Президент Узбекистана пригрозил ликвидировать завод GM Uzbekistan

Расположенный в городе Асаке автомобильный завод GM Uzbekistan постоянно подвергается критике президента страны Шавката Мирзиёева. Во время своей последней поездки в регион, он снова «прошелся» по предприятию.

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«Если не будет создано 10 тысяч рабочих мест, тогда и завод такой нам не нужен», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Перед этим президент отметил быстрый рост населения в этой местности и соответственно — необходимость обеспечить людей жильем и создать новые рабочие места, потому что «в области (Ред.: Андижанской)134 тыс. человек без работы, 283 тыс. уехали на заработки за рубеж».

Глва государства негодует, что руководство края не может организовать рабочие места, а его нападки на завод связаны с тем, что заводу в Асаке десятилетиями предоставляли преференции, освобождали от налогов, но локализация его по-прежнему низкая, и обеспечить жителей работой он не в состоянии. При этом оборудование и запчасти для автомобилей до сих пор завозят из Кореи. Вместо того, чтобы построить пять таких конкурентоспособных завода, чтобы люди могли выбрать машину по подходящей цене, здесь пестуют монстра-монополиста и кормят иностранных рабочих.

Что касается локализации, то точных цифр никто не приводит, по всей видимости, она где-то на уровне 10–20%.

Шавкат Мирзиёев и ранее критиковал деятельность автозавода в Асаке. Президент считает, что в нынешнем состоянии, при отсутствии атмосферы конкуренции и плохо налаженном импорте продукции от него «больше вреда, чем пользы», передает местное издание kun.uz.

Между тем на заводе GM Uzbekistan планируют наладить выпуск кроссоверов Chevrolet Equinox и Chevrolet Traverse, а также внедорожника Trailblazer. Сейчас предприятие выпускает шесть легковых моделей: микроавтобус Damas, малолитражку Spark, а также седаны Nexia, Cobalt, Lacetti и Malibu.

Фото: Инстаграм — @uzavtoinfo и UzNews.uz

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