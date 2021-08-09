Упакованная микролитражка или B-класс подешевле? Большой тест «За рулем»

В Россию вернулся наследник Матиза - Chevrolet Spark. Но цена... - под миллион! Не многовато за А-класс, как думаете? Ответ помогли найти более просторный и при этом более доступный Лада XRAY и эталон сегмента Kia Picanto.

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Вы еще не забыли времена, когда Ока расходилась тиражами в десятки тысяч экземпляров? Лупоглазый Daewoo Matiz тоже брали с удовольствием — порой эти машинки по продажам среди иномарок уступали только Нексиям. Но потом как отрубило. Все последующие А‑хэтчбеки обрастали жирком, их цена неизменно росла, а популярность в народе падала.

Однако в Kia решили-таки продавать у нас обновленный Picanto. А еще в Россию вернулся наследник Матиза! Это Chevrolet Spark. Цены у машинок далеко не детские: за те же деньги можно взять более мощный и вместительный хэтчбек Лада XRAY. Мы так и сделали.

Kia Picanto

Дебют в 2017 году. Построен на общей платформе с Hyundai i10 (в Россию не поставляется). Несмотря на мини­атюрность, по цене сопоставим с более крупным Rio. Собирают в Калининграде.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.0 (67 л.с.) — от 849 900 ₽

1.2 (84 л.с.) — от 979 900 ₽ Lada XRAY

Дебют в 2015 году. Построен на общей платформе с Renault Sandero. Есть версия Cross — у нее увеличен клиренс, есть изменения в шасси и интерьере. Делают в Тольятти.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый: 1.6 (106 л.с.) — от 706 900 ₽ Chevrolet Spark

Премьера в 2009 году. С тех пор было много обновлений, но к нам привозят Спарки в дорестайлинговом исполнении. Редкий случай в сегменте: автомат входит в базовое оснащение. Производство — Узбекистан.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый:

1.2 (85 л.с.) — от 893 900 ₽

Битва за места

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Для начала вынесу сор из избы. Жена всегда ездит на втором ряду — рядом с дочкой. Однако в Picanto ей сзади оказалось тесно, и она (впервые за восемь лет) перебралась вперед. Детская обида, слезы, обвинение в предательстве… Понятно, что после этого к Picanto у дочери сложилось предвзятое отношение. А ведь изначально Kia ей приглянулся: «Какой он желтенький и миленький!»

На асфальте Picanto радует стабильным и предсказуемым поведением. При желании можно и отжечь.

Заднему пассажиру в Picanto теснее всего. Места для коленей катастрофически не хватает. Багажник Picanto лишь немногим просторнее спарковского. Есть пара крючков для сумок и пакетов. Под полом — узенькая докатка.

Аналогичная ситуация произошла и со Спарком — ведь сзади он едва-едва просторнее. Так что эта парочка лишь условно пятиместная (да-да, сзади там по три подголовника и ремня безопасности). Я бы охарактеризовал их вместимость как 2+2. Двое взрослых спереди и столько же детей на бустерах сзади.

Скоростное маневрирование Spark не приветствует — слишком быстро уходит в скольжение.

Задний ряд Спарка простором не блещет. Взрослый выдержит разве что короткую поездку. По размерам багажника Spark в аутсайдерах. Тесный!

А вот в Ладе никаких споров не было — второй ряд полноценный. В мелочах задним пассажирам XRAY нравится больше: есть потолочное освещение, кармашки в дверях и тыльной части передних сидений. Багажник у нее не ущербный — закупаемый на выходных недельный запас снеди поместится без проблем. Про парочку Picanto/Spark такого не скажешь: в них тележку из супермаркета не разместишь — разве что пару корзинок.

Скоростные повороты XRAY не любит — слишком инертен, а система стабилизации срабатывает чересчур резко. XRAY, даром что мощнее соперников, ускоряется не шибко быстрее их.

Разница в просторе на втором ряду видна невооруженным глазом: XRAY в лидерах! Грузовые возможности Лады на порядок выше — играть в тетрис сумками уже не придется.

