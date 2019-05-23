Автомобили Ravon скоро начнут выпускать в России

Материалы по темеRavon пришел в Беларусь и Казахстан. Россия — на очереди
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил о перспективном запуске сборки автомобилей Ravon, выступая с докладом-посланием перед местными парламентариями.
Он отметил, что на автосборочном заводе «Дервейс», который до сих пор специализировался на сборке китайских марок Lifan и Chery, сложилась непростая ситуация. Правительство региона искало и нашло выход:
«..в рамках экономического сотрудничества России с Республикой Узбекистан были утверждены перспективные совместные проекты, в число которых включен проект фирмы „Дервейс“. В настоящий момент „Дервейс“ проходит процедуру сертификации производства. Со второго полугодия завод планирует начать реализацию проекта по сборочному производству автомобилей марки Ravon», передает его слова официальный сайт Главы и Правительства Карачаево-Черкесии.
Поставки автомобилей узбекского бренда в Россию были приостановлены весной 2018 года. Компания собиралась представить свои автомобили на Московском автосалоне летом прошлого года, но так этого и не сделала.
- Между тем расположенный в городе Асаке автомобильный завод GM Uzbekistan постоянно критикует президент страны Шавкат Мирзиёев. Тот считает, что предприятие малоуспешное — вложено в него много, а должной локализации и нужного количества рабочих мест он не дает.
- В октябре 2018 года завод GM-Uzbekistan провел масштабное обновление кадрового состава — уволил топ-менеджеров и нанял молодежь.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Митя Алешковский
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