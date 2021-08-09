Chevrolet Spark, Kia Picanto, Лада XRAY — тест в цифрах — журнал За рулем

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Chevrolet Spark, Kia Picanto, Лада XRAY - тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали компактные хэтчбеки и подготовили подробный технический справочник по ним.

Как Спарк, Пиканто и Иксрей ведут себя на дороге, что у них с оснащением и с комфортом? Об этом читайте тут.

Мы прогнали все машины через тарированный «лежачий полицейский». Хуже всего выступил Picanto, у которого подвески как будто и нет: на 40 и 60 км/ч машина содрогается так, словно рассыпается на куски. Низкопрофильные шины 195/45 R16 легко пробить — но трудно купить.

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XRAY показал себя заметно лучше. На 40 км/ч экипаж тоже тряхнуло, но не так сильно, как в Picanto. На 60 и 80 км/ч особого дискомфорта не возникало — разве что громкость стука хотелось бы поубавить.

А вот Spark удивил. На всех скоростных рубежах он пролетал через «лежачего» с минимальной тряской и практически беззвучно. Отличная подвеска!

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Каждый из тестовой троицы выпускается в альтернативных вариантах, которые заметно меняют восприятие модели. Например, XRAY Cross внешне мало отличим от обычного Иксрея (пластиковый обвес кузова заметит не каждый), но конструктивных нюансов много. Перекроили подвеску (ряд деталей взят у Весты), увеличен дорожный просвет, переделано рулевое управление — вместо ГУР установлен ЭУР. Много изменений и в салоне. Как следствие, ХRAY Cross оценивается дороже исходной модели — и едет приятнее.

XRAY Cross
XRAY Cross

Chevrolet Spark
Chevrolet Spark

Kia Picanto
Kia Picanto

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Chevrolet Spark мы знаем как хэтчбек. А в Латинской Америке он бывает и седаном по имени Beat. Появившийся хвост удлинил машину до 3995 мм. Объем багажника — 385 л.

Kia Picanto в Европе тоже предлагается в кросс-модификации, но она отличается исключительно декором. А вот версия GT Line там иная. В отличие от «нашей» машины на нее ставится литровый турбомотор отдачей 100 л.с. Едет она бодрее: разгон до сотни занимает всего десять секунд.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

CHEVROLET SPARK

KIA PICANTO

LADA XRAY

Снаряженная / полная масса

1054 / 1363 кг

980 / 1370

1300 / 1650

Время разгона 0–100 км/ч

12,4 с

14,1 с

11,7 с

Максимальная скорость

161 км/ч

161 км/ч

172 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 35 л

АИ-95 / 35 л

АИ-92, АИ-95 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

8,2 / н.д. / 6,2 л / 100 км

7,0 / 4,5 / 5,4 л / 100 км

9,1 / 5,8 / 7,0 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1249 см³

1248 см³

1596 см³

Мощность

62,5 кВт /85 л.с. при 6400 об/мин

62 кВт /84 л.с. при 6000 об/мин

78 кВт /106 л.с. при 5800 об/мин

Крутящий момент

112,5 Н·м при 4200 об/мин

122 Н·м при 4000 об/мин

148 Н·м при 4200 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

А4

А4

М5

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / з.х.

2,88 / 1,57 / 1,00 / 0,6 / — / 2,30

2,92 / 1,55 / 1,00 / 0,71 / — / 2,48

3,64 / 1,95 / 1,36 / 0,94 / 0,78 / 3,50

Главная передача

4,15

4,59

3,9

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая
поперечная балка

McPherson / упругая
поперечная балка

McPherson / упругая
поперечная балка

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

реечное, с гидроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / барабанные

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / барабанные

Шины

155/70 R14

195/45 R16

205/55 R16

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

CHEVROLET SPARK

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

45

KIA PICANTO

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

200

LADA XRAY

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

300

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

CHEVROLET SPARK

KIA PICANTO

LADA XRAY

Капот

140–145

95–110

135–145

Крыло переднее

110–130

75–100

120–150

Крыло заднее

125–140

90–105

130–140

Дверь передняя

130–145

90–110

130–145

Дверь задняя

140–150

85–100

125–140

Дверь багажника

115–130

90–100

125–135

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

Chevrolet Spark

Kia Picanto

Lada XRAY

Рабочее место водителя

Самое удобное сиденье у Picanto — такое сделало бы честь машине двумя классами выше. А меньше всего понравилось «седло» Спарка — короткая подушка, боковой поддержки, считай, нет. По обзорности он тоже хуже соперников — мешают толстые передние стойки крыши.

Сиденье

7

9

8

Органы управления

8

9

8

Обзор

8

9

9

Салон

У Picanto на высоте — оснащенность и дизайн, XRAY нравится простором и медиасистемой. Интерьер Спарка ничем не цепляет. На втором ряду больше всего места в Ладе, меньше — в Kia. По объему багажника лидерство также за тольяттинской машиной. Она перевезет столько же, сколько соперники вместе взятые.

Передняя часть

8

9

9

Задняя часть

8

7

9

Багажник

8

8

9

Ходовые качества

Медленней всего набирает ход Spark. XRAY — самый динамичный, но приходится суетиться с «мешалкой», а альтернатива — лишь дерганый робот. Picanto приятнее всего: не сильно медленнее Лады, но дерготни меньше. Тормоза лучше у Иксрея. Управляемостью больше всего порадовал Picanto — азартный, интересный для водителя автомобиль.

Динамика

7

8

8

Тормоза

8

8

9

Управляемость

8

9

8

Комфорт

Акустический комфорт всех машин близок — Шеви пошумнее, но разница не достигает одного балла. Плавность хода лучше у Спарка и Иксрея — они не боятся наших дорог. Тряской подвеске Picanto не хватает энергоемкости. За микроклимат Chevrolet получил более низкую оценку — у него кондиционер безальтернативен и обогревов меньше.

Шум

8

8

8

Плавность хода

9

7

8

Климат

8

9

9

Приспособленность к России

Наибольший клиренс — у Иксрея. С его геометрией никакой бордюр не страшен. По количеству дилеров лидерство тоже за Ладой. А меньше всего их у Chevrolet. В плюс Kia занесли продолжительную гарантию. В минус — докатку вместо запаски

Геометрическая проходимость

8

8

9

Сервис

8

9

9

Эксплуатация

8

7

8

Общая оценка

7,93

8,27

8,53

Chevrolet Spark, Kia Picanto, Лада XRAY — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали компактные хэтчбеки и подготовили подробный технический справочник по ним.

Chevrolet Spark, Kia Picanto, Лада XRAY — тест в цифрах — фото 1268019Chevrolet Spark, Kia Picanto, Лада XRAY — тест в цифрах — фото 1268018Chevrolet Spark, Kia Picanto, Лада XRAY — тест в цифрах — фото 1268021Chevrolet Spark, Kia Picanto, Лада XRAY — тест в цифрах — фото 1268020Chevrolet Spark, Kia Picanto, Лада XRAY — тест в цифрах
Chevrolet Spark, Kia Picanto, Лада XRAY — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали компактные хэтчбеки и подготовили подробный технический справочник по ним.

Chevrolet Spark, Kia Picanto, Лада XRAY — тест в цифрах — фото 1268019Chevrolet Spark, Kia Picanto, Лада XRAY — тест в цифрах — фото 1268021Chevrolet Spark, Kia Picanto, Лада XRAY — тест в цифрах — фото 1268018Chevrolet Spark, Kia Picanto, Лада XRAY — тест в цифрах — фото 1268020Chevrolet Spark, Kia Picanto, Лада XRAY — тест в цифрах
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