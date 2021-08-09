Chevrolet Spark, Kia Picanto, Лада XRAY - тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали компактные хэтчбеки и подготовили подробный технический справочник по ним.

Как Спарк, Пиканто и Иксрей ведут себя на дороге, что у них с оснащением и с комфортом? Об этом читайте тут.

Мы прогнали все машины через тарированный «лежачий полицейский». Хуже всего выступил Picanto, у которого подвески как будто и нет: на 40 и 60 км/ч машина содрогается так, словно рассыпается на куски. Низкопрофильные шины 195/45 R16 легко пробить — но трудно купить.

XRAY показал себя заметно лучше. На 40 км/ч экипаж тоже тряхнуло, но не так сильно, как в Picanto. На 60 и 80 км/ч особого дискомфорта не возникало — разве что громкость стука хотелось бы поубавить.

А вот Spark удивил. На всех скоростных рубежах он пролетал через «лежачего» с минимальной тряской и практически беззвучно. Отличная подвеска !

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Каждый из тестовой троицы выпускается в альтернативных вариантах, которые заметно меняют восприятие модели. Например, XRAY Cross внешне мало отличим от обычного Иксрея (пластиковый обвес кузова заметит не каждый), но конструктивных нюансов много. Перекроили подвеску (ряд деталей взят у Весты), увеличен дорожный просвет, переделано рулевое управление — вместо ГУР установлен ЭУР. Много изменений и в салоне. Как следствие, ХRAY Cross оценивается дороже исходной модели — и едет приятнее.

XRAY Cross Chevrolet Spark Kia Picanto

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Chevrolet Spark мы знаем как хэтчбек. А в Латинской Америке он бывает и седаном по имени Beat. Появившийся хвост удлинил машину до 3995 мм. Объем багажника — 385 л.

Kia Picanto в Европе тоже предлагается в кросс-модификации, но она отличается исключительно декором. А вот версия GT Line там иная. В отличие от «нашей» машины на нее ставится литровый турбомотор отдачей 100 л.с. Едет она бодрее: разгон до сотни занимает всего десять секунд.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

CHEVROLET SPARK KIA PICANTO LADA XRAY Снаряженная / полная масса 1054 / 1363 кг 980 / 1370 1300 / 1650 Время разгона 0–100 км/ч 12,4 с 14,1 с 11,7 с Максимальная скорость 161 км/ч 161 км/ч 172 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 35 л АИ-95 / 35 л АИ-92, АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,2 / н.д. / 6,2 л / 100 км 7,0 / 4,5 / 5,4 л / 100 км 9,1 / 5,8 / 7,0 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1249 см³ 1248 см³ 1596 см³ Мощность 62,5 кВт /85 л.с. при 6400 об/мин 62 кВт /84 л.с. при 6000 об/мин 78 кВт /106 л.с. при 5800 об/мин Крутящий момент 112,5 Н·м при 4200 об/мин 122 Н·м при 4000 об/мин 148 Н·м при 4200 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач А4 А4 М5 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / з.х. 2,88 / 1,57 / 1,00 / 0,6 / — / 2,30 2,92 / 1,55 / 1,00 / 0,71 / — / 2,48 3,64 / 1,95 / 1,36 / 0,94 / 0,78 / 3,50 Главная передача 4,15 4,59 3,9 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая

поперечная балка McPherson / упругая

поперечная балка McPherson / упругая

поперечная балка Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем реечное, с гидроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / барабанные дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / барабанные Шины 155/70 R14 195/45 R16 205/55 R16

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры CHEVROLET SPARK 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 45 KIA PICANTO 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 200 LADA XRAY 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 300

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

CHEVROLET SPARK KIA PICANTO LADA XRAY Капот 140–145 95–110 135–145 Крыло переднее 110–130 75–100 120–150 Крыло заднее 125–140 90–105 130–140 Дверь передняя 130–145 90–110 130–145 Дверь задняя 140–150 85–100 125–140 Дверь багажника 115–130 90–100 125–135

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Chevrolet Spark Kia Picanto Lada XRAY Рабочее место водителя Самое удобное сиденье у Picanto — такое сделало бы честь машине двумя классами выше. А меньше всего понравилось «седло» Спарка — короткая подушка, боковой поддержки, считай, нет. По обзорности он тоже хуже соперников — мешают толстые передние стойки крыши. Сиденье 7 9 8 Органы управления 8 9 8 Обзор 8 9 9 Салон У Picanto на высоте — оснащенность и дизайн, XRAY нравится простором и медиасистемой. Интерьер Спарка ничем не цепляет. На втором ряду больше всего места в Ладе, меньше — в Kia. По объему багажника лидерство также за тольяттинской машиной. Она перевезет столько же, сколько соперники вместе взятые. Передняя часть 8 9 9 Задняя часть 8 7 9 Багажник 8 8 9 Ходовые качества Медленней всего набирает ход Spark. XRAY — самый динамичный, но приходится суетиться с «мешалкой», а альтернатива — лишь дерганый робот. Picanto приятнее всего: не сильно медленнее Лады, но дерготни меньше. Тормоза лучше у Иксрея. Управляемостью больше всего порадовал Picanto — азартный, интересный для водителя автомобиль. Динамика 7 8 8 Тормоза 8 8 9 Управляемость 8 9 8 Комфорт Акустический комфорт всех машин близок — Шеви пошумнее, но разница не достигает одного балла. Плавность хода лучше у Спарка и Иксрея — они не боятся наших дорог. Тряской подвеске Picanto не хватает энергоемкости. За микроклимат Chevrolet получил более низкую оценку — у него кондиционер безальтернативен и обогревов меньше. Шум 8 8 8 Плавность хода 9 7 8 Климат 8 9 9 Приспособленность к России Наибольший клиренс — у Иксрея. С его геометрией никакой бордюр не страшен. По количеству дилеров лидерство тоже за Ладой. А меньше всего их у Chevrolet. В плюс Kia занесли продолжительную гарантию. В минус — докатку вместо запаски Геометрическая проходимость 8 8 9 Сервис 8 9 9 Эксплуатация 8 7 8 Общая оценка 7,93 8,27 8,53

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