Блеск и нищета

За время отсутствия Spark образца 2009 года ничуть не поменялся. Салон — откровенно старомодный. Массивная передняя панель с напоминающей потекшее мороженое центральной консолью вызывает ностальгию. Равно как и «магнитола» без цветного сенсорного экрана. Климат-контроля как не было, так и нет — только кондиционер. Регулировка ремня безопасности по высоте есть только у водителя. Низкобюджетность в Спарке кричит из всех углов.

Chevrolet Spark





Приборка смотрится нетривиально, но и только. Информацию на экране трипкомпьютера можно разглядеть лишь в лупу. Покупателям о климат-контроле можно не мечтать — только кондиционер.

Основная претензия к салону — не старомодный дизайн и не скромная отделка, а недостаточно щедрая комплектация. Автомат меняет передачи странно — иногда невпопад.

В куцем переднем сиденье Спарка долго не высидишь. Ниша под центральной консолью способна вместить гаджет любых размеров. И не один!

Но есть проблемки и посерьезнее. Массивные стойки крыши ухудшают обзорность. Камеры заднего вида нет. В Спарке — самая короткая в мире подушка сиденья, недостаточный для рослых водителей диапазон продольной регулировки, а настройки по высоте и вовсе нет. Ситуацию усугубляет и отсутствие площадки для левой ноги.

Каждый из нашей тестовой группы норовил поскорее перебраться из Спарка в другую машину.

Удобней всего водителю в Picanto. Здесь классное кресло с широкими диапазонами регулировок и уникальной для сегмента возможностью настройки подголовника в двух плоскостях. Катаешься день-деньской, и совершенно не устаешь.

Kia Picanto

Цветной дисплей трипкомпьютера на панели приборов появился после рестайлинга. Цветопередача задней камеры хромает — ­картинка сильно отличается от реальности.

Салон красив и эргономичен. Водитель тесноты не чувствует. Автомобиль с большой буквы! К тому, как переключается автомат, претензий нет. Вот только рычаг в ступеньках паза иногда заедает.

Кресло покорило выверенным профилем и отличной боковой поддержкой. Лучшее в трио! Климат-контроль порадовал эффективной и малошумной работой. Проверено 30-градусной жарой.

И вообще, в Picanto царит позитивная, молодежная атмосфера. Ее задают ярко-красные акценты в интерьере, подрезанный по нижней хорде руль, алюминиевые накладки на педали. Радует внимание к мелочам: мягкие подлокотники в дверях, цветной экран трипкомпьютера и аж две полочки для смартфонов (6,5‑дюймовое устройство легко помещается).

В Picanto много оборудования, которого соперники предложить не могут : шесть подушек безопасности, обогрев руля, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, круиз-контроль с ограничителем скорости, контроль слепых зон. Есть даже автоматика складывания боковых зеркал.

Lada XRAY

Оранжевые ободки на приборах сбивают с толку. Без них было бы лучше. Механика работает четко. За 30 тысяч рублей предлагают роботизированную коробку АМТ с одним сцеплением. В богатых версиях XRAY снабжен «комбайном» EnjoY Pro с встроенными сервисами Яндекс.Авто: его возможности шире, чем у соперников.

Климат-контроль работает адекватно, но показания дисплея в солнечную погоду с водительского места почти не видны. В лоток центральной консоли ничего крупнее спичечного коробка не поместится.

Скучноватый интерьер попытались разбавить коричневыми вставками. Получилось? Механика работает четко. За 30 тысяч рублей предлагают роботизированную коробку АМТ с одним сцеплением.

Сиденьям недостает рельефа — боковая ­поддержка у них номинальная. Кнопка включения обогрева расположена ­в слепой зоне — как на Renault.

В Иксрее преимущества в классе не ощущаешь. Напротив, после Picanto (но не Спарка!) его салон кажется бедным и невзрачным. Простенькие по профилю сиденья, незатейливая приборка, отсутствие центрального подлокотника и бестолковые подстаканники, в которых ничего толком не держится.

