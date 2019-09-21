Узбекская марка прекратила торговлю автомобилями с мая 2018 года, хотя официально с российского рынка не уходила. И вот вчера было объявлено, что все внутренние вопросы решены, продажа машин возобновлена, и планы у компании амбициозные.

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Бренд Ravon вернулся на российский рынок с тремя моделями: R2 (Chevrolet Spark), R3 Nexia (Chevrolet Aveo) и R4 (Chevrolet Cobalt). Цены на них уже объявлены, продажи начались, и даже уже реализовано порядка 10 автомобилей, сообщил журналистам на пресс-конференции гендиректор «УзАвтоцентра» (одного из дистрибьюторов марки) Сарвар Кадиров.

Автомобили в нашу страну будут поставлять по двум логистическим линиям — R2 и R3 — из Узбекистана, R4 — из Казахстана. Последняя модель уже более двух лет собирается в Кустанае (Казахстане), и является одним из лидеров продаж в регионе.

Ravon R2 и R4 (автомобиль полиции)

Но три автомобиля — это не предел, к 2022 году планируется расширить линейку до 7–8 моделей. Они будут созданы на новой платформе, разработанной в партнерстве с GM.

«Эти автомобили будут отличаться экономичностью, дизайном и качеством», — заявил начальник управления развития маркетинга и продаж Uzauto Motors Шухрат Мирсамуков.

В планах компании Uzauto Motors до конца года завезти в РФ порядка 10 тысяч машин и продать порядка 7 тысяч, а вот на следующий год перспективный план составляет уже 34 000 реализованных автомобилей. Таким образом компания собирается «освоить» долю в 2% российского рынка.

Ravon R3 (автомобиль гоночной команды Ravon Racing)

Цены на машины заявлены следующие: Ravon R2- от 646 000 до 697 000 рублей, Ravon R3 — от 670 000 до 748 000 рублей и R4 — от 678 000 до 756 000 рублей.

Напомним, с мая 2018 года завод GM Uzbekistan приостановил поставки автомобилей Ravon в Россию. Официальные причины — пересмотр ценовой политики из-за повышения ставок утилизационного сбора и масштабная модернизация производства перед запуском новых моделей.

Упорно появлялись слухи, что узбекский автопроизводитель намерен наладить сборку автомобилей в России. Подробнее об этом мы расскажем в ближайшее время, следите за нашими публикациями.