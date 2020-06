Chevrolet вернулся! 3 модели дешевле миллиона

Автомобили поступают в продажу сегодня — 15 июня 2020 года.

Возвращение популярных моделей Chevrolet стало возможным благодаря подписанию соглашения между General Motors и UzAuto Motors. Напомним, что сегодня в нашей стране продаются только три модели американского бренда: Tahoe, Traverse и Camaro.

Теперь модельный ряд пополнился еще тремя машинами — Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Не исключено, что в дальнейшем будут представлены и другие модели.

Chevrolet Spark поставляется только с автоматической 4-ступенчатой коробкой Aisin Seiki и двигателем объемом 1,25 л мощностью 85 л.с. в трех комплектациях: LS AT, LT AT и LTZ AT.

Минимальная стоимость Спарка — от 719 900 рублей. За эти деньги покупатель получит две подушки безопасности, защиту двигателя, передние электростеклоподъемники, кондиционер, аудиосистему с двумя динамиками.

В комплектации LT AT за 759 900 рублей добавляются боковые подушки безопасности, подогревы передних сидений, задние электростеклоподъемники, подогрев и электрорегулировка боковых зеркал, ключ с кнопками управления центральным замком, регулируемая по высоте рулевая колонка, четыре динамика аудиосистемы и релинги на крыше.

Комплектация LTZ AT дополнена парктроником, мультирулем и шестью динамиками аудиосистемы. Стоит такой Спарк 819 900 рублей.

Chevrolet Nexia (от 699 900 рублей) оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с., работающим в паре либо с 5-ступенчатой механикой, либо с 6-ступенчатым автоматом, и предлагается в четырех (а по сути — в трех) комплектациях: LS MТ, LT MT, LT AT и LTZ AT.

Самая доступная Нексия оснащается двумя подушками безопасности и аудиосистемой с двумя динамиками. В комплектации LT, стоимость которой составляет 739 900 рублей, добавляется центральный замок, еще два динамика аудиосистемы, обогрев и электропривод боковых зеркал, кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники. Версия с автоматической коробкой стоит уже 799 900 рублей. Топовая комплектация LTZ AT стоит 829 900 рублей и отличается тканевой обивкой дверей, мультирулем и электроприводом складывания зеркал.

Chevrolet Cobalt оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и двумя коробками на выбор: 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом. Комплектаций, как и в случае с Нексией, четыре: LS MТ, LT MT, LT AT и LTZ AT.

Самый доступный Шевроле Кобальт стоит от 749 900 рублей. В комплектацию LS MТ входят защита картера двигателя, центральный замок, две подушки безопасности, аудиосистема, гидроусилитель руля и регулировка фар. Версии LT MT и LT AT дополнены подогревами передних кресел, кондиционером и передними электростеклоподъемниками. С механической коробкой такой Кобальт стоит 789 900 рублей, а с автоматом — 839 900 рублей. В топовой комплектации LTZ AT автомобиль оборудуется также особым рулевым колесом и задними электростеклоподъемниками. Кроме того, машина отличается более богато оформленными интерьером и внешностью. Стоит такой автомобиль 869 900 рублей.

Все три модели — Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt — производятся на заводе UzAuto Motors в городе Асака (Узбекистан).

Как рассказал «За рулем» исполнительный директор компании «Келес Рус», официального дистрибьютора UzAuto Motors в РФ, Вадим Артамонов, до конца 2020 года планируется подписать 60 дилерских соглашений с партнерами во всех ключевых регионах.

О том, какие еще модели Шевроле потенциально могут появиться в России, читайте здесь.

Фото: Келес Рус