Но есть и козырь — медиацентр EnjoY Pro со встроенными сервисами Яндекс.Авто и голосовым помощником Алисой . Ничего подобного у соперников нет. Как нет и такого качественного звука — из ноунейм-динамиков вазовцы выжали максимум.

Вездеходы города

Главный козырь А‑хэтчей — фантастическая маневренность в условиях городской тесноты. Благодаря размерам с детскую коляску им требуется минимум времени на поиск парковочного места. Увидел щель между машинами — влез.

Утром кто-то на большом седане «запер» Spark. Но, к удивлению моих соседей, Шеви спокойно просочился в зазор и был таков. На Иксрее бы такой фокус не прошел. А сколько раз я умудрялся прошмыгнуть сбоку от закрытого шлагбаума! Каюсь, есть грешок. Что ни говори, микролитражки в мегаполисах чрезвычайно удобны .

Энергоемкая подвеска уверенно проглатывает даже жуткие с виду кочки.

На городских скоростях динамики нашим карапузам хватает — до 60–80 км/ч они ускоряются довольно резво. Из потока не вываливаешься, жизнь прекрасна. Но захочешь выйти на обгон, благодать разбивается — тяги не хватает! После 90 км/ч от них больше шума: набирают ход в час по чайной ложке. По нашим замерам, Picanto покоряет сотню за 14,9 с, Spark — за 15,3 с.

На проселке надо быть предельно осторожным. Подвеску то и дело пробивает, а на перегибах нередко скребешь грунт фартуком переднего бампера.

А что более мощный XRAY? Та же песня: 14,6 с. Правда, на тесте у нас была необкатанная машина, с пробегом менее тысячи верст. По нашему опыту, вазовские моторы набирают кондиции после 5000 км пробега. Там, глядишь, и скинет секунду-другую. Заодно и расход сократится. А то тестовый XRAY в среднем потреблял 11,5 л/100 км — откровенно много для машины этого класса. Да еще и с механикой, а не с автоматом.

Разбитых участков Лада не боится. Надо лишь свыкнуться с громкой работой подвески.

В тех же условиях Picanto и Spark требовали на пару литров меньше. Для таких малышей это тоже немало. Трудно быть экономичным с реликтовыми четырехступенчатыми автоматами.

По акустическому комфорту больше понравились Picanto и XRAY. В Kia тишину нарушает только шум от шин — традиционная черта автомобилей этой марки. В Ладе дорогу почти не слышно (спасибо ворсовым подкрылкам), - у нее первую скрипку играет гул силового агрегата. Spark нагружает уши и тем, и другим, да еще добавляет увесистую порцию аэродинамических шумов.

Антагонисты

Если не брать во внимание скромный силовой агрегат, Picanto оправдывает шильдики GT-Line на все сто. Это очень живой, зажигающий активного водителя автомобиль. С щенячьей радостью ныряет в повороты и цепко держит дугу. В виражах руль наливается логичным усилием, а при переборе со скоростью грамотно настроенная ESP вступает в дело настолько деликатно, что ее вмешательство почти не замечаешь. Когда отключаешь «стабу», Picanto остается понятным и надежным в управлении — полный консенсус между водителем и автомобилем! Легко доверил бы Picanto жене — справится в любой ситуации.

Это как раз то, чего не хватает Иксрею. После Picanto он кажется ленивым и неуклюжим. Тяжелый даже в парковочном режиме руль дает мало информации, машина упирается на входе в поворот, а если на траектории допустить снос, грубо одергивает система стабилизации. Ее выключение драйва не добавляет, поскольку при 60 км/ч она активируется самостоятельно. Антидрайверская машина.

Бампер очень низкий — вплотную к бордюрам лучше не подъезжать.

Самый беззубый — Spark. В связках, которые Kia и Лада пролетают на одном дыхании, он жалобно пищит шинами, вынося «морду» наружу поворота. А ESP на этот Шеви вообще не ставится. Такую машину жене? Никогда!

