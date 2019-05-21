Президент Узбекистана пригрозил ликвидировать завод GM Uzbekistan

«Если не будет создано 10 тысяч рабочих мест, тогда и завод такой нам не нужен», — отметил Шавкат Мирзиёев.
Перед этим президент отметил быстрый рост населения в этой местности и соответственно — необходимость обеспечить людей жильем и создать новые рабочие места, потому что «в области (Ред.: Андижанской)134 тыс. человек без работы, 283 тыс. уехали на заработки за рубеж».
Глва государства негодует, что руководство края не может организовать рабочие места, а его нападки на завод связаны с тем, что заводу в Асаке десятилетиями предоставляли преференции, освобождали от налогов, но локализация его по-прежнему низкая, и обеспечить жителей работой он не в состоянии. При этом оборудование и запчасти для автомобилей до сих пор завозят из Кореи. Вместо того, чтобы построить пять таких конкурентоспособных завода, чтобы люди могли выбрать машину по подходящей цене, здесь пестуют монстра-монополиста и кормят иностранных рабочих.
Что касается локализации, то точных цифр никто не приводит, по всей видимости, она где-то на уровне 10–20%.
Шавкат Мирзиёев и ранее критиковал деятельность автозавода в Асаке. Президент считает, что в нынешнем состоянии, при отсутствии атмосферы конкуренции и плохо налаженном импорте продукции от него «больше вреда, чем пользы», передает местное издание kun.uz.
Между тем на заводе GM Uzbekistan планируют наладить выпуск кроссоверов Chevrolet Equinox и Chevrolet Traverse, а также внедорожника Trailblazer. Сейчас предприятие выпускает шесть легковых моделей: микроавтобус Damas, малолитражку Spark, а также седаны Nexia, Cobalt, Lacetti и Malibu.
- Ранее на предприятии GM-Uzbekistan были уволены все топ-менеджеры. По мнению владельцев, из-за них завод нес убытки, а на их места была нанята молодежь.
- С мая прошлого года компания приостановила продажи автомобилей Ravon в России, не приехала она и на Московский автосалон.
Фото: Инстаграм — @uzavtoinfo и UzNews.uz
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