Завод GM-Uzbekistan уволил топ-менеджеров и нанял молодежь

Выяснилось, что предприятие приносило многолетние убытки. Именно на этом заводе выпускают автомобили марки Ravon, которые поставляют в Россию.

Смена кадров произошла стремительная и существенная: уволили сразу десятерых топ-менеджеров компании. Массовое увольнение руководства автозавода GM-Uzbekistan в городе Асака случилось после визита на предприятие председателя АО «Узавтосаноат» Шавката Умурзакова, cообщает пресс-служба UZAuto.





«Были выявлены серьезные ошибки и недостатки в работе ряда сотрудников производства, которые долгое время пребывали на своих должностях и чья деятельность на протяжении многих лет вводила производство в стагнацию и убыток», — говорится в сообщении.



На места уволенных назначены «молодые и целеустремленные специалисты», которые разделяют и поддерживают новую концепцию развития отечественного автопрома. На предприятии надеются, что они смогут провести соответствующую работу над ошибками своих предшественников. Из сообщения компании вытекает, что она готова сотрудничать с талантливой молодежью. Все это вызывает массу вопросов. Почему никто до сих пор не обращал внимания на многолетние убытки? А если руководство, как теперь модно, решило просто «освежить кровь», наняв на предприятие молодежь, есть ли гарантия, что они окажутся именно теми специалистами, которых требует отрасль, а не «эффективными менеджерами»?

Завод в Асаке (Андижанская область) работает с 1990-х годов и рассчитан на производство 250 тысяч машин в год. Предприятие выпускает автомобили под брендами Chevrolet и Ravon.

В России автомобили под маркой Ravon продавались неплохо, но с мая этого года компания неожиданно приостановила продажи в России. На Московский автосалон «узбеки» тоже не приехали, хотя изначально собирались. В конце августа мы попросили прокомментировать ситуацию с продажами в России у официального представителя марки Ravon , но ответа так и не получили.

, но ответа так и не получили. У GM-Uzbekistan были планы начать сборку автомобилей в России. Даже рассматривались мощности законсервированного завода General Motors в Санкт-Петербурге, но потом разговоры об этом затихли.

Фото: UZAuto