В нижней части бампера закреплен резиновый фартук. Он гибкий и прочный — оторвать его при контакте не получилось.

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Еще не нравятся вальяжные покачивания на средней и короткой волне, а также постоянные переключения автомата между третьей и четвертой передачей на магистрали. Эта дерготня выматывает. Spark как икота — просто так не остановить. При активном торможении его узенькие шины то и дело блокируются (АБС при этом срабатывает), пугая окружающих скрипом. При синхронном торможении Шеви уезжает на пару метров дальше соперников.

Тормоза Picanto тоже не понравились — слишком тугой привод. Приходится прилагать крепкое мужское усилие. Дамам экстренное торможение вряд ли будет по плечу. И лишь в Иксрее всё работало как надо.

Передний бампер Иксрея настолько высокий, что иные кроссоверы позавидуют.

Но на в хлам разбитой дороге Spark реабилитируется. Здесь он неожиданно мягкий и комфортный. Жуткие ухабы подвеска микширует с вызывающей легкостью и совершенно беззвучно. Для региональных направлений — самое то.

Лада так не умеет. Сильно трясет, подвеска постукивает костяшками. Ну, хоть за сохранность брюха можно не переживать — клиренс ого-го!

Picanto благоволит только хорошим дорогам, а на разбитых скачет как шарик для пинг-понга. Очень жестко! И громко. Подвеска громыхает на отбой. Вдобавок Picanto опасно переставляет в колеях. Для него неровный асфальт — чуждая среда.

Главный козырь А‑хэтчей — фантастическая маневренность в условиях городской тесноты.

***

Длительное отсутствие обновлений — как приговор. Spark проигрывает сравнительный тест с разгромным результатом. Энергоемкая подвеска не в силах компенсировать посредственную управляемость, слабую динамику, скромное оснащение и неважную эргономику. А цена высокая. Не думаю, что Спарку светит повторить успех Матиза. Вряд ли он сможет заинтересовать кого-то, кроме корпоративных парков службы доставки — наемные шоферы всё стерпят.

В маленьких хэтчбеках есть свой шарм — поездив на таком недельку, в крупный автомобиль потом пересаживаешься с неохотой.

Picanto — другой мир. Стильный, удобный, приятный в управлении автомобиль. Однако он еще дороже — за 1,2 млн рублей можно и другие машины присмотреть. А если взять версию попроще, магия улетучится: Picanto будет не так ярок и притягателен.

Прошмыгнуть сквозь закрытый шлагбаум? Для Спарка и Picanto это легко!

Победителем стал XRAY. В топе он оценивается как Spark, но лучше оснащен, эргономичнее, понятнее и безопаснее (вы же помните, что Шеви без ESP?). Главный козырь Иксрея перед сегодняшними соперниками — ощутимое преимущество в просторе и функциональности. Он вполне может быть единственным автомобилем в семье, в отличие от тесной парочки Picanto/Spark. Если нужен небольшой хэтчбек в пределах миллиона, XRAY — вполне разумный выбор.

А жене все равно купил бы Picanto. Потому что «желтенький и миленький».

Lada XRAY Внушительный клиренс, относительно просторные второй ряд и багажник, мощный двигатель, классная медиасистема с Яндексом Неидеальные кресла, неудачная панель приборов, грубая работа системы стабилизации, тяжелый и малоинформативный руль Kia Picanto Дизайн, солидный и удобный интерьер, эффективная оптика, сбалансированные ходовые качества Высокая цена богатых модификаций, тесный задний ряд, низкая энергоемкость подвески Chevrolet Spark Ощущение законченного продукта — в отличие от других легковых Chevrolet, автомат входит в «базу», можно лить 92‑й бензин Неудобные сиденья, посредственный акустический комфорт, скромный клиренс, нет системы стабилизации, 12 лет без рестайлинга!

Как Chevrolet Spark, Kia Picanto и Лада XRAY ведут себя при проезде «лежачего полицейского», экспертная оценка, а также важная техническая информация о героях нашего теста — по этой ссылке.

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