель не обязан и штрафовать его нельзя, это объяснил Верховный суд еще в 2012 году.

Однако инспекторы до сих пор трактуют это нарушение по-разному и делают это вовсе не из злого умысла. Водители обращаются в суды с обжалованием, и если у инспектора нет видеозаписи, то штраф отменяется. Вручную фиксировать нарушение на пешеходном переходе сложно, и доказательством должна служить именно видеозапись и объяснение пешеходов, сообщается в письме. В инструкции еще раз указывается, что если траектории пешехода и машины не пересекаются, штрафовать водителей не нужно. Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу, то есть не создавать помех его движению. А чтобы не было разночтений, ставку нужно делать на автоматические камеры.

Разъяснения направлены в региональные органы ГИБДД и касаются применения норм ПДД и КоАП, связанных с проездом пешеходных переходов.

Штраф для водителей за непредоставление преимущества пешеходам (ст. 12.18 КоАП) составляет 1,5–2,5 тыс. рублей. В 2019 году было возбуждено 1,37 млн дел по данной статье, за девять месяцев 2020 года — 874,5 тыс. дел. С начала года произошло 9,9 тыс. аварий на переходах, что на 13,9% меньше, чем годом ранее.

Напомним, что до ноября 2014 года водитель должен был снизить скорость или остановиться перед переходом. Сейчас обязан именно уступить, то есть не создавать помех. В тонкостях формулировок разбирался наш автор.

Фото: Артем Житенев/ТАСС