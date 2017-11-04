Ravon не приехал на ММАС. И вообще может уйти из России?

Все главные новинки ММАС 2018 Московский автосалон только стартовал, а мы уже стали свидетелями большого числа интересных для России новинок. Все самые значимые премьеры со стендов «Крокус Экспо» смотрите в фотогалерее. Khazar и новые «китайцы»: интригующие премьеры ММАС 2018 Московский автосалон откроется для посетителей уже завтра. Журналисты «За рулем» вчера, 29 августа, отработали на выставке в «Крокус Экспо» полный пресс-день, обошли все стенды, сняли фото и видео, но не обо всем успели рассказать. Напоследок осталось все самое «вкусное». Встречайте секретные премьеры с Востока! 5 главных разводок на АЗС: не попадитесь на крючок! Заправка машины топливом обычно происходит по накатанному сценарию, а потому невольно отучает присматриваться к деталям. А дьявол, как известно, именно в них — отсюда и разные способы развода. «За рулем» расскажет, что делать, чтобы не стать жертвой.