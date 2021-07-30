5 подстав по дороге на юг летом-2021

Для подавляющего большинства автомобилистов дорога к местам отдыха лежит через трассу М4 «Дон». Это самая загруженная автомагистраль в России: в 2020-м по ней проехало 111 млн машин.

На пути в Сочи или Крым есть как минимум пять засад, к которым следует подготовиться заранее.

1. Пробки в Ростовской области и Краснодарском крае

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Заторы длиной в несколько десятков километров — обычное дело при путешествии на юг. Легендарная пробка в воронежской деревне Лосево даже обзавелась собственным аккаунтом в Twitter. По рассказам очевидцев, пробку часто создавали искусственно. Местные оставляли на дороге машину с включенной аварийкой, а потом предлагали провести окольными путями в объезд пробки. За умеренную плату, конечно. Самая знаменитая пробка России пропала из заголовков новостей после того, как рядом построили объездную дорогу.

Сейчас пробки образуются преимущественно в Ростовской области и Краснодарском крае. Наиболее сложные с точки зрения дорожной обстановки участки: при выезде из Ростова-на-Дону, в Аксайском районе, от Горячего Ключа до Туапсе, от Славянска-на-Кубани до поселка Светлый Путь Ленина, развилка перед Джубгой. Там можно провести несколько часов под палящим солнцем. Многие отчаявшиеся водители начинают ехать по встречке или по обочине, поднимая клубы пыли и провоцируя дорожный конфликты.

Что можно сделать? Постройте свой маршрут и запланируйте ночевки в пути таким образом, чтобы миновать проблемные участки в период, когда они наименее загружены. В ночное время или ранним утром.

2. Аютинский пост ГИБДД

Некоторые посты ГИБДД, расположенные на трассе, пользуются дурной славой. В прошлые годы зловещую репутацию заработал пост у печально знаменитой станицы Кущевская, где иногородним водителям подкидывали наркотики и предлагали «решить вопрос» на месте за взятку.

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Этим летом поток жалоб сыплется на Аютинский пост на 994-м км трассы М4 у города Шахты в Ростовской области. Типичный отзыв об опыте взаимодействия с его сотрудниками на Яндекс.Картах выглядит так:

Аккуратней, водители! Остановили за превышение скорости 112 км/ч. Очень все странно, не мог я ехать столько, и попросили деньгами.

Схема вымогательства проста: машину останавливают и сообщают, что по трассе водитель ехал с превышением (как правило, называют чуть больше 100 км/ч) в пределах действия знака 3.24 (ограничение в 40 км/ч в связи с ремонтными работами). Превышение скорости на величину от 60 до 80 км/ч согласно части 4 ст. 12.9 КоАП РФ подразумевает штраф в 2000–2500 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Жертву отводят в специальную комнату, где гаишник в защитной маске (как-никак, кругом лютует коронавирус) начинает долгими разговорами с обилием полунамеков вымогать взятку.

С другими отзывами об Аютинском посте можно ознакомиться здесь.

Как поступить? Самое главное — не нарушать ПДД. Внимательно следите за знаками и снижайте скорость не только перед камерами ГИБДД. И ни в коем случае не соглашайтесь и не предлагайте взятку. Лучше попытаться обжаловать штраф (если дело до него вообще дойдет) позже, чем рисковать собственной свободой.

Важно знать. Вымогая взятку и получив ее, сотрудник ГИБДД совершил преступление. В зависимости от размера взятки санкция — от штрафа до 1 млн рублей вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет (ст. 290 УК РФ). Но то, что вы дали взятку, — тоже преступление. В соответствии с частью 1 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в размере до 500 000 рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

3. Мобильные посты в Краснодарском крае

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Судебные приставы проводят в регионе рейдовые мероприятия с помощью комплекса «Дорожный пристав», который позволяет по номеру автомобиля выявлять должников по налогам, штрафам и алиментам. Тут же задолженность можно оплатить, но если денег не хватает, то транспортному средству грозит арест и отправка на ответственное хранение.

Такие посты располагаются на оживленных развязках в районах Горячего Ключа, Абинска, Новороссийска, Геленджика, Сочи.

Как быть? Перед поездкой погасить все задолженности или ехать на автомобиле, оформленном на лицо, которое не имеет подобных задолженностей.

4. Батайское (Сальское) кольцо

Вокруг этой ловушки сложилось целое сообщество бывалых, а на YouTube выложено огромное количество видео-инструкций по прохождению проблемного участка.

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При выезде из Ростова-на-Дону автомобили попадают на дорогу, которая расходится на два направления, разделенных сплошной полосой, а дальше идет отбойник. Проблема в том, что из-за ремонтных работ разметка на этом участке тоже временная, желтого цвета, и переходной разметки 1.6, которая и должна предупреждать о том, что скоро начнется сплошная линия, попросту нет. Водители не успевают вовремя перестроиться и часто пересекают сплошную. Тут же стоят камеры (обычно спрятанные в автомобилях), фиксирующие нарушение и оповещающие об этом экипажи ДПС. Подробное описание ловушки есть, например, тут.

Развод заключается в следующем: гаишники будут грозить лишением прав за пересечение сплошной осевой линии. Но, согласно правилам, в этом месте находится осевая, разделяющая потоки попутного транспорта, а значит и нарушение тянет всего лишь на 500 рублей штрафа (12.16 КоАП РФ, часть 1).

Что можно предпринять? Предельная бдительность в зоне дорожных работ. Не успели перестроиться вовремя — не нужно делать это с нарушением Правил. Измените маршрут, найдите место для разворота. В конечном итоге потратите меньше времени и денег.

5. Аварийный участок в Миллеровском районе

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По данным ГИБДД, к самым опасным с точки зрения аварийности на трассе М4 относятся 860-й, 874—й, 896-й, 880-й км, а также участок между 821-м и 860-м км в Миллеровском районе Ростовской области: от памятника женщинам-труженицам до границы с Тарасовским районом. Причина частых ДТП кроется в плохом состоянии дорожного полотна из-за интенсивного движения фур, не соблюдающих требования по общей массе и нагрузке на ось.

Как поступить? Соблюдайте дистанцию и скоростной режима. Старайтесь не попадать в асфальтовую колею, особенно если у вашей машины небольшой дорожный просвет.

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Помимо этих опасных мест нужно помнить об общих правилах для дальних путешествий: не переутомляться, останавливаться на ночлег в заранее подобранных по отзывам мотелях, не заправляться на АЗС с незнакомыми вывесками.

Полезные ссылки для путешествующих на юг по М4 «Дон»:





Информация о графике и местах ремонта магистрали размещается на сайте Автодора

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: Averie Woodard

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