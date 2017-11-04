Ravon не приехал на ММАС. И вообще может уйти из России?

Как ранее сообщал «За рулем.РФ», за лето марка не продала в нашей стране ни одного автомобиля — якобы из-за пересмотра цен и смены бизнес-модели в РФ. Однако корреспонденту «За рулем» удалось пообщаться на выставке с бывшими дилерами Ravon, которые в поисках новых партнеров ведут переговоры с китайскими производителями и «Азермашем» (подробности об этом автопроизводителе можно найти в нашей онлайн-трансляции). В частной беседе один из владельцев дилерских центров марки подтвердил, что хочет наладить новые бизнес-контакты, чтобы загрузить высвободившиеся после окончания сотрудничества с Равоном торговые площади. С его слов, бизнесу Ravon в РФ препятствует американский акционер компании GM Uzbekistan — General Motors из-за действующих в отношении нашей страны торговых санкций. В холдинге GM Uzbekistan правительству Узбекистана принадлежит 75% акций, концерну General Motors — 25%.
По данным экс-дилера марки, Ravon ищет возможность создать СП в России, чтобы продолжать развивать тут свой бизнес и, возможно, наладить в нашей стране сборку автомобилей. Однако в нынешней экономической ситуации это вряд ли было бы целесообразным.
Мы запросили официальные комментарии у представителя марки Ravon, но ответа пока не получили.
- В мае марка Ravon реализовала на нашем рынке 508 автомобилей, а всего с начала года — 5184 штуки. После этого продажи прекратились.
- О том, что GM Uzbekistan хочет начать сборку автомобилей в России, стало известно еще в прошлом году. Рассматривались мощности законсервированного завода General Motors в Санкт-Петербурге, но потом разговоры об этом сошли на нет.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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