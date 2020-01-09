Вчера, в 13:22 Новая модель Ravon для России: возможно, это Chevrolet Onix Это будет бюджетный и функциональный автомобиль, который изменит ситуацию в автоотрасли на рынках России и других стран СНГ, хвастают в «Узавтосаноат».
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Начальник управления развития продаж, послепродажного обслуживания и экспорта компонентов компании Шухрат Мирсамуков объявил недавно, что компания готовит модель стоимостью от 10 до 15 тыс. долларов, который переломит ситуацию на рынках России и других стран СНГ. Об этом сообщил узбекский сайт
Podrobno.uz. «Наши традиционные рынки сбыта (марки Ravon. — Прим. „За рулем“) — Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, Азербайджан, в последнее время активно работаем с Афганистаном. На крупнейшем нашем экспортном рынке, в России, в прошлом году всего было продано более 1,7 миллиона автомобилей, лидирует в нашем сегменте Lada (альянс Renault-Nissan) и корейские производители. Почему они лидируют? Они смогли дооснастить свою продукцию, у них есть дополнительные опции — мультимедийная система, круиз контроль, климат-контроль и другие», — рассказал он.
Однако сейчас в Узбекистане реализуется проект, который позволит добиться конкурентных преимуществ на российском рынке. Подробностей он не сообщил, отметив лишь, что автомобиль абсолютно новый, а по дизайну и по техническим характеристикам гораздо современнее, чем продукция конкурентов.
«Мы верим в этот проект и надеемся, что он завоюет сердца наших зарубежных клиентов, и, конечно, в первую очередь, внутренний рынок», — отметил Шухрат Мирсамуков.
Узбекские СМИ предполагают, что прорывной моделью может стать Chevrolet Onix, выпуск которого начнется в этом году в Китае и Бразилии и через некоторое время в Узбекистане.
Фото: Chevrolet
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