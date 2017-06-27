Пешеходу на зебре надо уступить дорогу. А если он еще далеко?

Запутанность наших Правил дорожного движения и постоянные обновления приводят к тому, что и трактуют их по-разному. Давайте разберем, например, как пропускать пешеходов правильно.

Материалы по теме Зимние советы автомобилисту. Неожиданные и полезные

Для начала вспомним современную трактовку пункта Правил, обязывающего водителя уступать дорогу пешеходам на нерегулируемом переходе. Это пункт 14.1:

Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

Раньше (до 14 ноября 2014 года) от водителя требовалось снизить скорость или остановиться перед переходом. Сейчас — именно уступить. Что это значит, изложено в пункте 1.2 ПДД:

Уступить дорогу (не создавать помех) — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Так что если пешеход только приближается к переходу или находится на встречной полосе и вы не создаете ему помех для движения, ПДД вы не нарушаете и штрафовать вас не за что. Это обязаны знать сотрудники ГИБДД — и патрульные, и те, что подписывают постановления о штрафах с камер фотовидеофиксации. А если не знают — придется отстаивать правоту в суде.

Кстати, есть за что бороться: штраф за такое нарушение не копеечный, от 1500 до 2500 рублей (по статье 12.18 КоАП РФ). И даже 50-процентная «скидка» при оплате штрафа в течение 20 дней не сильно утешает.

Имейте в виду, что вы точно окажетесь нарушителем, если дело происходит на многополосной дороге и водитель соседней машины решит притормозить или остановиться. Здесь вступает в действие пункт 14.2 ПДД:

Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

Не стоит забывать еще и о том, что обязанности есть не только у водителей, но и у пешеходов. Так, пункт 4.5 ПДД гласит:

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Так что если пешеход идет напролом, он сам нарушает Правила. Но и в таком случае, конечно, лучше уступить во избежание ДТП.

Повторю главное: если вам прислали штраф с фотографией, на которой видно, что пешеходы находятся от вас достаточно далеко — скажем, только шагнули на зебру на встречной полосе, такое постановление нужно оспаривать в суде, настаивая на том, что требование уступить дорогу вы выполнили, у пешеходов не было необходимости изменять направление движения, снижать скорость или останавливаться. Следовательно, штраф неправомерен.

Парадокс в том, что к штрафу с камеры прилагается только фото (в лучшем случае, несколько фотографий), но нет видео, которое расставило бы все точки над i. А потому решение суда в случае обжалования постановления предугадать сложно. Какое расстояние допустимо между пешеходом на зебре и проезжающей машиной, не скажет никто.

Я останавливаюсь и пропускаю пешеходов, даже если была возможность проехать и не помешать им. Особенно когда дорогу переходят дети. Во-первых, ребенок может в любой момент побежать, а во-вторых, зачем ему дышать выхлопными газами от только что проехавшей машины.